FSD Pharma schließt Verkauf von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten zu einem Preis von 16,4 Millionen CAD erfolgreich ab

– Nettoeinnahme von nicht verwässernden Barmitteln in Höhe von 15.480.780 CAD

– Aktueller Kassenbestand von rund 50 Millionen CAD bzw. rund 1,30 CAD pro Aktie bei nur 38,4 Millionen ausgegebenen Aktien

– Gewinn aus dem Verkauf des nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswertes realisiert, der 2017 von FSD Pharma für 5,5 Millionen CAD erworben wurde

– FSD steigert den Shareholder Value durch den Verkauf des nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswertes und das Aktienrückkaufprogramm, das die Anzahl der ausgegebenen/ausstehenden Aktien bisher im Jahr 2022 um 1,52 Millionen Aktien reduziert hat

Toronto, den 10. Mai 2022 – FSD Pharma Inc. (NASDAQ: HUGE) (CSE: HUGE) (FWB: 0K9A) (FSD Pharma oder das Unternehmen), eine auf Biowissenschaften (Life Sciences) spezialisierte Holdinggesellschaft, die sich dem Aufbau eines Portfolios von Vermögenswerten und Biotechnologielösungen verschrieben hat, freut sich, heute den erfolgreichen Abschluss des Verkaufs der ehemaligen Cannabisverarbeitungsanlage des Unternehmens in Cobourg, Ontario, Kanada, (die Anlage) für einen Bruttoerlös in Höhe von 16.400.000 CAD in bar bekannt zu geben.

Der am 6. Mai 2022 abgeschlossene Verkauf umfasste ein 26,1 Hektar großes Grundstück und ein 50.800 Quadratmeter großes Gebäude, das FSD Pharma im November 2017 für 5.500.000 CAD erworben hatte. Abzüglich der Provisionen und Gebühren führte der Verkauf zu einem Nettoerlös in Höhe von rund 15.480.780 CAD, der die Bilanz des Unternehmens weiter stärkt und nicht verwässernd wirkt.

Die Anlage war für das Geschäftsmodell des Unternehmens unwesentlich, als Anfang 2020 die Entscheidung getroffen wurde, sich aus dem überfüllten Cannabisproduktionsmarkt zurückzuziehen und sich als Biotech-Unternehmen auf die Entwicklung neuartiger Arzneimittelkandidaten zu konzentrieren, die auf lukrative Bereiche mit ungedecktem medizinischen Bedarf abzielen, wie z. B. Multiple Sklerose, Depressionen und Entzündungskrankheiten.

Dies ist ein großer Erfolg und bringt uns in eine gute Position für die Zukunft, insbesondere angesichts der aktuellen Lage auf den Kapitalmärkten. Während die meisten Unternehmen enorme Abschreibungen bei der Veräußerung von Cannabis-bezogenen Vermögenswerten vornehmen mussten, konnten wir beim Verkauf der Anlage erhebliche Gewinne erzielen, sagte Anthony Durkacz, Interims-CEO und Co-Executive Chairman von FSD Pharma.

In Kombination mit unseren vorhandenen Barmitteln sind wir mit ausreichend Kapital für den Geschäftsbetrieb bis zum Jahr 2025 versorgt, einschließlich der Budgetzuweisungen für geplante klinische Studien und ohne dass wir zusätzliche Mittel an den Kapitalmärkten aufnehmen müssen. Unser Kassenbestand übersteigt nun unsere Marktkapitalisierung und wir arbeiten weiterhin daran, den Wert für unsere Aktionäre zu steigern.

Über FSD Pharma

FSD Pharma Inc. ist ein Biotechnologie-Unternehmen mit drei Arzneimittelkandidaten in verschiedenen Entwicklungsphasen. FSD BioSciences, Inc. (FSD BioSciences), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, konzentriert sich auf die pharmazeutische Forschung und Entwicklung seiner Hauptverbindung, des ultramikronisierten Palmitoylethylamins (PEA) oder FSD-PEA (ehemals FSD-201).

