Nano One vertagt seine Jahreshauptversammlung 2022

26. Juli 2022 – Vancouver, Kanada. Nano One® Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) (Nano One oder das Unternehmen), ein Umwelttechnologieunternehmen mit patentierten Verfahren zur kostengünstigen und umweltfreundlichen Herstellung von leistungsstarken Kathodenmaterialien für den Einsatz in Lithiumionenbatterien, gibt bekannt, dass bei der heute in Vancouver (British Columbia) abgehaltenen Jahreshauptversammlung der Aktionäre (die Versammlung) die Beschlussfähigkeit nicht gegeben war und somit keine Geschäfte getätigt werden konnten.

In Übereinstimmung mit der Satzung des Unternehmens wurde die Versammlung auf Dienstag, den 2. August 2022 um 13:30 Uhr (Ortszeit Vancouver) vertagt. Gemäß der Unternehmenssatzung und dem Corporations Act (British Columbia) sind alle Aktionäre, die am 2. August 2022 entweder persönlich oder durch einen Bevollmächtigten an der Versammlung teilnehmen, beschlussfähig und die Versammlung wird zu diesem Zeitpunkt fortgesetzt.

Wir haben in der vergangenen Woche von vielen Aktionären gehört, dass sie ihre Vollmachtsurkunden bzw. die entsprechenden Unterlagen nicht per Post erhalten haben und somit im Vorfeld der Versammlung nicht abstimmen konnten. Aktionäre, die noch nicht abgestimmt haben, werden gebeten, dies nachzuholen. Wenn Ihre Aktien bei einem Broker oder einem anderen Vermittler (registrierte Handelskonten, Banken) hinterlegt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Broker oder an unsere Übertragungsstelle, Computershare Investor Services, unter der Telefonnummer 1-800-564-6253 (gebührenfrei aus Nordamerika) oder 1-514-982-7555 (international), um weitere Informationen zu erhalten.

Der Stichtag für Aktionäre, die bei der vertagten Versammlung stimmberechtigt sind, bleibt der Geschäftsschluss am 13. Juni 2022. Die Aktionäre können ihre Stimmrechtsvollmachten bis Dienstag, den 2. August 2022 um 8:00 Uhr (Ortszeit Vancouver) abgeben. Aktionäre, die ihre Vollmachten bereits erteilt haben, brauchen nichts weiter zu unternehmen, da diese Vollmachten auch für die Versammlung am 2. August 2022 gültig sind.

Wie bereits angekündigt, ersucht Nano One aufgrund der COVID-19-Pandemie alle Aktionäre ausdrücklich, per Stimmrechtsvollmacht abzustimmen und nicht persönlich an der Versammlung teilzunehmen. Um den Aktionären, die nicht persönlich an der Versammlung teilnehmen, eine Teilnahme zu ermöglichen, wird das Unternehmen die vertagte Versammlung per Telefonkonferenz übertragen. Um die vertagte Versammlung per Telefonkonferenz mitverfolgen zu können, wählen Sie bitte etwa fünf Minuten vor Beginn der vertagten Versammlung die Nummer 1-866-512-0904 (Teilnehmercode: 7478017). Aktionäre, die der vertagten Versammlung via Telefonkonferenz beiwohnen, sind nicht berechtigt, über die Telefonkonferenz abzustimmen.

Über Nano One

Nano One® Materials (Nano One) ist ein Unternehmen für saubere Technologien mit einem patentieren, kohlenstoffarmen Verfahren zur Herstellung von kostengünstigen, leistungsstarken Lithium-Ionen-Batteriekathodenmaterialien. Diese Technologie ist anwendbar für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher, Verbrauchselektronik und Batterien der neuen Generation zur Unterstützung der weltweiten Bemühungen um eine kohlenstofffreie Zukunft.

Nano Ones One Pot-Verfahren, seine beschichteten Nanokristall-Materialien und seine Metal to Cathode Active Material-(M2CAM®)-Technologien adressieren grundlegende Leistungsanforderungen und Beschränkungen in der Lieferkette bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten und der Klimabilanz.

Nano One hat Finanzmittel aus verschiedenen Regierungsprogrammen erhalten. Das derzeitige Projekt Scaling of Advanced Battery Materials wird von Sustainable Development Technology Canada (SDTC) und dem Innovative Clean Energy (ICE) Fund der Provinz British Columbia gefördert. Weitere Informationen finden Sie unter www.nanoone.ca.

Paul Guedes

info@nanoone.ca

+1 (604) 420-2041

