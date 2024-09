Nano One schließt Verkauf eines unbebauten Grundstücks mit einem Bruttoerlös von 5 Millionen CAD erfolgreich ab

Highlights:

– Am 12. September 2024 schloss Nano One den zuvor angekündigten Verkauf eines unbebauten Grundstücks in Candiac erfolgreich ab.

– Der Bruttoerlös von 5.000.000 CAD liefert nicht verwässerndes Betriebskapital, ohne die Wachstumsstrategie zu gefährden.

– Die Landfläche war Teil der 2022 von Nano One durchgeführten Übernahme von Johnson Matthey in Candiac.

– Das unbebaute Grundstück wurde für den Wachstumsbedarf als nicht notwendig erachtet.

20. September 2024, Vancouver, Kanada (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) / IRW-Press / Nano One® Materials Corp. (Nano One oder das Unternehmen), ein Cleantech-Unternehmen, das ein patentiertes Verfahren für die kostengünstige, energiesparende Herstellung von Kathodenaktivmaterialien (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien besitzt, freut sich zu vermelden, dass das Unternehmen am 12. September 2024 den Verkauf seines unbebauten Grundstücks in Candiac, Québec, für einen Bruttoerlös von 5.000.000 CAD erfolgreich abgeschlossen hat.

Das Grundstück war Teil der 2022 erfolgten Übernahme von Johnson Matthey Battery Materials Canada durch Nano One und wie bereits gemeldet, ging das Unternehmen am 12. August 2024 einen definitiven Vertrag über den Verkauf des unbebauten Grundstücks ein. Diese nicht verwässernden Mittel werden die Finanz- und Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstützen und gleichzeitig den Zugang zu alternativen Standorten mit besserer Versorgungsinfrastruktur, verbesserter Bebaubarkeit und Spielraum für die Erweiterung der LFP-Kapazität weit über 25.000 Tonnen pro Jahr hinaus ermöglichen.

Nano One verkaufte das Grundstück an DUROPAC, einen Marktführer für flexible Verpackungen für die Lebensmittelindustrie in Kanada. Auf dem angekauften Grundstück will DUROPAC einen neuen 70.000 Quadratfuß großen Hauptgeschäftssitz, einen Ausstellungsraum und Vertriebseinrichtungen bauen. Diese Expansion wird den Betrieb verbessern, Innovationen bei nachhaltigen Verpackungen unterstützen und der wachsenden Kundennachfrage begegnen.

Der Verkaufserlös stellt Kapital zur Verfügung, mit dem die LFP-Kathodenproduktionsanlage auf dem verbleibenden Gelände in Candiac, Québec, und das Innovationszentrum in Burnaby, British Columbia, unterstützt werden. Diese bestehenden Anlagen sind nach wie vor Ausgangspunkt für die Wachstumsstrategie von Nano One und ein klarer Weg zu ersten Umsätzen und größeren Abnahmeverträgen.

Carlo Valente, Finanzvorstand von Nano One, erklärte: Wir freuen uns, diesen Verkauf erfolgreich abzuschließen, da es Betriebskapital zur Unterstützung laufender und erwarteter Aktivitäten bereitstellt und den Shareholder Value ohne Verwässerung steigert. Wir begrüßen DUROPAC als unseren neuen Nachbarn, während wir in unserem bestehenden Werk in Candiac weiter expandieren.

Über Nano One®

Nano One Materials Corp. (Nano One) ist ein Cleantech-Unternehmen mit einem patentieren, kohlenstoffarmen Verfahren zur Herstellung von kostengünstigen, leistungsstarken Lithium-Ionen-Batteriekathodenmaterialien. Es verfügt über strategische Kooperationen und Partnerschaften, unter anderem mit Automobilherstellern und strategischen Zulieferern wie Sumitomo Metal Mining, BASF, Umicore und Rio Tinto. Die Technologie von Nano One ist anwendbar für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher, und Unterhaltungselektronik, um Kosten und Kohlenstoffintensität zu senken und gleichzeitig die Umweltverträglichkeit zu verbessern.