Lucid Psycheceuticals Inc. (Lucid), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung seiner wichtigsten Verbindungen, Lucid-PSYCH (ehemals Lucid-201) und Lucid-MS (ehemals Lucid-21-302). Lucid PSYCH ist eine Molekülverbindung, die für die mögliche Behandlung von psychischen Störungen identifiziert wurde. Lucid-MS ist eine Molekülverbindung, die für die potenzielle Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen identifiziert wurde.

Ansprechpartner

Zeeshan Saeed, Gründer, President und Executive Co-Chairman des Boards, FSD Pharma Inc.

E-Mail: Zsaeed@fsdpharma.com

Tel.: (416) 854-8884

Investor Relations:

E-Mail: ir@fsdpharma.com , info@fsdpharma.com

Webseite: www.fsdpharma.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte hierin enthaltene Aussagen sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen können oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, erwartungsgemäß, geplant, schätzt, beabsichtigt, antizipiert oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören die Kommentare in Bezug auf die Kapitalausstattung und den veranschlagten Finanzbedarf, geplante klinische Studien und geplante Finanzierungstätigkeiten des Unternehmens. FSD kann keine Gewähr dafür übernehmen, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben.

Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, erfordern sie naturgemäß Annahmen und sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen unter den gegebenen Umständen angemessen sind, weist es darauf hin, dass diese Risiken und Ungewissheiten dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Erwartungen abweichen können. Zu den Faktoren, die solche wesentlichen Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem: die Tatsache, dass sich die Arzneimittelentwicklung sowohl von Lucid als auch von FSD BioSciences in einem sehr frühen Stadium befindet; die Tatsache, dass die präklinische Arzneimittelentwicklung unsicher ist und die Produktkandidaten von Lucid und FSD BioSciences möglicherweise nie in die klinische Erprobung gelangen; die Tatsache, dass die Ergebnisse der präklinischen Studien und der frühen klinischen Studien möglicherweise keine Vorhersagekraft für die Ergebnisse der späteren klinischen Studien haben; der ungewisse Ausgang, die Kosten und der Zeitplan der Produktentwicklungsaktivitäten, der präklinischen Studien und der klinischen Studien von Lucid und FSD BioSciences; der ungewisse klinische Entwicklungsprozess, einschließlich des Risikos, dass klinische Studien kein effektives Design haben oder keine positiven Ergebnisse liefern; die potenzielle Unfähigkeit, eine behördliche Zulassung für die Produktkandidaten von Lucid und FSD BioSciences zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; die Einführung konkurrierender Medikamente, die sicherer, wirksamer oder kostengünstiger sind als die Produktkandidaten von Lucid und FSD BioSciences oder diesen anderweitig überlegen sind; dass sich der Beginn, die Durchführung und der Abschluss von präklinischen Studien und klinischen Versuchen verzögern könnten oder durch COVID-19-bezogene Probleme beeinträchtigt werden; die potenzielle Unfähigkeit, eine angemessene Finanzierung zu erhalten; die potenzielle Unfähigkeit, den Schutz des geistigen Eigentums für die Arzneimittelproduktkandidaten von Lucid und FSD BioSciences zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; und andere Risiken. Weitere Informationen zu Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, sind in den Jahres- und anderen Berichten des Unternehmens enthalten, die von Zeit zu Zeit bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde auf SEDAR (www.sedar.com) und bei der US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde auf EDGAR (www.sec.gov) unter der Überschrift Risk Factors eingereicht werden. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FSD Pharma Inc.

Thomas Fairfull

1 Rossland Road West – suite 202

L1Z 1Z2 Ajax

Kanada

email : thomas.fairfull@fvpharma.com

Pressekontakt:

FSD Pharma Inc.

Thomas Fairfull

1 Rossland Road West – suite 202

L1Z 1Z2 Ajax

email : thomas.fairfull@fvpharma.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

7 Fragen rund um Schafwollpellets Die perfekte Location für eine unvergessliche Hochzeit