Silent Reset Walk: Gemeinsam schweigen, gemeinsam Großes bewegen

Am 14. Dezember 2025 lädt Trendbox zum Silent Reset Walk auf dem Tempelhofer Feld ein. Das Community-Event verbindet Achtsamkeit mit sozialem Engagement. Pro Teilnehmer:in werden Spenden gesammelt.

Berlin, 08.12.2025 – Am 14. Dezember 2025 lädt Trendbox zum Silent Reset Walk auf dem Tempelhofer Feld ein. Das Community-Event ist Teil der „Winter of Wellbeing“-Kampagne und verbindet Achtsamkeit mit direktem sozialem und ökologischem Engagement.

Warum lohnt sich Mitmachen?

Schon mit einer Stunde Schweigen kannst du viel bewegen: Für jede Person, die mit uns gemeinsam schweigend geht, spendet Trendbox 4 Schulmahlzeiten an Kinder in Not, entfernt 21 Plastikflaschen aus dem Meer und schützt 3 m² Naturfläche. So wird aus einer Stunde Stille ein lauter Beitrag für eine bessere Welt.

Was erwartet die Teilnehmer:innen?

Ein achtsamer Spaziergang in der Gruppe

Fokus auf Atmung, Körpergefühl und Entschleunigung

Kleine Impulse für einen sanften Einstieg ins Schweigen

Raum für Klarheit und neue Perspektiven

Was bewirkt eine Stunde Schweigen?

Eine Stunde ohne Worte schenkt die Möglichkeit, Stress loszulassen, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und neue Kraft zu schöpfen. Studien zeigen: Bewusstes Schweigen fördert die mentale Gesundheit, stärkt das Gemeinschaftsgefühl und schafft Raum für neue Ideen.

Ablauf & Details:

Ort: Tempelhofer Feld – Haupteingang Oderstraße / Herrfurthstraße

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 14:00 Uhr

Dauer: ca. 60 Minuten

Teilnahme: Offen für alle, keine Vorkenntnisse nötig

Nach dem Walk gibt es die Möglichkeit, sich auszutauschen und mehr über die unterstützten Projekte zu erfahren. Trendbox informiert vor Ort, wie die Spenden konkret eingesetzt werden und wie jede:r auch langfristig Teil der Bewegung werden kann.

Über Trendbox

Trendbox ist eine Plattform für nachhaltige Überraschungsboxen. Mit jeder Box unterstützt Trendbox Projekte in den Bereichen Bildung und Umweltschutz. Unser Ziel: Menschen inspirieren und gemeinsam mit kleinen Schritten Großes zu bewirken – für sich selbst und für die Welt.

Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.eventbrite.com/e/silent-reset-walk-am-tempelhofer-feld-tickets-1976616933457?aff=oddtdtcreator

Kontakt für Rückfragen:

Stella Möller

Trendbox Redaktion

redaktion@trend-box.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Trendbox GmbH

Frau Stella Möller

Gehringstraße 39

13088 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 91736900

web ..: https://trend-box.de/

email : redaktion@trend-box.de

