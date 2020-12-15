Nasdaq Verafin tritt globaler Anti-Betrugs-Allianz bei

DEN HAAG, NL / ACCESS Newswire / 10. Dezember 2025 / Die Global Anti-Scam Alliance (GASA) freut sich bekannt zu geben, dass Nasdaq Verafin als Gründungsmitglied der GASA beigetreten ist und damit die weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung von Betrugsdelikten, Finanzkriminalität und digitalem Betrug verstärkt. Da sich Betrugsmethoden über Grenzen und digitale Kanäle hinweg weiterentwickeln, ist eine sektorübergreifende Zusammenarbeit unerlässlich geworden, um Verbraucher zu schützen und sicherere Finanzökosysteme aufzubauen.

Die Beteiligung von Nasdaq Verafin ist ein bedeutender Schritt vorwärts in der gemeinsamen Mission, Vertrauen, Transparenz und Widerstandsfähigkeit weltweit zu fördern. Nasdaq Verafin schließt sich nicht nur den globalen Bemühungen an, sondern wird auch den brasilianischen und mexikanischen Ablegern der GASA beitreten, um mit Akteuren aus dem gesamten Finanzökosystem Lateinamerikas zusammenzuarbeiten und regionale Initiativen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität zu stärken.

Kriminelle entwickeln sich in einem unglaublichen Tempo weiter und nutzen Informationssilos und die Schwächen veralteter Technologien aus, um nicht entdeckt zu werden. Wir befinden uns an einem Wendepunkt im Kampf gegen Finanzkriminalität, der es erforderlich macht, dass das gesamte Ökosystem zusammenarbeitet und die Kraft der kollektiven Intelligenz nutzt, um unsere Abwehrmaßnahmen zu stärken und Verbraucher weltweit besser zu schützen. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Global Anti-Scam Alliance, um innovative Lösungen, Informationen und globales Fachwissen für die besonderen Herausforderungen auszutauschen, denen Finanzinstitute in Brasilien und Mexiko gegenüberstehen, sagte Mauriceo Castanheiro, Head of International Payments Fraud bei Nasdaq Verafin.

Nasdaq Verafin ist ein weltweit führender Anbieter von Technologielösungen für das Finanzkriminalitätsmanagement, dem mehr als 2.700 Finanzinstitute auf der ganzen Welt vertrauen. Der innovative Ansatz des Unternehmens kombiniert Konsortialdaten, KI und maschinelles Lernen, um kriminelle Aktivitäten zu verhindern, aufzudecken und zu bekämpfen. Der Konsortialansatz von Nasdaq Verafin deckt versteckte Risiken im gesamten Finanzsystem auf und nutzt Daten und Erkenntnisse von 800 Millionen Gegenparteien, um die Betrugserkennung und -prävention zu verbessern und gleichzeitig Fehlalarme zu reduzieren.

Dass Nasdaq Verafin der Global Anti-Scam Alliance als Gründungsmitglied beitritt, ist ein Meilenstein für unsere Organisation und für den globalen Kampf gegen Betrugsmaschen. Das fundierte Fachwissen des Unternehmens im Bereich der Nutzung von Technologien zur effizienteren und effektiveren Aufdeckung krimineller Aktivitäten bringt neue Erkenntnisse und Einflussmöglichkeiten für unsere Mission mit sich. Durch die Partnerschaft mit Nasdaq Verafin und die Aufnahme ihrer Vertreter in die Boards unserer Sektionen in Brasilien und Mexiko stärken wir unsere Fähigkeit, globales Wissen mit lokalen Maßnahmen zu verbinden. Gemeinsam können wir dazu beitragen, strengere Richtlinien zu formulieren, die Zusammenarbeit in der Branche zu beschleunigen und die Grundlagen für eine betrugsfreie Zukunft zu schaffen, sagte Jorij Abraham, Managing Director von GASA.

