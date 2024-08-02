Nano One veröffentlicht eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Hauptversammlung 2026

Vancouver (Kanada), den 4. Juni 2026 / IRW-Press / Nano One® Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) (Nano One oder das Unternehmen), ein auf Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnologieunternehmen, möchte eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Hauptversammlung bekanntgeben.

Um eine reine Audioaufzeichnung der Präsentation zur Hauptversammlung 2026 anzuhören und auf die dazugehörigen Unternehmensunterlagen zuzugreifen, besuchen Sie bitte:

nanoone.ca/investors/agm

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Video: Nur-Audio-Aufzeichnung der Hauptversammlung 2026

Ergebnisse der Hauptversammlung

Nano One freut sich, die Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung (die Versammlung) bekannt zu geben. Alle der Hauptversammlung zur Zustimmung vorgelegten Angelegenheiten wurden wie folgt genehmigt:

a) Festlegung der Anzahl der Direktoren der Gesellschaft auf fünf (5);

b) Wahl der Direktoren der Gesellschaft für das kommende Jahr;

c) Ernennung von PricewaterhouseCoopers LLP zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das kommende Jahr und Ermächtigung der Direktoren, deren Vergütung festzulegen;

Insgesamt waren 31.229.523 Stammaktien durch Bevollmächtigte und persönlich auf der Versammlung vertreten, was 26,09 Prozent der gesamten ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien der Gesellschaft entspricht und somit die Beschlussfähigkeit gewährleistet.

Wahl der Direktoren

Die fünf Kandidaten, die im Informationsrundschreiben der Gesellschaft vom 22. April 2026 aufgeführt waren, wurden wie nachstehend aufgeführt zu Direktoren gewählt:

Kandidat Wahlergebnis JA-Stimmen in % Enthaltungen in %

Anthony Tse angenommen 28.410.333 90,97% 2.819.190 9,03%

Dan Blondal angenommen 30.721.007 98,37% 508.516 1,63%

Carla Matheson angenommen 31.071.839 99,50% 157.684 0,50%

Lisa Skakun angenommen 30.412.486 97,38% 817.037 2,62%

Dr. Joseph Guy angenommen 31.087.410 99,54% 142.113 0,46%

Bestellung eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers

Beschluss Wahlergebnis Ja-Stimmen in % Enthaltungen in %

Wahl von PricewaterhouseCoopers LLP zum angenommen 31.224.791 99,98% 4.732 0,02%

Abschlussprüfer der Gesellschaft für das kommende

Geschäftsjahr und Ermächtigung des Vorstands zur

Festsetzung der

Vergütung.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu jedem der auf der Versammlung zur Abstimmung gestellten Punkte können auf unserer Website und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden.

Im Namen des Boards möchte ich Dan Blondal für mehr als ein Jahrzehnt Führungsarbeit danken, sagte Anthony Tse, Chairman von Nano One. Seine Beiträge haben Nano One für die bevorstehenden Chancen positioniert, und wir sind dankbar, dass er das Unternehmen bis Ende 2026 weiterhin als Berater unterstützen wird, um einen reibungslosen Übergang für Alex Holmes, den neuen CEO von Nano One, zu gewährleisten.

Über Nano One®

Nano One® Materials Corp. (Nano One) ist ein Prozesstechnologieunternehmen, das die Art und Weise revolutioniert, wie weltweit Kathodenaktivmaterialien (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden. Die Plattform von Nano One basiert auf einem Portfolio patentierter Verfahren, jahrzehntelangem Fertigungs-Know-how und modularen Anlagenkonzepten, die eine skalierbare, kostengünstige und genehmigungsfreundliche CAM-Produktion mit widerstandsfähigen Lieferketten ermöglichen. Die Technologie vermeidet Abwasser und Nebenprodukte, ermöglicht die Verwendung regional bezogener Rohstoffe und verringert die Anfälligkeit gegenüber Schwankungen in ausländischen Lieferketten.

