Natürliche Ästhetik, Infusionen und Hautqualität in Meerbusch: brain & beauty solutions mit neuer Website

brain & beauty solutions in Meerbusch präsentiert die neue Website. Interessierte finden dort ab sofort eine übersichtliche Orientierung.

Meerbusch, 30. Juni 2026 – Die Praxis brain & beauty solutions von Barbara Koenig hat ihre neue Website veröffentlicht. Der neue Internetauftritt bietet Patientinnen und Patienten eine klar strukturierte Übersicht über die Schwerpunkte der Praxis: natürliche Ästhetik, Hautqualität, Infusionstherapie, regenerative Behandlungsmethoden und ganzheitliche Begleitung.

Im Mittelpunkt steht ein Ansatz, der ästhetische Behandlungen nicht isoliert betrachtet. Stattdessen verbindet brain & beauty solutions moderne ästhetische Methoden mit individueller Beratung, ausführlicher Anamnese und einem ganzheitlichen Blick auf Haut, Vitalität und Wohlbefinden.

„Viele Menschen wünschen sich ein frischeres, erholteres Aussehen, möchten dabei aber nicht künstlich oder verändert wirken“, erklärt Barbara Koenig, Heilpraktikerin und Inhaberin von brain & beauty solutions. „Deshalb geht es in meiner Praxis immer darum, die Ausgangslage genau zu verstehen und Behandlungen so zu planen, dass sie zur Person passen.“

Die neue Website stellt die verschiedenen Behandlungsbereiche verständlich vor. Dazu gehören unter anderem Faltenbehandlungen ohne künstlichen Look, Skin Relax und Bio-Botox, Hyaluron, Polynukleotide beziehungsweise PDRN und Lachs-DNA, Biostimulatoren, Fadenlifting, Hautqualität und Glow, Jawline und Gesichtskontur sowie Behandlungen rund um Cellulite, Doppelkinn, Haarausfall und ästhetische Konzepte für Männer.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Infusionen und Vitalstoffkonzepten. Die Website informiert unter anderem über Basen-Infusionen, Energy-Infusionen, NAD+ Infusionen, Vitamin-C- und Magnesium-Infusionen sowie ergänzende Konzepte für Regeneration, Zellenergie, innere Balance und Vitalität.

Neben den einzelnen Leistungen finden Besucherinnen und Besucher auch Informationen zu Preisen, häufigen Fragen, Vorbereitung und Nachsorge sowie zur erweiterten Anamnese und Analyse. Ziel ist es, Interessierten bereits vor einem persönlichen Termin eine bessere Orientierung zu geben und unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten verständlich einzuordnen.

Die Praxis befindet sich in Meerbusch und ist auch aus Düsseldorf, Neuss, Krefeld und Umgebung gut erreichbar. Weitere Informationen sind auf der neuen Website unter www.brainandbeautysolutions.de zu finden.

Über brain & beauty solutions

brain & beauty solutions ist eine Praxis für natürliche Ästhetik, Infusionen, Hautqualität und ganzheitliche Begleitung in Meerbusch. Geführt wird die Praxis von Barbara Koenig, Heilpraktikerin. Im Fokus stehen individuelle Behandlungskonzepte, natürliche Ergebnisse und eine persönliche Beratung, die ästhetische Wünsche, Hautqualität, Regeneration und Wohlbefinden gemeinsam betrachtet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

brain and beauty solutions

Frau Barbara Koenig

Meerbuscher Str. 62

40670 Meerbusch

Deutschland

fon ..: 0160 189 59 29

web ..: https://brainandbeautysolutions.de/

email : kontakt@brainandbeautysolutions.de

brain & beauty solutions ist eine Praxis für natürliche Ästhetik, Infusionen, Hautqualität und ganzheitliche Begleitung in Meerbusch. Geführt wird die Praxis von Barbara Koenig, Heilpraktikerin. Im Fokus stehen individuelle Behandlungskonzepte, natürliche Ergebnisse und eine persönliche Beratung, die ästhetische Wünsche, Hautqualität, Regeneration und Wohlbefinden gemeinsam betrachtet.

Pressekontakt:

brain and beauty solutions

Frau Barbara Koenig

Meerbuscher Str. 62

40670 Meerbusch

fon ..: 0160 189 59 29

web ..: https://brainandbeautysolutions.de/

email : kontakt@brainandbeautysolutions.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

GEO Agentur Wien-Österreich: Jetzt sichtbar werden als thematische Autorität durch EEAT! Brain & Soul Solutions in Meerbusch: Barbara Koenig erweitert ihr Angebot.