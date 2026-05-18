Natürliche Kraft gegen Erschöpfung: Adaptogene rücken in den Fokus moderner Stressmedizin

Stress, Müdigkeit und Burnout natürlich begegnen: Adaptogene aus TCM und Tibetischer Medizin stärken Körper und Geist nachhaltig in belastenden Zeiten.

Bern, 18.05.2026 – Chronische Müdigkeit, anhaltender Stress und Burnout-Symptome nehmen in der heutigen Leistungsgesellschaft spürbar zu. Gleichzeitig wächst das Interesse an ganzheitlichen Therapieansätzen, die Körper und Geist gleichermaßen stärken. In ihrer Praxis für Akupunktur, Traditionelle Chinesische Medizin (TCM), Tibetische Medizin und Kräuterheilkunde in Bern setzen Dr. Lama Dietschy und Dr. med. Marianne Ruoff gezielt auf bewährte pflanzliche Wirkstoffe – sogenannte Adaptogene. Erfahren Sie mehr darüber: https://www.naturalmedizin.ch

Adaptogene sind natürliche Substanzen pflanzlichen Ursprungs, die die unspezifische Stressresistenz des Organismus erhöhen können. Sie wirken regulierend auf verschiedene Körpersysteme und unterstützen sowohl die körperliche als auch die geistige Leistungsfähigkeit. Anders als klassische Stimulanzien zielen sie nicht auf kurzfristige Aktivierung ab, sondern auf eine nachhaltige Stabilisierung unter Belastung.

Zu den am besten untersuchten Adaptogenen zählen Ginseng, Taigawurzel und Rosenwurz. Diese Pflanzen haben eine lange Tradition in der chinesischen und tibetischen Medizin und werden dort seit Jahrhunderten zur Stärkung bei Erschöpfung, zur Verbesserung der Konzentration und zur Unterstützung in stressreichen Lebensphasen eingesetzt.

„Was diese Heilpflanzen besonders macht, ist ihr ganzheitlicher Ansatz“, erklärt Dr. Ruoff. „Sie greifen nicht isoliert in einzelne Prozesse ein, sondern unterstützen den Organismus dabei, sich besser an Stresssituationen anzupassen.“

Während Ginseng für seine eher aktivierende Wirkung bekannt ist, gilt die Taigawurzel als milder und gut verträglich. Rosenwurz wiederum zeichnet sich durch eine schnelle stressregulierende Wirkung aus und wird traditionell auch in akuten Belastungssituationen eingesetzt. Moderne wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen zunehmend die positiven Effekte dieser Pflanzen, insbesondere bei chronischer Fatigue und stressbedingten Beschwerden. Hier mehr erfahren: https://www.naturalmedizin.ch

Trotz dieser vielversprechenden Daten sind Adaptogene in Europa bislang noch vergleichsweise wenig in die evidenzbasierte Therapie integriert. „Hier besteht ein großes, oft unterschätztes Potenzial“, so Dr. Ruoff. „Gerade in einer Zeit, in der viele Menschen unter Dauerstress stehen, können natürliche Heilpflanzen eine wertvolle Ergänzung zu bestehenden Therapiekonzepten darstellen.“

Neben ihrer Wirkung auf das Nervensystem zeigen Studien auch positive Effekte auf die Lungenfunktion und die allgemeine Widerstandskraft des Körpers – ein Aspekt, der insbesondere im Kontext von postviralen Erschöpfungssyndromen zunehmend Beachtung findet.

Mit ihrem integrativen Ansatz verbinden Dr. Dietschy und Dr. Ruoff traditionelle Heilverfahren der Tibetischen Klostermedizin, Chinesischen und Europäischen Medizin mit modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ziel ist es, individuell abgestimmte Therapiekonzepte zu entwickeln, die sowohl wirksam als auch nachhaltig sind.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Praxis für Akupunktur/TCM, Tibetische Medizin, Kräutermedizin Allgemeine Innere Medizin

Frau Marianne Dr. med. Ruoff

Kirchenfeldstrasse 31

3005 Bern

Schweiz

fon ..: 031 351 91 88

web ..: https://www.naturalmedizin.ch

email : info@naturalmedizin.ch

Die Akupunktur- und TCM-Praxis in Bern steht seit 20 Jahren exemplarisch für eine moderne Form der Naturheilkunde, die Tradition und Gegenwart verbindet. Durch die Kombination aus Akupunktur, TCM, Tibetischer Medizin und Kräutermedizin entsteht ein integratives Angebot für gesundheitsbewusste Erwachsene, die mehr als eine rein symptomorientierte Behandlung suchen.

Wer sich für ganzheitliche Gesundheit interessiert und offen für einen dialogischen Ansatz zwischen Schul- und Komplementärmedizin ist, findet hier einen kompetenten Ansprechpartner.

Die Praxis verbindet Traditionelle Chinesische Medizin, Tibetische Medizin, Kräutertherapie und Ernährungsberatung zu einem integrativen Behandlungskonzept. Ziel ist eine nachhaltige Förderung der ganzheitlichen Gesundheit – individuell, evidenzsensibel und verantwortungsvoll.

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