Modulare Anlagen sind auf weniger Prozessschritte ausgelegt, um Investitionskosten, Energieverbrauch und Umweltbelastung zu senken sowie die Markteinführung, Fertigung und Zulassung zu beschleunigen. Die Produktentwicklung und Prozessoptimierung erfolgen im Innovationszentrum von Nano One in Burnaby, British Columbia, während Pilotprojekte, Demonstrationen und die kommerzielle Produktion in Candiac, Québec, angesiedelt sind. Dort wird das Unternehmen von einem Team unterstützt, das über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der kommerziellen Kathodenfertigung verfügt und weltweit Zellhersteller beliefert.

Strategische Kooperationen mit globalen Partnern wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen die Wachstumsstrategie Design-One-Build-Many von Nano One. Nano One hat finanzielle Unterstützung von den Regierungen Kanadas, der Vereinigten Staaten, Québecs und British Columbias erhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nanoone.ca.

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E-Mail: ir@nanoone.ca

Warnhinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung und das Video der Versammlung (zusammen die Mitteilung) enthalten zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Aussagen über historische Tatsachen und sind in der Regel durch Wörter wie erwarten, glauben, erwarten, beabsichtigen, planen, anstreben, Ziel, Zielsetzung, Schätzung, Prognose, Vorhersage, potenziell, fortsetzen, könnte, wird, würde, könnte, sollte und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu: der Vermarktungsstrategie und den Zielen von Nano One; den Zeitpunkt und den Abschluss kommerzieller Lieferverträge; Aktivitäten zur Kundenqualifizierung und die kommerzielle Einführung der Technologien des Unternehmens; die erwartete Produktionskapazität, Inbetriebnahme, Skalierung und Auslastung der Anlage in Candiac; erwartete Absatz- und Umsatzchancen; das Wachstum in den Märkten für Lithium-Eisenphosphat-Kathodenaktivmaterialien (LFP); den Aufbau von Batterie-Lieferketten außerhalb Chinas; die Beziehungen des Unternehmens zu strategischen Partnern, Lieferanten, Kunden und Regierungen; erwartete Vorteile von Partnerschaften und Kooperationen; die erwartete Verfügbarkeit und Auswirkungen staatlicher Fördermittel und politischer Initiativen; zukünftige Marktchancen in den Bereichen Verteidigung, Energiespeichersysteme, Elektrofahrzeuge und anderen Anwendungen; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, seine Strategie umzusetzen und langfristigen Shareholder Value zu schaffen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zu diesen Annahmen gehört unter anderem, dass das Unternehmen bei der Vorantreibung seiner Kommerzialisierungsaktivitäten erfolgreich sein wird; dass strategische Beziehungen, Kundenbeziehungen und Initiativen in der Lieferkette wie erwartet weiter voranschreiten werden; dass staatliche Maßnahmen und Förderprogramme im Großen und Ganzen den aktuellen Erwartungen entsprechen werden; dass die Marktnachfrage nach LFP-Kathodenmaterialien weiter wachsen wird; dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die erforderlichen Finanzmittel, Ressourcen und behördlichen Genehmigungen zu erhalten; und dass die allgemeinen wirtschaftlichen, marktbezogenen und branchenbezogenen Bedingungen die Geschäftsziele des Unternehmens weiterhin unterstützen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit der Kommerzialisierung und dem Hochfahren der Produktion; der Zeitplan und das Ergebnis von Kundenqualifizierungsprozessen; die Fähigkeit, kommerzielle Vereinbarungen und Abnahmeverträge abzuschließen; Produktions- und Betriebsrisiken; Risiken hinsichtlich der technologischen Leistungsfähigkeit; Einschränkungen in der Lieferkette; die Abhängigkeit von strategischen Partnern, Lieferanten und Kunden; Veränderungen der Marktbedingungen, des Wettbewerbs, der Rohstoffpreise und der Nachfrage; politische und regulatorische Entwicklungen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; Risiken im Zusammenhang mit geistigem Eigentum; geopolitische Entwicklungen; sowie sonstige Risiken, die von Zeit zu Zeit in den auf SEDAR+ eingereichten öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Lagebericht von Nano One und das Jahresinformationsformular vom 25. März 2026, beide für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr.

Obwohl Nano One der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen. Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und Nano One übernimmt, sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt.

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