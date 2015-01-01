„Sports & Events Türkiye“ feiert Premiere in Antalya an der türkischen Riviera

Türkiye entwickelt sich immer stärker zu einem wichtigen Standort für Sporttourismus.

Der Markt für Sportveranstaltungen wächst weltweit und soll bis 2031 ein Volumen von rund 609 Milliarden US-Dollar erreichen. Türkiye profitiert davon. Das Land bietet moderne Infrastruktur und ein breites Angebot im Sportbereich. Damit wird es zunehmend für internationale Veranstaltungen interessant. Ein neues Beispiel ist die „Sports & Events Türkiye“. Sie findet vom 31. Mai bis 3. Juni in Antalya statt und stärkt die Rolle des Landes auf internationaler Ebene.

Die „Sports & Events Türkiye“ ist die erste internationale Plattform für Sporttourismus im Land. Sie wird vom Verband für Sporttourismus organisiert, gemeinsam mit dem Ministerium für Jugend und Sport der Republik Türkiye, dem Ministerium für Kultur und Tourismus der Republik Türkiye, der Provinz Antalya und der Türkiye Tourism Promotion and Development Agency. In Antalya treffen sich Fachleute aus der Sport- und Eventbranche aus vielen Ländern. Ziel ist es, Kontakte zu knüpfen und neue Partnerschaften aufzubauen. Türkische Anbieter kommen mit Einkäufern aus Eurasien und dem Nahen Osten zusammen. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Sportreisen, Gruppenreisen, Turniere und Trainingsprogramme. Gleichzeitig zeigt die Veranstaltung, welche Rolle Türkiye inzwischen in der Branche spielt.

Der Sporttourismus in Türkiye wird internationaler

Nach dem Auftakt bei der „Sports & Events Sevilla“ folgt nun die Ausgabe in Türkiye. In Antalya sollen Fachleute aus dem internationalen Sporttourismus auf die wichtigsten Ziele und Einrichtungen im Land treffen. Das Konzept ist bereits aus anderen europäischen Städten bekannt, etwa aus Mallorca und Valencia. Für Antalya werden mehr als 300 internationale Teilnehmer erwartet. Dazu kommen über 80 lokale Anbieter. Geplant sind mehr als 1.000 Geschäftstreffen. Das Programm umfasst Treffen zum Netzwerken, Besichtigungen von Hotels und Sportanlagen sowie Aktivitäten vor Ort. Auch Einblicke in die Stadt Antalya gehören dazu. Den Abschluss bildet eine gemeinsame Abendveranstaltung.

Sport das ganze Jahr über

Türkiye bietet viele Möglichkeiten für Sport und Bewegung. Das liegt an den unterschiedlichen Landschaften und den vier Jahreszeiten. Es gibt Wanderwege, Routen für Radfahrer und Angebote für Paragliding. Im Sommer stehen Wassersportarten wie Tauchen und Kitesurfen im Mittelpunkt. Im Winter geht es in die Berge zum Skifahren. Frühling und Herbst eignen sich gut für Golf oder Rafting.

Diese Vielfalt macht das Land für Aktivurlaub attraktiv. Gleichzeitig finden in Türkiye viele bekannte Sportveranstaltungen statt. Dazu gehören die Tour of Türkiye und der Bosphorus Cup. Auch im Trailrunning hat sich das Land einen Namen gemacht, etwa mit dem KAÇKAR BY UTMB. Der Salomon Cappadocia Ultra Trail wurde kürzlich für sein nachhaltiges Konzept ausgezeichnet.

Antalya als wichtiger Standort

Antalya ist eines der bekanntesten Reiseziele an der türkischen Riviera. Die Region bietet aber nicht nur Urlaub am Meer. Auch für Sport gibt es hier gute Bedingungen. Das Klima ist mild, es gibt viele Sonnentage. So sind Aktivitäten fast das ganze Jahr möglich. Beliebt sind Wanderungen auf dem Lykischen Weg, Radtouren zwischen dem Tahtali-Berg und der Küste sowie Golf in Belek. Auch Tauchen in Kas, Rafting im Köprülü-Canyon und Klettern in Geyikbayiri gehören dazu. Außerdem ist Antalya ein wichtiger Ort für Trainingslager im Fußball.

Das zeigt sich auch im Veranstaltungskalender. In Antalya finden regelmäßig internationale Events statt. Dazu gehören die Turkish Airlines Open, der Alanya Ultra Trail, Runtalya und die Tour of Antalya. Die Stadt hat zudem Erfahrung mit großen internationalen Kongressen. Mit der „Sports & Events Türkiye“ baut Antalya seine Rolle im Sporttourismus weiter aus.

Bildmaterial: Downloadlink

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GoTürkiye c/o TravelMarketing Romberg TMR GmbH

Herr Elvira Bredenbals

Erkrather Strasse 401

40231 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 021186842591

web ..: https://goturkiye.com/

email : goturkiye@travelmarketing.de

Die TravelMarketing Romberg TMR GmbH, kurz TMR genannt, vertritt seit 1992 erfolgreich erfolgreich internationale Reiseziele in den deutschsprachigen Märkten Deutschland, Österreich und Schweiz. TMR ist bekannt als effiziente Full-Service-Agentur für Destinationsmarketing, Public Relations, Logistik, Eventmanagement, Social Media und Multimedia. Durch ihre langjährige Tätigkeit im deutschsprachigen Raum verfügt TMR über einen großen Erfahrungsschatz im deutschsprachigen Raum und haben Kontakte zur weltweiten Tourismusbranche.

Pressekontakt:

GoTürkiye c/o TravelMarketing Romberg TMR GmbH

Frau Elvira Bredenbals

Erkrather Strasse 401

40231 Düsseldorf

fon ..: 021186842591

email : goturkiye@travelmarketing.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die zehn Stufen vom Haben zum Sein – Ein Wegweiser zu innerer Freiheit und echter Erfüllung Teilnahmerekord beim IKK BB Firmenlauf Potsdam: Chefin oder Chef geben einen aus