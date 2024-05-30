Global Design Forum bringt internationale Designer nach Istanbul

Istanbul ist mittlerweile eine der wichtigsten Kultur und Kunstmetropolen der Region.

Mit 41 Kongresszentren, 225 Kunstgalerien und Designstudiengängen an 27 Universitäten bietet die Stadt ideale Voraussetzungen für internationale Veranstaltungen aus den Bereichen Kunst, Kultur und Design. Jedes Jahr finden hier mehr als 20 internationale Kunst und Designevents statt, die Kreative aus aller Welt zusammenbringen.

Nun erweitert Istanbul seine internationale Kulturagenda um ein weiteres Highlight: Vom 13. bis 16. Mai 2026 findet erstmals das Global Design Forum Istanbul statt. Die Veranstaltung soll die Rolle Istanbuls als internationalen Treffpunkt der Designszene weiter stärken und die kreative Vielfalt der Stadt verdeutlichen.

Vier Tage voller Design, Austausch und neuer Perspektiven

Das Victoria and Albert Museum organisiert das Global Design Forum seit mehr als 15 Jahren im Rahmen des London Design Festivals. Heute gehört es zu den wichtigsten internationalen Plattformen für Designthemen und kreativen Austausch. Die Istanbul-Ausgabe wird unter anderem von der Türkiye Tourism Promotion and Development Agency unterstützt und soll das kreative Potenzial Türkiyes international stärker in den Fokus rücken.

Kuratiert wird das Forum von Melek Zeynep Bulut. Ihr Konzept versteht die Veranstaltung nicht nur als klassisches Forum, sondern als Erlebnis, das sich durch die ganze Stadt zieht. Grundlage ist dabei das Prinzip der „Ortsspezifik“, also die enge Verbindung zwischen Design und urbanem Raum.

Ein zentraler Bestandteil des Programms ist der Bereich „Placemaking“. Dafür entstehen temporäre Installationen an verschiedenen Orten der Historischen Halbinsel und im Topkapi-Palast. Die Projekte werden gemeinsam mit Universitäten sowie lokalen und internationalen Designstudios entwickelt. Ziel ist es, Istanbul für einige Tage in ein offenes Labor für kreative Ideen und Designforschung zu verwandeln. Ergänzt wird das Programm durch einen internationalen Wettbewerb mit dem Motto „Rethinking“, der sich mit der Gartenkultur Istanbuls auseinandersetzt.

Ein weiterer Programmpunkt ist „Istanbullar“. Dahinter steckt ein interaktives Format, bei dem Kreative aus der Stadt eigene visuelle, akustische und redaktionelle Beiträge einbringen können. Im Mittelpunkt des Forums steht das Thema „Worlds in Contact“. Diskutiert wird dabei, welche Rolle Design in einer Welt spielt, die von globalen Krisen und Veränderungen geprägt ist. Geplant sind zwei Tage mit Vorträgen, Präsentationen und Diskussionen mit internationalen und lokalen Designern, Künstlern und Denkern.

Istanbul als kreative Metropole

Istanbul inspiriert seit Jahrhunderten Künstler und Designer. Die Stadt verbindet Einflüsse zahlreicher Kulturen und Epochen und schafft dadurch eine besondere kreative Atmosphäre. Historische Architektur, traditionelle Handwerkskunst und modernes Design treffen hier auf einzigartige Weise aufeinander.

Neben bekannten Kulturinstitutionen prägt heute vor allem eine junge kreative Szene das Bild der Stadt. Hinzu kommen zahlreiche internationale Veranstaltungen und Festivals wie die Istanbul Biennial, Contemporary Istanbul, das Istanbul Music Festival, CI Bloom sowie das Istanbul Film Festival.

Wer Istanbul besucht, entdeckt eine Stadt voller Kontraste. Historische Wahrzeichen treffen auf moderne kreative Viertel, in denen Tradition und Innovation eng miteinander verbunden sind. Auch 2026 stehen wieder zahlreiche Kunst und Kulturveranstaltungen auf dem Programm und machen die Metropole zu einem spannenden Ziel für Kultur und Designinteressierte.

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