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RADIO ON – der Frühlingssong von Martin Jones
Eine Hommage an das gute alte Radio
Mit viel Liebe das Caprio für sonnige Tage wieder chic aufgeputzt und dann heißt es einsteigen und RADIO ON! Ein ganz besonderes FM Radio Lebensgefühl erleben mit Musik, die uns fast ein ganzes Leben belgleitet hat. Cruisen über den Highway einer fast sorgenlosen Epoche. Dies ist kurz zusammengefasst die Martin Jones Song-Story.
Der in Liverpool geborene Martin Jones ist natürlich mit dem Virus MUSIC infiziert. Aufgewachsen ist der Engländer mit der Musik der Beatles, dem Rock der Stones und den Folk Hits von Fleetwood Mac. Übergesiedelt nach Deutschland durch den Job seines Vaters, wurde der einst kleine Martin sogar fürs Schulfernsehen entdeckt und glänzte in der TV-Reihe „English for you“.
Als Engländer, auch noch in Liverpool geboren und dann in Deutschland lebend, lag es auf der Hand, dass Martin Jones früher oder später im Musikbusiness als Profimusiker landet. Mehr noch, ihm gelang in seinen jungen „Mähnenhaften“ Jahren mit der M. Jones Band einen Hit-Treffer mit „Nacht aus schwarzem Samt“ zu landen.
Schnurstracks ging’s dann von der Bühnenkarriere zur 2-ten Kariere für satte 30 Jahre ins Radio.
Als gefragter Moderator, vor allem für Country/Rock and Roll, lernte Martin viele seiner Musikhelden persönlich kennen. Die Musik selbst hat er nie vernachlässigt, denn als Sänger und Gitarrist ist er auch noch heute auf den „Brettern die die Welt bedeuten“ live zu erleben.
Für all das wurde es jetzt Zeit, Zeit für einen fast biografischen Martin Jones Song: RADIO ON“
Jutta Staudenmayer verfasste die treffenden Lyrics zur Ohrwurm-Komposition von Jürgen Wendling, der zusammen mit Jürgen Rufus Kerber diesen Off-Road-Song mit Martin Jones produzierte.
Und jetzt: turn the RADIO ON mit Martin Jones
Quelle: JayKay Music
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