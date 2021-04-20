Nano One und Sumitomo Metal Mining treiben Zusammenarbeit zur Kommerzialisierung von LFP voran

– Sumitomo Metal Mining (SMM) bestätigt Nano One als wichtigen Technologiepartner bei der Umsetzung seiner Wachstumsstrategie für Lithium-Eisenphosphat-Kathoden (LFP).

– Die Ergebnisse der Entwicklungsarbeiten und Versuche, der wirtschaftlichen Modellierung und die Überprüfung des geistigen Eigentums sind positiv ausgefallen, sodass SMM großes Vertrauen in die proprietäre One-Pot-LFP-Technologie von Nano One hat.

– Nano One und SMM werden nun ihre Zusammenarbeit ausweiten, um LFP-Produktionsmöglichkeiten mit strategischen Zielkunden zu verfolgen.

Vancouver (Kanada), den 17. September 2025 / IRW-Press / Nano One® Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) (Nano One oder das Unternehmen), ein auf Kathodenaktivmaterialien (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnikunternehmen, freut sich, über die neuesten Fortschritte mit seinem strategischen Partner Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. zu berichten, einem integrierten Bergbau-, Veredelungs- und CAM-Hersteller mit Hauptsitz in Japan, der weltweit in vierzehn Ländern tätig ist und internationale Tier-1-Automobilunternehmen sowie Batteriezellenhersteller beliefert.

Munekazu Kawata, Executive Officer und General Manager der Batteriematerialien-Sparte von SMM, sagte: Wir freuen uns, im Namen von Sumitomo Metal Mining unsere große Zuversicht in das One-Pot-Verfahren von Nano One zur Herstellung von Kathodenaktivmaterialien, darunter Lithium-Eisenphosphat, zum Ausdruck zu bringen. Wir sind bestrebt, in die kostengünstige Produktion von CAM zu investieren und diese unseren Kunden anzubieten, während wir gleichzeitig den Energieverbrauch, das Abwasseraufkommen und die Unsicherheiten in der Lieferkette minimieren. Dies hat uns zu Nano One als wichtigem Technologiepartner geführt, um dieses Ziel zu erreichen. Nach eingehender Prüfung sind wir überzeugt, dass es sich bei dieser Technologie um eine qualitativ hochwertige, kostengünstige Fertigungslösung handelt, und wir arbeiten eng mit Nano One zusammen, um unsere Kooperation und Marketingbemühungen auszuweiten, um gemeinsam den globalen Wandel hin zu LFP-Chemikalien im Lithiumbatteriesektor anzugehen.

Im September 2023 schloss SMM eine Investition in Höhe von 16,9 Millionen CAD in Nano One ab und ging eine strategische Kooperationsvereinbarung mit dem Ziel ein, die One-Pot-Technologie von Nano One zu kommerzialisieren. Die Zusammenarbeit konzentrierte sich auf LFP, einschließlich Produktbewertung, Leistungstests, Modellierung wirtschaftlicher Szenarien, umfassender Überprüfung des geistigen Eigentums sowie Prozesstechnologieversuchen in Japan. Die Partnerschaft hat sich mit zunehmendem Vertrauen weiter vertieft, und diese Fortschritte haben nun die Überzeugung von SMM hinsichtlich des Weges zur Kommerzialisierung gestärkt.

SMM blickt auf eine lange Geschichte im Abbau und bei der Veredelung kritischer Mineralien zurück, erzielt einen Umsatz von rund 11 Milliarden USD und verfügt über Vermögenswerte von über 21 Milliarden USD (Geschäftsjahr 2024). Das Unternehmen ist Japans größter Lieferant von Lithium-Nickel-Kobalt-Aluminiumoxid-Batteriematerialien, einer ternären Kathodenchemie, und hat im Bereich der Eisenphosphatchemie in den vergangenen Jahren die LFP-Kathodenanlage von Sumitomo Osaka Cement in Vietnam übernommen.

SMM treibt die Weiterentwicklung und Expansion seines Geschäfts mit Batteriematerialien voran, um dem anhaltenden globalen Wachstum des Marktes gerecht zu werden. SMM bringt seine Erfahrung als Tier-1-Zulieferer, seine internationale operative Expertise und sein ergänzendes LFP-Know-how in die Partnerschaft mit Nano One ein. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, weltweit große und sichere Lieferungen von LFP-Kathodenmaterialien bereitzustellen.

Es gibt derzeit einen weltweit allgemein akzeptierten Trend hin zu LFP als dominanter Kathodenchemie, mit einer globalen Prognose von 50 Prozent Marktanteil in den nächsten zehn Jahren2. Dies ist darauf zurückzuführen, dass LFP die kostengünstigste, sicherste und langlebigste Lithium-Ionen-Batteriechemie ist – mit diesen Leistungsmerkmalen können LFP-Batterien nun in puncto Reichweite mit ternären Nickel-basierten Batteriematerialien konkurrieren. Die LFP-Chemie profitiert auch von der einfacheren Zusammensetzung des Materials, das mit Skaleneffekten in Massenproduktion hergestellt werden kann. Dies ist auf dem fragmentierten Markt für NMC-Kathoden auf Nickelbasis nicht unbedingt möglich, wo spezielle und proprietäre Zusammensetzungen den Marktanteil auf einstellige Prozentzahlen beschränken.

