Nano One bestellt Lisa Skakun als unabhängige Direktorin und legt das Datum für seine Jahreshauptversammlung 2022 fest

15. Juni 2022 – Vancouver, Kanada (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB)

Nano One® Materials Corp. (Nano One oder das Unternehmen), ein innovatives Unternehmen für umweltfreundliche Technologien im Bereich der Batteriematerialien, freut sich bekannt zu geben, dass Frau Lisa Skakun mit sofortiger Wirkung in der Funktion einer unabhängigen Direktorin (Independent Director) in das Board of Directors berufen wurde.

Paul Matysek, Executive Chair von Nano One, erklärte: Im Namen des Boards und des gesamten Teams heißen wir Lisa bei Nano One in einer für das Unternehmen besonders spannenden Phase willkommen. Lisa verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Wirtschaft, Regulierung und Governance. Im Rahmen unserer wichtigsten Wachstumsinitiativen in den Provinzen Québec und British Columbia, mit denen wir langfristig eine entsprechende Wertschöpfung für unsere Stakeholder sowie für die globale Lieferkette für Lithiumionenbatterien generieren wollen, wird uns Lisa mit ihrer nachweislichen Erfolgsbilanz und ihren profunden Fachkenntnissen eine wertvolle Unterstützung sein.

Lisa Skakun ist eine Juristin und Führungskraft, die auf über 20 Jahre Erfahrung mit privaten und börsennotierten Unternehmen in den verschiedensten Branchen verweisen kann. In der Funktion des Chief Legal, Regulatory und Corporate Affairs Officer ist Lisa derzeit bei der Coast Capital Savings Federal Credit Union für alle Funktionen in den Bereichen Recht, Fusionen und Übernahmen, öffentliche Angelegenheiten, Compliance, Risikomanagement bei Finanzdelikten sowie Unternehmensführung zuständig. Vor ihrer Tätigkeit bei Coast Capital Savings war Lisa von 2015 bis 2018 in der Funktion eines Chief Legal & Administrative Officer bei der Firma Mogo Finance Technology, einem an der TSX notierten Fintech-Unternehmen, beschäftigt.

Lisa hat einen LLB-Abschluss von der University of British Columbia, einen Master of Laws-Abschluss in Wirtschaftsrecht von der Osgoode Hall Law School (York University) und ein ICD.D-Diplom vom Institute of Corporate Directors. Lisa hat bereits folgende Auszeichnungen erhalten: den Lexpert Zenith Award: Celebrating Women in Law, den PEAK Award in der Kategorie Rising Star der Association of Women in Finance und den National Post Award for Tomorrow’s Leader bei den Western Canada General Counsel Awards.

Außerdem wurde sie vom Canadian Board Diversity Council in die Canada’s Diversity 50 List aufgenommen. Darüber hinaus war Lisa im Zuge ihrer Karriere Board Chair der Kwantlen Polytechnic University, Mitglied im Board der Cause We Care Foundation, Chair der BC Business Law Section der Canadian Bar Association sowie Mitglied des Securities Law Advisory Committee der British Columbia Securities Commission.

Jahreshauptversammlung und Bericht der Unternehmensführung

Nano One wird mit Genehmigung der Börsenaufsicht der Toronto Stock Exchange seine Jahreshauptversammlung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 am Dienstag, den 26. Juli 2022 um 22:30 Uhr (MEZ) abhalten. Die Jahreshauptversammlung wird virtuell abgehalten und es folgt im Anschluss eine Präsentation des Unternehmens sowie ein Bericht der Unternehmensführung. Einzelheiten zur Teilnahme an der Versammlung und an der Präsentation des Unternehmens werden vor der Jahreshauptversammlung bekannt gegeben.

Über Nano One

Nano One® Materials (Nano One) ist ein Unternehmen für saubere Technologien mit einem patentieren, kohlenstoffarmen Verfahren zur Herstellung von kostengünstigen, leistungsstarken Lithium-Ionen-Batteriekathodenmaterialien. Diese Technologie ist anwendbar für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher, Verbrauchselektronik und Batterien der neuen Generation zur Unterstützung der weltweiten Bemühungen um eine kohlenstofffreie Zukunft.

Nano Ones One Pot-Verfahren, seine beschichteten Nanokristall-Materialien und seine Metal to Cathode Active Material-(M2CAM®)-Technologien adressieren grundlegende Leistungsanforderungen und Beschränkungen in der Lieferkette bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten und der Klimabilanz.

Nano One hat Finanzmittel aus verschiedenen Regierungsprogrammen erhalten. Das derzeitige Projekt Scaling of Advanced Battery Materials wird von Sustainable Development Technology Canada (SDTC) und dem Innovative Clean Energy (ICE) Fund der Provinz British Columbia gefördert. Weitere Informationen finden Sie unter www.nanoone.ca.

Neue Wege in der Herstellung von Batteriematerialien

Firmenkontakt:

Nano One:

Paul Guedes

info@nanoone.ca

+1 (604) 420-2041

Medienkontakt:

Chelsea Nolan

Antenna Group for Nano One

nanoone@antennagroup.com

+1 (646) 854-8721