Nano One will seine Technologie als schlüsselfertige Produktionslösungen für Lizenz-, Joint-Venture- und unabhängige Produktionsmöglichkeiten im Pilotversuch erproben und demonstrieren und setzt dabei kanadische Experten, wichtige Mineralien, erneuerbare Energien und ein florierendes Ökosystem mit Zugang zu großen aufstrebenden Märkten in Nordamerika, Europa und dem indopazifischen Raum ein. Nano One hat zudem Fördermittel von Sustainable Development Technology Canada und der kanadischen Regierung sowie der Regierung von British Columbia erhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nanoone.ca.

Firmenkontakt:

Paul Guedes

E-Mail: info@nanoone.ca

Tel.: +1 (604) 420-2041

Vorsorglicher Hinweis und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die Entwicklung der Technologie, der Lieferketten und der Pläne für den Ausbau und den Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; die gegenwärtigen und zukünftigen Geschäfte und Strategien des Unternehmens; die Absicht, das Geschäft, den Betrieb, die Einnahmen und die potenziellen Aktivitäten des Unternehmens auszubauen; die Nachfrage und die Akzeptanz in der Branche; den Verkauf von LFP und potenzielle Abnahmeverpflichtungen; die Wettbewerbsbedingungen; die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Funktionen und beabsichtigten Vorteile der Technologie und der Produkte von Nano One; die Entwicklung der Technologie, der Lieferketten und der Produkte des Unternehmens; die Skalierbarkeit der entwickelten Technologie; die laufenden und zukünftigen Kooperations-, Entwicklungs- und Optimierungsforschungsprojekte; den erfolgreichen und rechtzeitigen Beginn einer Kommerzialisierungsphase; den Zweck der Erweiterung seiner Anlagen; die Lizenzierungs- und Joint-Venture-Möglichkeiten des Unternehmens und/oder potenzielle Lizenzvereinbarungen; die potenzielle Eignung des Unternehmens und den Nutzen der jüngsten weltweiten behördlichen Entscheidungen; fortgesetzte Innovation bei Herstellungsprozessen, Ausrüstung und Recycling; die erfolgreiche Umsetzung der Meilensteine des Unternehmens; und die Beschleunigung und Umsetzung der Pläne des Unternehmens – die von der Unterstützung, den Zuschüssen und der langfristigen Unterstützung durch die Aktionäre des Unternehmens abhängen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von Begriffen wie glauben, erwarten, vorhersehen, planen, beabsichtigen, fortsetzen, schätzen, können, werden, sollten, fortlaufend, anvisieren, Ziel, potenziell oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, erkannt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Meinungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: allgemeine und globale wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen; die nächsten Schritte und die rechtzeitige Ausführung der Geschäftspläne des Unternehmens; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau, die Skalierung und den operativen Betrieb der Kathodenproduktionsanlagen; erfolgreiche aktuelle oder zukünftige Kooperationen mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen; das erfolgreiche Erreichen der Meilensteine des Unternehmens; die Ausführung der Pläne des Unternehmens, die von Unterstützung und Zuschüssen abhängen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen; die Kommerzialisierung der Technologie und der Patente des Unternehmens über Lizenzen, Joint Ventures und unabhängige Produktion; die erwartete weltweite Nachfrage, die Annahme und das prognostizierte Wachstum für LFP-Batterien; und andere Risikofaktoren, die in der MD&A des Unternehmens und im Jahresbericht vom 27. März 2024, beide für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr, sowie in den jüngsten Wertpapierdokumenten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, auf die hier verwiesen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Bitte beachten Sie, dass alle Links, die zu Webseiten Dritter führen, nur zu Informationszwecken dienen. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt, die Richtigkeit oder irgendeinen anderen Aspekt dieser Webseiten. Darüber hinaus haftet das Unternehmen nicht für Schäden oder Verluste, die sich aus der Nutzung oder dem Zugriff auf Webseiten Dritter ergeben, auf die von unserer Plattform aus verlinkt wird. Die Nutzer sollten nach eigenem Ermessen vorgehen und die Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien der Webseiten Dritter prüfen, bevor sie auf deren Inhalte zugreifen oder mit ihnen interagieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nano One Materials Corp.

Tammy Gillis

P.O. Box 11604 Suite 620 – 650 West Georgia St

V6B 4N9 Vancouver, BC

Kanada

email : tammy.gillis@nanoone.ca

