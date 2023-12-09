-
Silent Reset Walk: Gemeinsam schweigen, gemeinsam Großes bewegen
Am 14. Dezember 2025 lädt Trendbox zum Silent Reset Walk auf dem Tempelhofer Feld ein. Das Community-Event verbindet Achtsamkeit mit sozialem Engagement. Pro Teilnehmer:in werden Spenden gesammelt.
Berlin, 08.12.2025 – Am 14. Dezember 2025 lädt Trendbox zum Silent Reset Walk auf dem Tempelhofer Feld ein. Das Community-Event ist Teil der „Winter of Wellbeing“-Kampagne und verbindet Achtsamkeit mit direktem sozialem und ökologischem Engagement.
Warum lohnt sich Mitmachen?
Schon mit einer Stunde Schweigen kannst du viel bewegen: Für jede Person, die mit uns gemeinsam schweigend geht, spendet Trendbox 4 Schulmahlzeiten an Kinder in Not, entfernt 21 Plastikflaschen aus dem Meer und schützt 3 m² Naturfläche. So wird aus einer Stunde Stille ein lauter Beitrag für eine bessere Welt.
Was erwartet die Teilnehmer:innen?
Ein achtsamer Spaziergang in der Gruppe
Fokus auf Atmung, Körpergefühl und Entschleunigung
Kleine Impulse für einen sanften Einstieg ins Schweigen
Raum für Klarheit und neue Perspektiven
Was bewirkt eine Stunde Schweigen?
Eine Stunde ohne Worte schenkt die Möglichkeit, Stress loszulassen, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und neue Kraft zu schöpfen. Studien zeigen: Bewusstes Schweigen fördert die mentale Gesundheit, stärkt das Gemeinschaftsgefühl und schafft Raum für neue Ideen.
Ablauf & Details:
Ort: Tempelhofer Feld – Haupteingang Oderstraße / Herrfurthstraße
Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 14:00 Uhr
Dauer: ca. 60 Minuten
Teilnahme: Offen für alle, keine Vorkenntnisse nötig
Nach dem Walk gibt es die Möglichkeit, sich auszutauschen und mehr über die unterstützten Projekte zu erfahren. Trendbox informiert vor Ort, wie die Spenden konkret eingesetzt werden und wie jede:r auch langfristig Teil der Bewegung werden kann.
Über Trendbox
Trendbox ist eine Plattform für nachhaltige Überraschungsboxen. Mit jeder Box unterstützt Trendbox Projekte in den Bereichen Bildung und Umweltschutz. Unser Ziel: Menschen inspirieren und gemeinsam mit kleinen Schritten Großes zu bewirken – für sich selbst und für die Welt.
Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.eventbrite.com/e/silent-reset-walk-am-tempelhofer-feld-tickets-1976616933457?aff=oddtdtcreator
Kontakt für Rückfragen:
Stella Möller
Trendbox Redaktion
redaktion@trend-box.de
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Trendbox GmbH
Frau Stella Möller
Gehringstraße 39
13088 Berlin
Deutschland
fon ..: 030 91736900
web ..: https://trend-box.de/
email : redaktion@trend-box.de
Pressekontakt:
Trendbox GmbH
Frau Stella Möller
Gehringstraße 39
13088 Berlin
fon ..: 030 91736900
web ..: https://trend-box.de/
email : redaktion@trend-box.de
