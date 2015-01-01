Teilnahmerekord beim IKK BB Firmenlauf Potsdam: Chefin oder Chef geben einen aus

Das größte Business-Networking-Event der Region feiert einen neuen Teilnahmerekord.

Schon 6.900 Läuferinnen und Läufer aus 356 Unternehmen, Behörden und Arbeitgebern sind für den IKK BB Firmenlauf Potsdam am 19. Mai 2026 angemeldet – so viele wie noch nie in der Geschichte des Potsdamer Firmenlaufs.

Im vergangenen Jahr machten sich über 6.000 Personen aus rund 350 laufenden Firmen auf die 5 Kilometer lange Strecke, die vor einzigartiger Kulisse rund um das Neue Palais führt. Dabei geht es entlang der malerischen Eichenallee, vorbei am Belvedere Klausberg und dem Krongut Bornstedt, weiter durch die idyllische Landschaft am Orangerieschloss und vorbei an der historischen Mühle von Sanssouci. Der Rückweg führt auf der schattigen Maulbeerallee entlang zurück zum majestätischen Neuen Palais.

Anmeldung weiter möglich

Lust bekommen, doch noch mit an den Start zu gehen? Die Anmeldung ist weiterhin direkt online möglich – so lange der Vorrat reicht und bis spätestens Montag, dem 18. Mai 2026. Am Tag des Firmenlaufs sind Nachmeldungen nur noch vor Ort im ORG-Büro möglich.

Hier geht es zur Online-Anmeldung: www.firmenlauf-potsdam.de

„Auch ein Überschreiten der Marke von 7.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist also noch im Bereich des Möglichen“, freut sich Veranstalter Conrad Kebelmann. Von Krise keine Spur, stattdessen Zuversicht und Aufbruchsstimmung. „Auch in schwierigen Zeiten zeigt sich, dass die Potsdamer Wirtschaft auf vollen Touren läuft“, so Kebelmann.

Geben Chefin oder Chef einen aus?

Wenn das kein Grund zum Feiern ist! Firmenlauf-Teams können sich durch den Kauf von Catering-Wertmarken das lästige Mitführen von Bargeld ersparen. Die Wertmarken lassen sich bequem auf Rechnung bestellen. So können die entsprechenden Kosten als Betriebsausgabe abgesetzt werden. Was gibt es für einen besseren Grund für Chefin oder Chef, einmal einen auszugeben?

Schließlich fördert die Teilnahme am Firmenlauf nachweislich das persönliche Wohlbefinden, reduziert Stress und unterstützt langfristig Erhalt und Förderung der Gesundheit – sowohl körperlich als auch mental. Unternehmen profitieren also gleich mehrfach, wenn ihre Mitarbeitenden aktiv am IKK BB Firmenlauf Potsdam teilnehmen.

Alle Infos rund um den IKK BB Firmenlauf Potsdam unter: www.firmenlauf-potsdam.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Die Sportmacher GmbH

Herr Conrad Kebelmann

Dreiserstr. 4

12587 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 34 64 95 877

web ..: https://www.firmenlauf-potsdam.de

email : info@diesportmacher.de

Mit mehr als 6.000 Teilnehmenden ist der IKK BB Firmenlauf das größte Sportevent in Potsdam. Die „Netzwerkparty der sportlichen Art“ bietet Geschäftsführenden sowie Verantwortlichen aus HR und Marketing seit nunmehr 17 Jahren einen verlässlichen und zugleich emotional wirksamen Hebel, um zentrale Unternehmensziele zu unterstützen. Eine Investition in Gesundheitsförderung, Teamkultur und regionale Präsenz.

Pressekontakt:

Die Sportmacher GmbH

Herr Jörn Brien

Dreiserstr. 4

12587 Berlin

fon ..: 030 34 64 95 877

email : info@diesportmacher.de

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