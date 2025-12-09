Techmer PM wird Teil des Formerra-Portfolios in Nordamerika

Formerra wird die Farb-Masterbatches, Hochleistungsadditive und vorgefärbten Compounds von Techmer PM in den USA, Kanada und Mexiko vertreiben.

ROMEOVILLE, ILLINOIS / ACCESS Newswire / 9. Dezember 2025 / Formerra, ein führender Distributor von Hochleistungsmaterialien, gab heute die Erweiterung seines umfangreichen Materialportfolios um die Farb-Masterbatches, Hochleistungsadditive und vorgefärbten Compounds von Techmer PM bekannt. Mit dieser Partnerschaft baut Formerra sein anwendungsspezifisches Sortiment weiter aus und richtet sein Materialportfolio an den sich wandelnden Bedürfnissen seiner Kunden in ganz Nordamerika aus.

Techmer PM ist ein in den USA ansässiges Kunststoffcompoundier-Unternehmen, das sich auf hochwertige Farb- und Additiv-Masterbatches sowie technische Compounds für Hochleistungskunststoffe und -fasern spezialisiert hat. Diese Produkte finden Anwendung in verschiedenen Branchen wie der Medizin-, Automobil- und Verpackungsindustrie sowie bei Konsumgütern. Techmer PM hat kontinuierlich in seine optischen und Farbfähigkeiten investiert, einschließlich der jüngsten Übernahmen von OptiColor Inc. und Colors for Plastics.

Das Engagement von Techmer PM für Innovation und technische Exzellenz passt perfekt zu Formerras Mission, erstklassige Materialien und reaktionsschnellen Service zu liefern, sagte Cathy Dodd, CEO von Formerra. Gestützt auf unsere fachkundige technische Beratung ermöglicht uns diese Partnerschaft, Kunden ein Portfolio an Masterbatches und vorgefärbten Compounds anzubieten, das Leistung und Nachhaltigkeit fördert.

Mike Ellison, VP Product Management, fügte hinzu: Das umfassende Angebot an vorgefärbten Compounds, Additiven und Farb-Masterbatches von Techmer PM deckt Anforderungen in den Bereichen Verarbeitung, Ästhetik, biobasierte Lösungen, regulatorische Vorgaben und Performance ab.

Zu den Highlights der vertriebenen Techmer PM-Produkte gehören:

– Regulierte medizinische Farbsysteme: ISO 10993-geprüfte Paletten mit regulatorischen Angaben; bewährt in PPSU, PA, PP und ABS.

– Ästhetische Effekte und Laserfunktionalität: Volles Spektrum von Metallic- und Farbwechsel-Effekten bis hin zu photochromen Effekten und Techsplatter, einem proprietären visuellen Effekt; vollständige Laser-Additiv-Linie deckt vielfältige Anforderungen ab.

– Zirkularität und nachhaltige Materiallösungen: PLA/Altkunststoff-Farben, HiTerra® rPET Revive zur Reparatur von PET, NIR-sortierbare Schwarztöne (APR bevorzugt in HDPE) und mehr.

– Verarbeitungs-, Leistungs- und Schutzadditive: Proprietäre Dispersionstechnologie Techsperse, UV-/Wärmestabilisierung, FR-Systeme mit halogenfreien Optionen, Tracer-Technologien, antimikrobielle Pakete, Spültechnologien.

Formerras fundiertes Fachwissen in den Bereichen Anwendungen, Anforderungen und Materialien macht das Unternehmen zu einem idealen Partner für die Erweiterung unserer Marktpräsenz, so Craig Foster, CEO von Techmer PM. Durch die Bündelung unserer Stärken helfen wir unseren Kunden, ihre Markteinführungszeiten zu verkürzen, und bieten ihnen dabei die Sicherheit bewährter Technologien.

Wichtige Eckdaten:

– Formerra wird die vorgefärbten Compounds, Farbstoffe, Additive und Masterbatches von Techmer PM in ganz Nordamerika vertreiben.

– Techmer PM verfügt über ein umfangreiches Portfolio an Farb- und Additiv-Masterbatches: medizinisch/regulatorisch konforme Paletten, ästhetische Effekte (einschließlich Techsplatter), Nachhaltigkeitslösungen (HiTerra® rPET Revive, NIR-sortierbare Schwarztöne) und Leistungs-/Verarbeitungsadditive (TechSperse, FR/UV-Systeme).

– Die Partnerschaft verbindet den technischen Support und die Lieferzuverlässigkeit von Formerra mit den spezialisierten Materialien und der Farb-/Additivkompetenz von Techmer PM, um Kunden dabei zu unterstützen, bessere Produkte schneller auf den Markt zu bringen.

Über Formerra

Formerra ist ein anerkanntes Vertriebsunternehmen für technische Materialien, das die weltweit führenden Hersteller von Polymeren mit Tausenden von Erstausrüstern und Markeninhabern in den Bereichen Gesundheitswesen, Konsumgüter, Industrie und Mobilität verbindet. Das Unternehmen verfügt über technische und kaufmännische Kompetenzen und kombiniert in einzigartiger Weise ein breit gefächertes Portfolio mit einer starken Lieferkette, Branchenkenntnissen, Service, erstklassigen E-Commerce-Kenntnissen und Einfallsreichtum. Das erfahrene Team von Formerra unterstützt Kunden aus verschiedensten Branchen bei der Planung, Auswahl, Verarbeitung und Entwicklung neuer und verbesserter Produkte, mit denen mehr Leistung, Produktivität, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit möglich wird. Weitere Details finden Sie unter www.formerra.com.

Über Techmer PM

Techmer PM ist ein führender Entwickler und Hersteller von technischen Werkstoffen und Polymerlösungen, darunter konzentrierte Farb- und Additiv-Masterbatches, die spezifische Leistungs- und/oder Funktionsanforderungen erfüllen. Das Unternehmen arbeitet mit Kunststoffverarbeitern, Fertigungsbetrieben, Designern, Spezifizierern und Markeninhabern zusammen, um die Funktionalität und Optik von Produkten in zahlreichen Endanwendungen zu verbessern. Gegründet im Jahr 1981, betreibt Techmer PM Produktionsstätten in ganz Nordamerika und verfügt über umfassende Expertise in Harztechnologien sowie nahezu allen kunststoff- und faserbezogenen Verfahren, darunter additive Fertigung, Blasfolienextrusion, Vliesstoffproduktion und Spritzguss. Weitere Informationen finden Sie unter www.techmerpm.com.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82124/Formerra_091225_DEPRcom.001.png

Formerra wurde als Vertriebspartner für die vorgefärbten Compounds, Farbmittel und Additive von Techmer PM für ein breites Anwendungsspektrum benannt (links). Produktionsanlage von Techmer PM in Clinton, Tennessee (rechts).

Medienkontakte:

Jackie Morris

Marketing Communications Manager, Formerra

jackie.morris@formerra.com

+1 630-972-3144

Jill Warren

Marketing Communications Manager, Techmer PM

jwarren@techmerpm.com

+1 865-210-4078

Quelle: Formerra

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com

