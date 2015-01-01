Narzissmus – Modewort unserer Zeit oder eine unsichtbare Kraft, die Beziehungen zerstört?

Narzissmus ist derzeit in aller Munde. Überall werden narzisstische Persönlichkeiten und Persönlichkeitsstörungen entdeckt. Aber was genau ist eigentlich Narzissmus?

Kaum ein Begriff wird derzeit häufiger verwendet und gleichzeitig so unterschiedlich verstanden. Doch was steckt tatsächlich dahinter? In Die leere Krone geht Sabine Finkmann den Ursachen und Mechanismen des Narzissmus auf den Grund – verständlich, anschaulich und nah am Leben.

Mit eindrücklichen Beispielen zeigt sie, wie Manipulation entsteht, warum Menschen in zerstörerische Dynamiken geraten und vor allem: wie es gelingt, Grenzen zu setzen und den Weg zurück zu sich selbst zu finden.

Ein aufklärendes Buch für Betroffene, Angehörige und alle, die verstehen wollen, was sich hinter der Fassade verbirgt.

Zum Buch:

Die Leere Krone

von Sabine Finkmann

ISBN: 978-3-910919-53-2

116 Seiten

VERRAI-VERLAG

Buchrücken:

Narzissmus ist derzeit in aller Munde. Egal ob im privaten Bereich oder in der großen Politik: Überall werden narzisstische Persönlichkeiten und Persönlichkeitsstörungen entdeckt. Aber was genau ist eigentlich Narzissmus? So häufig wie der Begriff verwendet wird, so unterschiedlich wird er auch verstanden. Daher schafft er mehr Verwirrung als Klarheit: Was ist Narzissmus wirklich? Ist es nur Egoismus?

Ist es eine Mode-Diagnose? Oder ist es tatsächlich eine ernsthafte psychische Störung, die Millionen von Menschen in ihren Beziehungen zerstört? Genau diesen Fragen geht Sabine Finkmann in ihrem Buch „Die leere Krone“ auf den Grund. Dabei erklärt sie zunächst, woher Narzissmus überhaupt kommt, was ihn kennzeichnet und an was man ihn erkennen kann. Sehr anschaulich und mit vielen Beispielen beschreibt sie, wie Narzissten Menschen manipulieren und damit Beziehungen zerstören können.

Sie belässt es aber nicht hierbei, sondern zeigt Wege auf, wie wir uns selbst schützen, wie wir unsere Grenzen verteidigen und wie wir wieder zu uns selbst finden können. Das Buch ist ein Muss für alle, die unter narzisstischen Personen leiden oder aber selbst welche sind und einen Ausweg suchen.

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