Alex Holmes, COO von Nano One, sagte: Die aktuelle Marktdynamik verstärkt den strategischen Wert unserer Technologie, die eine wirtschaftliche Lokalisierung der Lieferketten für Kathodenmaterialien ermöglicht. Die kombinierte Erfahrung und Zusammenarbeit zwischen Sumitomo Metal Mining und Nano One in den vergangenen zwei Jahren hat uns zu diesem bedeutenden Meilenstein in unserer Partnerschaft geführt. Wir setzen unsere gemeinsamen Ziele weiterhin erfolgreich um und sind zuversichtlich, dass unsere Partnerschaft zu zukünftigen kommerziellen Produktionsmöglichkeiten führen wird, die die Einführung von LFP und die Sicherheit der globalen Lieferkette beschleunigen werden.

1 Video-Link: youtu.be/n2Aq28UNBwg

2 Bloomberg New Energy Finance, (BNEF) Lithium-Ion Batteries: State of the Industry 2024

Über Nano One®

Nano One® Materials Corp. (Nano One) ist ein Technologieunternehmen, das die Art und Weise, wie Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden, weltweit verändert. Die Anwendungen umfassen stationäre Energiespeichersysteme (ESS), portable Elektronik und Elektrofahrzeuge (EVs).

Das patentierte One-Pot-Verfahren des Unternehmens verringert die Kosten, ist einfacher zu genehmigen und senkt die Energieintensität, den ökologischen Fußabdruck sowie die Abhängigkeit von problematischen Lieferketten. Das Unternehmen trägt dazu bei, die Energiesicherheit, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette, die industrielle Wettbewerbsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit durch Prozessinnovationen zu fördern.

Die Skalierbarkeit ist belegt und wird in der LFP-(Lithiumeisenphosphat)-Pilotproduktionsanlage von Nano One in Québec nachgewiesen, wobei die einzige Anlage und Expertise dieser Art außerhalb Asiens genutzt wird.

Strategische Kooperationen und Partnerschaften mit internationalen Unternehmen wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen die Design-One-Build-Many-Licensing-Wachstumsstrategie, die weltweit wettbewerbsfähige, einfacher zu genehmigende und schneller auf den Markt zu bringende Lösungen für die Produktion von Batteriematerialien bietet. Nano One hat Finanzierungen von der kanadischen Regierung, der US-Regierung, der Regierung von Québec sowie der Regierung von British Columbia erhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nanoone.ca.

Vorsorglicher Hinweis und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die LFP-Produktion; Joint Ventures; Vertragsprojekte; die Erzeugung von Umsätzen; operatives Wachstum; Lizenzierung; Regierungsfinanzierungen; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau und den Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; das gegenwärtige und zukünftige Geschäft und die Strategien des Unternehmens; das geschätzte zukünftige Betriebskapital, die verfügbaren Mittel und die Verwendung der Mittel, die zukünftigen Investitionskosten und andere Ausgaben für den kommerziellen Betrieb; Nachfrage in der Branche; das Entstehen von Kosten; die Wettbewerbsbedingungen; die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Absicht, das Geschäft, den operativen Betrieb und die potenziellen Aktivitäten des Unternehmens auszubauen; die Funktionen und beabsichtigten Vorteile der Technologie und der Produkte von Nano One; die Entwicklung und Optimierung der Technologie und der Produkte des Unternehmens; voraussichtliche Partnerschaften und die erwarteten Vorteile der Partnerschaften des Unternehmens; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal zu gewinnen und zu erhalten; die Lizenzierung der entwickelten Technologie durch das Unternehmen und deren Skalierbarkeit, um der erweiterten Kapazität gerecht zu werden; und die Ausführung der erklärten Pläne des Unternehmens – die von Zugang zu Kapital und Zuschüssen abhängen.

Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von Begriffen wie glauben, erwarten, vorhersehen, planen, beabsichtigen, fortsetzen, schätzen, können, werden, sollten, fortlaufend, anvisieren, Ziel, potenziell oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, erkannt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Meinungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: allgemeine und globale wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen; die nächsten Schritte und die rechtzeitige Ausführung der Geschäftspläne des Unternehmens; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau und den operativen Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; die Nachfrage in der Branche; erfolgreiche aktuelle oder zukünftige Kooperationen mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen; die Ausführung der Pläne des Unternehmens, die von Kapitalquellen abhängen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen; die Kommerzialisierung der Technologie und der Patente des Unternehmens über Lizenzen, Joint Ventures und unabhängige Produktion; die erwartete weltweite Nachfrage und das prognostizierte Wachstum für LFP-Batterien; und andere Risikofaktoren, die in der MD&A von Nano One und im Jahresbericht vom 25. März 2025 für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, in seinem MD&A für das am 30. Juni 2025 endende Halbjahr sowie in den jüngsten Wertpapierdokumenten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, auf die hier verwiesen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