Die Aufnahme von Nasdaq Verafin als Gründungsmitglied ist nicht nur ein Meilenstein für die brasilianische Sektion, sondern auch eine starke Bestätigung für die Relevanz unseres Marktes und die Seriosität der Arbeit, die wir seit dem ersten Tag leisten. Wir beginnen unsere Reise an der Seite einer weltweit anerkannten Institution, die für Exzellenz, Innovation und ein tiefes Bekenntnis zur Integrität bekannt ist. Diese Partnerschaft stärkt unsere Fähigkeit, globales Fachwissen in lokale Wirkung umzusetzen, und beschleunigt unsere Mission, den Standard der Zusammenarbeit im Kampf gegen Betrug und Finanzkriminalität in Brasilien zu erhöhen, sagte Renata Salvini, Chapter Director für Brasilien.

Laut dem Bericht State of Scams in Mexico Report 2025 sind 76 Prozent der erwachsenen Mexikaner Opfer von Betrug geworden, wodurch jährlich 139 Milliarden Pesos verloren gehen. Das Jahr 2026 wird verheerend sein. KI hat die Produktivität demokratisiert, aber auch den Betrug industrialisiert. Das ist keine Vorhersage, sondern ein Countdown. Die Bekämpfung dieser Epidemie erfordert integrierte Abwehrmaßnahmen, bei denen eine frühzeitige Erkennung koordinierte Maßnahmen über digitale Plattformen, Telekommunikation, Finanzen und Behörden hinweg auslöst. Die Aufnahme von Nasdaq Verafin in die GASA Mexico schließt die Lücke zwischen Technologie und Koordination. Ohne systemische Zusammenarbeit bleibt unser Wirtschaftssystem anfällig. Dies stärkt unser Engagement für grundlegende Stabilität, an dem sich mehrere Interessengruppen beteiligen, fügte Sissi de la Peña, Chapter Director für Mexiko, hinzu.

Im Rahmen dieser Partnerschaft werden Führungskräfte von Nasdaq Verafin den Advisory Boards von GASA Mexiko und Brasilien beitreten. Als Gründungsmitglied wird Nasdaq Verafin mit GASA und seinen Mitgliedern zusammenarbeiten und dabei seine mehr als zwei Jahrzehnte langen Erfahrungen im Bereich der Bekämpfung von Finanzkriminalität einbringen, um innovative neue Strategien zum Schutz der Verbraucher vor Betrug und Scams zu entwickeln.

Weitere Informationen über den Ansatz von Nasdaq Verafin zur Aufdeckung und Prävention von Finanzkriminalität finden Sie unter www.verafin.com.

Über die Global Anti-Scam Alliance (GASA)

Die Global Anti-Scam Alliance ist eine gemeinnützige Organisation, deren Aufgabe es ist, Verbraucher weltweit vor Betrug zu schützen. GASA bringt politische Entscheidungsträger, Strafverfolgungsbehörden, Verbraucherbehörden, Nicht-Regierungsorganisationen, den Finanzsektor, Telekommunikationsbetreiber, Internetplattformen, Dienstleister und Cybersicherheitsorganisationen zusammen, um Erkenntnisse auszutauschen, neue Betrugsmaschen aufzudecken und koordinierte Maßnahmen gegen Betrug zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter www.gasa.org.

Über Nasdaq Verafin

Nasdaq Verafin bietet Technologielösungen für das Finanzkriminalitätsmanagement in den Bereichen Betrugserkennung und -management, AML/CFT-Compliance und -Management, Management von Kunden mit hohem Risiko, Sanktionsprüfung und -management sowie Informationsaustausch. Mehr als 2.700 Finanzinstitute mit einem Gesamtvermögen von 11 Billionen Dollar nutzen Nasdaq Verafin, um Betrug zu verhindern und ihre AML/CFT-Maßnahmen zu verstärken. Weitere Informationen finden Sie unter www.verafin.com.

