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Die Erfolgsgeschichte der nowiBAU Gruppe aus Bad Breisig
Die heute in der Region fest verwurzelte nowiBAU Gruppe blickt auf eine dynamische Entwicklung zurück.
Bad Breisig, 11.05.2026 – Die heute in der Region fest verwurzelte nowiBAU Gruppe blickt auf eine dynamische Entwicklung zurück. Was einst als spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen begann, hat sich unter der Leitung von Inhaber Norman Wirbel konsequent zu einem modernen Experten für Gebäudetechnik, Projektentwicklung und umfassenden Service transformiert.
Die Wurzeln: Dienstleistung als Fundament
Der unternehmerische Startpunkt liegt in der gemeinsamen Gründung der Firma Nobaxx, einem Fachbetrieb für Schädlingsbekämpfung in Sinzig. Die dort gesammelten Erfahrungen in den Bereichen Organisation, Kundenbetreuung und verlässliche Dienstleistung bildeten das wertvolle Fundament für den späteren Erfolg. Doch der Fokus verschob sich frühzeitig: Norman Wirbel erkannte den Bedarf an strukturierten, qualitativ hochwertigen Lösungen in den Sektoren Bau und Technik.
Strategisches Wachstum und Portfolio-Erweiterung
Mit der Gründung der Bauträger- und Bauunternehmung im Jahr 2016 wurde der Grundstein für die heutige Gruppe gelegt. Es folgten entscheidende Expansionsschritte, um den Kunden technische Lösungen aus einer Hand bieten zu können:
2019: Integration der Elektrotechnik – von klassischer Installation bis zur modernen Steuerungstechnik.
2020: Aufbau des Bereichs Heizung, Lüftung und Sanitär (HLS), wodurch das Portfolio der technischen Gebäudeausrüstung komplettiert wurde.
Neuausrichtung und Fokus auf die Zukunft
Ein entscheidender Wendepunkt markierte das Jahr 2023. In einer strategischen Entscheidung wurde die klassische Bauunternehmung veräußert, um die Kräfte gezielt auf die Bereiche Projektentwicklung, Bauträgerleistungen sowie HLS- und Elektrotechnik zu bündeln. Damit vollzog die Gruppe den Schritt vom rein ausführenden Betrieb zum beratenden und planenden Technik-Partner.
2024: Ausbau der Service-Kompetenz
Mit der Übernahme der renommierten Firma Hilger im Jahr 2024 setzte die nowiBAU Gruppe ein klares Zeichen für langfristige Kundenbindung. Ein spezialisiertes Serviceteam betreut seither Privatkunden und Hausverwaltungen in allen Belangen der Wartung, Modernisierung und des Störungsdienstes.
„Unsere Vision ist es, Gebäude technisch, energetisch und organisatorisch sicher in die Zukunft zu führen“, so die Philosophie der Gruppe. Heute vereint die nowiBAU Gruppe fachliche Expertise mit einer klaren Struktur und steht als moderner Partner für nachhaltige Immobilienwerte in Bad Breisig und Umgebung.
https://nowi-bau.de/
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
NoWi Bauträger GmbH & Co. KG
Herr Norman Wirbel
Brunnenstr. 21
53498 Bad Breisig
Deutschland
fon ..: +49 (0) 2633/4732860
web ..: https://nowi-bau.de
email : n.wirbel@nowibau-gruppe.de
Über die nowiBAU Gruppe: Die nowiBAU Gruppe mit Sitz in Bad Breisig ist ein spezialisierter Verbund für Projektentwicklung, technische Gebäudeausrüstung (HLS & Elektro) sowie umfassende Service- und Wartungsleistungen. Unter der Leitung von Norman Wirbel bietet die Gruppe ganzheitliche Lösungen für moderne Wohn- und Gewerbeimmobilien.
Pressekontakt:
schoettler.io
Herr Michael Schöttler
Birkenhof 48
16767 Leegebruch
fon ..: 01605562876
email : spam@schoettler.ioDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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