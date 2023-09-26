Die „Culture Route Festivals“ in Türkiye erreichen mit 26 Städten eine neue Dimension

Türkiye zieht mit einem umfangreichen Programm aus Festivals und Veranstaltungen unter freiem Himmel weiterhin viele Besucher an.

Die landesweit bekannten Culture Route Festivals, ein anerkanntes Mitglied der European Festivals Association, gehen in diesem Jahr in ihre bisher größte Runde. Erstmals erstreckt sich die Reihe über 26 Städte. Über mehrere Monate hinweg entsteht so eine kulturelle Reise, die sowohl einheimisches als auch internationales Publikum anspricht und einen umfassenden Einblick in das kulturelle Erbe des Landes bietet.

Organisiert vom Ministerium für Kultur und Tourismus wurden die „Türkiye Culture Route Festivals“ im Jahr 2021 mit dem Beyoglu Culture Route Festival gestartet. Seitdem hat sich das Format schnell weiterentwickelt und über das ganze Land ausgedehnt. Bis 2025 waren bereits 20 Städte Teil des Programms. Insgesamt fanden 9.645 Veranstaltungen statt, an denen mehr als 50.000 Künstler beteiligt waren. Die Ausgabe für 2026 soll die bisher umfangreichste werden. Geplant sind 234 Tage Programm in 26 Provinzen.

Zum Programm 2026 gehören Sanliurfa, Aydin, Mersin, Eskisehir, Manisa, Trabzon, Samsun, Bursa, Sakarya, Van, Konya, Nevsehir, Malatya, Erzurum, Ordu, Çanakkale, Kayseri, Kahramanmaras, Ankara, Istanbul, Gaziantep, Diyarbakir, Mardin, Izmir, Antalya und Adana. Neu im Kalender sind in diesem Jahr Aydin, Eskisehir, Kahramanmaras, Mersin, Ordu und Sakarya.

Kulturelles Erbe im Mittelpunkt

Die Festivalsaison 2026 beginnt am 25. April in Sanliurfa und endet am 15. November in Adana. In diesem Zeitraum verwandeln tausende Veranstaltungen das Land in eine große Bühne für Kunst und Kultur. Das Programm reicht von Konzerten und Ausstellungen bis hin zu Theateraufführungen, Opern, Vorträgen und Workshops.

Auch für Kinder wird es zahlreiche Angebote geben. Workshops, Bühnenprogramme, Spielbereiche im Freien und Bildungsformate sollen früh den Zugang zur Kunst ermöglichen. Gleichzeitig steht in jeder Stadt das jeweilige lokale Kulturerbe im Fokus, sodass die Vielfalt der Regionen sichtbar wird.

Kulinarische Vielfalt im Fokus

Ein neuer Schwerpunkt liegt 2026 auf der Gastronomie. In jeder Festivalstadt werden Expertengremien eingesetzt, die typische Gerichte und kulinarische Besonderheiten identifizieren. Ziel ist es, die regionale Küche authentisch darzustellen und stärker in das Festivalprogramm einzubinden. Auf dieser Grundlage entstehen spezielle kulinarische Routen, die Besucher durch die Geschmackswelt der jeweiligen Region führen.

Zusätzlich wird in jeder Stadt ein sogenannter City Chef benannt. Diese Person gestaltet das gastronomische Programm vor Ort und hebt die kulinarischen Traditionen hervor. Besucher können die regionale Küche auf unterschiedliche Weise erleben, etwa bei Workshops, Verkostungen oder geführten kulinarischen Touren.

Weitere Informationen sowie der vollständige Festivalkalender sind auf der offiziellen Website der Türkiye Culture Route Festivals und über den Instagram-Account @turkiye_kulturyolu verfügbar.

Blick in die Zukunft

Die Türkiye Culture Route Festivals zählen bereits heute zu den umfangreichsten Kulturveranstaltungen weltweit. Sie greifen das reiche kulturelle Erbe Anatoliens auf und entwickeln sich stetig weiter. Für die kommenden Jahre ist geplant, das Format weiter auszubauen. Bis 2027 soll die Zahl der teilnehmenden Städte auf 32 steigen, darunter Balikesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Mugla und Tekirdag.

Link zu Bildern der Türkiye Culture Route Festivals

Türkiye Culture Route Festivals – Kalender 2026

Sanliurfa – 25. April – 3. MaiVan – 11.-19. JuliAnkara – 19.-27. September Aydin – 2.-10. Mai Konya – 18.-26. Juli Istanbul – 26. September – 4. OktoberMersin – 9.-17. Mai Nevsehir – 1.-9. August Gaziantep – 3.-11. Oktober Eskisehir – 16.-24. Mai Malatya – 8.-16. August Diyarbakir – 10.-18. Oktober Manisa – 30. Mai – 7. JuniErzurum – 15.-23. August Mardin – 17.-25. Oktober Trabzon – 6.-14. Juni Ordu – 22.-30. August Izmir – 24. Oktober – 1. NovemberSamsun – 20.-28. Juni Çanakkale – 29. August -6. September Antalya – 31. Oktober – 8. NovemberBursa – 27. Juni – 5. JuliKayseri – 5.-13. September Adana – 7.-15. NovemberSakarya – 4.-12. JuliKahramanmaras – 12.-20. September

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