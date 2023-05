Natrudes Desinfektionsspray überzeugte auf der BEAUTY Messe in Düsseldorf

Natrudes hat auf der Messe in den Bereichen Kosmetik Beauty und Podologie gepunktet.

Wie kann ein Desinfektionsspray solche Begeisterung auslösen? Das konnte man sich fragen, wenn man auf der BEAUTY in Düsseldorf unterwegs war. Die wichtigste Beautymesse in Europa hat wieder einmal gezeigt: Schönheit fängt mit gesunder Haut an. Und da kommt auch schon die Hygiene ins Spiel, die bei sämtlichen Themen rund um Hautgesundheit, Schönheit und Kosmetik eine große Rolle spielt. Desinfizieren geht über alles, wenn Menschen zusammen kommen.

Natrudes 3in1 Desinfektionsspray war in Halle 9 im Bereich „Fuß“ der BEAUTY mit einem Stand vertreten. Das war jedoch nicht alles, denn im Grunde fand man nach kurzer Zeit an vielen Ständen und Bühnen das Natrudes Spray, das die Herzen der Messebesucher durch seine Vielseitigkeit und Effektivität schnell eroberte. „Wir haben eine Menge Goodybags verteilt, damit die Gäste ausprobieren konnten, wie einfach man mit Natrudes gefährlichen Viren und Bakterien zu Leibe rücken kann“, so das Messeteam von Natrudes.

Die drei Hauptthemen: Skin, Fuß und Nails waren mit zahlreichen nationalen und internationalen Ausstellern vertreten. Gerade in diesen Bereichen ist Natrudes Desinfektionsspray ein gefragtes Produkt. Schließlich ist es vor allem im Dienstleistungssektor wie Beautysalons, Fußpflege- oder Nagelstudios wichtig, dass keine Keime von Mensch zu Mensch übertragen werden.

Saubere Haut ist die Grundlage für Hautgesundheit

Natrudes war in allen Hallen an den Bühnen mit einem Aufsteller präsent. Die Beautybranche präsentierte sich während der Messe in all ihren Facetten: Fußpfleger, Nageldesigner, Make-up-Artisten, Permanent Make-up-Künstler – sie alle waren angereist. Die Desinfektion der Geräte, der Behandlungsstühle und der eingesetzten Textilien hat oberste Priorität im Kundenkontakt. Natrudes 3in1 Desinfektionsspray hat während der Messe mit seinen flexiblen Einsatzmöglichkeiten überzeugt.

Das vielseitige und wohlriechende Spray lässt sich nicht nur auf der Haut verwenden, sondern auch auf glatten Oberflächen und sogar auf Textilien. Mit seiner schnellen Trocknungszeit ist alles sofort wieder verwendbar.

Schuhe können dank des patentierten Sprühkopfs hervorragend desinfiziert werden: Die Flasche kann auch auf den Kopf gedreht werden, sodass man in jede Ecke des Schuhs sprühen kann. Auch die Füße lassen sich damit behandeln, denn dasselbe Spray ist für die Haut genauso geeignet wie für das Schuhwerk.

Nicht nur nach einer Schönheits-OP ist Desinfizieren ein Muss. Auch ein einfacher Besuch im Kosmetik- oder Nagelstudio sollte ohne Folgen bleiben, was Krankheitskeime betrifft. Die BEAUTY Messe hat gezeigt: Das Natrudes 3in1 Desinfektionsspray deckt alle Branchen ab. Sowohl auf der Nailympia als auch auf der Permanent Beauty Masters wurde es von den Teilnehmern begeistert verwendet. Auch bei den European Make up Awards setzten die Teilnehmer das Natrudes 3in1 Desinfektionsspray ein, das von Natrudes zur Verfügung gestellt wurde.

Einfache Anwendung – saubere Sache

„Die Messegäste waren schnell überzeugt und schwärmten regelrecht von unserem Spray“, berichtet das Natrudes-Messeteam. Sie waren vor allem begeistert davon, dass sie damit nicht nur ihre Hände, sondern auch das ganze Equipment desinfizieren konnten. Bei dem einen war das der Make-up-Pinsel, beim anderen die Arbeitsfläche – so zog Natrudes die Aufmerksamkeit vieler Make-up-Artisten und Salonbesitzer auf sich.

Auch im Bereich der Fußpflege-Aussteller konnte Natrudes während der Düsseldorfer BEAUTY punkten. Viele Podologen staunten über die Fähigkeiten von Natrudes 3in1, nicht nur die Füße, sondern auch die Schuhe desinfizieren zu können. Schließlich werden in diesem Bereich gerade durch nicht ganz keimfreie Schuhe die meisten Krankheiten übertragen, selbst nach einer guten Behandlung der Füße, sodass die Hautkrankheiten schnell zurückkehren können. Die kinderleichte Handhabung des Sprays erleichtert jedem Fußpfleger die Arbeit.

Weitere Informationen gibt es auf der Website.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Natrudes GmbH

Herr Michael Greven

Briede Strasse 1-9

40599 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 017674727050

web ..: https://www.natrudes.de

email : info@natrudes.de

Mit Natrudes geben wir dem Thema Desinfektion eine ganz neue Richtung.

Pressekontakt:

Natrudes GmbH

Herr Michael Greven

Briede Strasse 1-9

40599 Düsseldorf

fon ..: 017674727050

email : info@natrudes.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

KI deckt das Geheimnis einer sagenumwobenen Kommune auf: Ein beeindruckend surreales Fotobuch