  • IKK BB Firmenlauf Potsdam mit Rekord: 6.998 Anmeldungen aus 370 Unternehmen

    Der IKK BB Firmenlauf Potsdam bricht in diesem Jahr alle Rekorde. Das sichert Aufmerksamkeit von Medien und prominenten Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Sport.

    BildInklusive aller Nachmeldungen gehen am 19. Mai 2026 genau 6.998 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 370 Unternehmen an den Start. Damit verzeichnet der IKK BB Firmenlauf Potsdam eine neue Bestmarke und unterstreicht einmal mehr seine starke Bedeutung als eines der größten sportlichen Netzwerkevents der Region.

    Der Start des IKK BB Firmenlauf Potsdam am Neuen Palais erfolgt in insgesamt fünf Startwellen ab 18:00 Uhr im Abstand von jeweils 15 Minuten.

    Prominente geben die Startschüsse

    Für die offiziellen Startschüsse sorgen prominente Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Sport. Unter anderen schicken Potsdams Bürgermeister Burkhard Exner, IKK BB-Vorständin Kathrin Brockmann sowie der Kanu-Olympiasieger Sebastian Brendel die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Strecke.

    Auch die äußeren Bedingungen versprechen beste Voraussetzungen für einen gelungenen Laufabend: Prognostiziert werden rund 20 Grad sowie ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix – also nahezu perfektes Firmenlauf-Wetter.

    Livestream per YouTube und rbb-Live-Schalte

    Wer nicht direkt vor Ort dabei sein kann, hat die Möglichkeit, das Event im Livestream auf dem YouTube-Kanal des Firmenlaufs zu verfolgen. Zudem ist eine Live-Schalte des rbb für die Sendung „Der Tag“ geplant. Das unterstreicht die hohe mediale Aufmerksamkeit, die der IKK BB Firmenlauf Potsdam in diesem Jahr auf sich zieht.

    Medienschaffende sind herzlich eingeladen, die Veranstaltung vor Ort zu begleiten und darüber zu berichten. Der IKK BB Firmenlauf Potsdam bietet emotionale Bilder, starke Geschichten aus den Unternehmen der Region und beste Stimmung entlang der Strecke.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Die Sportmacher GmbH
    Herr Conrad Kebelmann
    Dreiserstr. 4
    12587 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 030 34 64 95 877
    web ..: https://www.firmenlauf-potsdam.de
    email : kebelmann@diesportmacher.de

    Mit mehr als 6.000 Teilnehmenden ist der IKK BB Firmenlauf das größte Sportevent in Potsdam. Die „Netzwerkparty der sportlichen Art“ bietet Geschäftsführenden sowie Verantwortlichen aus HR und Marketing seit nunmehr 17 Jahren einen verlässlichen und zugleich emotional wirksamen Hebel, um zentrale Unternehmensziele zu unterstützen. Eine Investition in Gesundheitsförderung, Teamkultur und regionale Präsenz.

    Pressekontakt:

    Die Sportmacher GmbH
    Herr Jörn Brien
    Dreiserstr. 4
    12587 Berlin

    fon ..: 030 34 64 95 877


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