Türkiye’s Salomon Cappadocia Ultra Trail erzielt Höchstwertung im nachhaltigen Sporttourismus

Der jährlich stattfindende Salomon Cappadocia Ultra Trail zählt seit zwölf Jahren zu den bemerkenswertesten Sportveranstaltungen des Landes.

Jedes Jahr nehmen mehr als 2.000 Teilnehmende an dem Lauf durch die eindrucksvolle Landschaft Kappadokiens teil. Nun wurde die Veranstaltung in der Kategorie „Community Impact in Sports Tourism“ der „Awards for Excellence in Sustainable Sports Tourism“ ausgezeichnet. Die Preise werden von UN Tourism und der Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) vergeben.

Die erste Ausgabe der UN Tourism Awards for Excellence in Sustainable Sports Tourism, die von der FIA unterstützt wird, würdigt Initiativen, die Nachhaltigkeit, Innovation und gesellschaftliches Engagement im Sporttourismus miteinander verbinden. Nach der Bewertung durch die Jury erzielte der Salomon Cappadocia Ultra Trail die höchste Punktzahl in seiner Kategorie. Ausschlaggebend waren das konsequente Engagement für Nachhaltigkeit, konkrete Beiträge zur lokalen Entwicklung, ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein sowie die Rolle der Veranstaltung bei der Stärkung des Markenimages der Destination durch Sporttourismus.

Der Salomon Cappadocia Ultra Trail wird von der türkischen Agentur für Tourismusförderung und -entwicklung (TGA) unterstützt und von Argeus Travel & Events organisiert. Er nimmt einen festen Platz im Trailrunning-Kalender des Landes ein. Mit der Auszeichnung bei den neu geschaffenen UN Tourism Awards stärkt Türkiye seine Position als führendes Reiseziel im nachhaltigen Sporttourismus weiter.

Auszeichnung für herausragende Leistungen im nachhaltigen Sporttourismus

Die Preisverleihung der UN Tourism Awards for Excellence in Sustainable Sports Tourism fand als bedeutendes Ereignis im Rahmen einer der weltweit renommiertesten Veranstaltungen im Sporttourismus statt. Die Zeremonie wurde am 19. März in der spanischen Hauptstadt Madrid durchgeführt. Sie war Teil eines umfangreichen Programms im Rahmen des ABB Formula E FIA World Championship 2026 CUPRA Raval Madrid E-Prix. Im Mittelpunkt standen bewährte Praktiken und innovative Projekte, die Sport und Tourismus miteinander verbinden, um eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Gleichzeitig bot die Veranstaltung eine gute Gelegenheit zum Austausch und zur Vernetzung zwischen Behörden und führenden Akteuren der Branche.

Ein globales Sporttreffen in Kappadokien

Der Salomon Cappadocia Ultra Trail bringt weiterhin Athletinnen und Athleten aus aller Welt in der eindrucksvollen Landschaft Kappadokiens zusammen. Die Region ist unter anderem Heimat des UNESCO-Weltkulturerbes Göreme Açik Hava Müzesi mit seinen markanten Felsformationen. In diesem Jahr findet die Veranstaltung zum 13. Mal statt. Sie nutzt die verbindende Kraft des Sports und zieht zusätzlich zahlreiche Besucher und Zuschauer an, die sich für Trailrunning begeistern.

Die Veranstaltung weckt mit ihren jährlichen Rennen großes Interesse an Türkiye und an Kappadokien. Sie gilt international als bedeutend im Bereich des nachhaltigen Sporttourismus. Diese Rolle wurde durch die Auszeichnung von UN Tourism weiter gestärkt. Durch die erhöhte weltweite Sichtbarkeit in den Netzwerken und Kanälen von UN Tourism und der FIA wird das Rennen seine Wirkung weiter ausbauen. Davon profitiert auch die Wahrnehmung von Türkiye als Reiseziel.

Türkiye und Kappadokien als Ziel für Outdoor-Erlebnisse das ganze Jahr über

Türkiye hat mit seinen vielfältigen Landschaften ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Die Natur reicht von türkisfarbenem Wasser und Sandstränden bis zu grünen Wäldern und Tälern im Schatten hoher Berge. Möglichkeiten ergeben sich beim Wandern durch Landschaften, die von alten Zivilisationen geprägt sind, beim Radfahren in abwechslungsreichem Gelände oder beim Skifahren auf schneebedeckten Gipfeln. Auch Golf inmitten von Pinienwäldern, Canyoning und Rafting in tiefen Schluchten, Paragliding und Klettern sowie Surfen und Tauchen gehören dazu.

Die Region Kappadokien ergänzt dieses Angebot mit einer eigenen, unverwechselbaren Landschaft. Bekannt ist sie für ihre Feenkamine und die markanten Felsformationen. Gleichzeitig bietet sie zahlreiche Möglichkeiten für Aktivitäten im Freien. Erkundungen zu Pferd führen durch abgelegene Täler. Wanderungen verlaufen durch vulkanisch geprägtes Gelände. Hinzu kommen in den Fels gehauene Höhlenwohnungen und Kirchen, die von der langen Geschichte der Region zeugen. Auch traditionelle Handwerksbetriebe wie Töpferwerkstätten gehören dazu und tragen dazu bei, überlieferte Techniken zu bewahren. In der Verbindung aus Natur, Bewegung und kulturellem Erbe entsteht ein Angebot, das Kappadokien zu jeder Jahreszeit erlebbar macht.

Link zu den Bildern des Salomon Cappadocia Ultra Trail 2025

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