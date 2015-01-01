Nature-Studie zum Mikrobiom: Warum Darmmilieu und PMA-Zeolith für die Prävention immer wichtiger werden

Neue Forschung: Nicht nur die Darmbakterien selbst sind entscheidend, sondern vor allem das biologische Milieu, in dem sie leben. Genau hier setzt der PMA-Zeolith als Grundstein moderner Prävention an

Eine neue, im renommierten Fachmagazin NATURE erschienene Studie verändert gerade den Blick auf das Mikrobiom nachhaltig: Jahrzehntelang konzentrierte sich die Mikrobiomforschung vor allem auf die Frage: Welche Bakterien leben eigentlich im menschlichen Darm? Die neue Studie lenkt den Blick jedoch auf einen bislang unterschätzten Aspekt: Entscheidend ist nicht allein, welche Mikroorganismen vorhanden sind, sondern vor allem, unter welchen Bedingungen sie leben. Das biologische Milieu des Darms rückt damit zunehmend in den Mittelpunkt der modernen Präventionsmedizin.

„Der Erreger ist nichts, das Milieu ist alles“ – Perspektivenwechsel im Darm

Auch diese neue Arbeit bestätigt damit eine hinlänglich bekannte Aussage, die bereits der französische Mediziner Antoine Béchamp im 19. Jahrhundert – übrigens im Streit mit dem berühmten Forscher Louis Pasteur, der es umgekehrt sah – formulierte: „Der Erreger ist nichts, das Milieu ist alles.“

Heute gewinnt dieser Gedanke durch die moderne Forschung neue Aktualität und eine klare Beweiskraft. Denn verändert sich das Darmmilieu, verändern sich auch die Lebensbedingungen für das Mikrobiom – mit möglichen Folgen für chronische Entzündungsprozesse, die Veränderung des Säure-Basen-Haushalts, das Immunsystem und damit für zahlreiche chronische Erkrankungen.

Prävention beginnt heute dort, wo generelle Gesundheit entsteht

Für die Wissenschaft gewinnt deshalb in der Präventionsmedizin eine entscheidende Frage an Bedeutung: Lässt sich das Darmmilieu bereits lange vor dem Auftreten von Krankheiten gezielt unterstützen? Die Antwort ist: Ja. Zahlreiche Forschungsarbeiten zeigen längst eindeutig genug, dass Umweltbelastungen wie Schwermetalle, Pestizide, Toxine oder körpereigene Stoffwechselprodukte wie Ammonium die Darmbarriere – die für ein funktionierendes Mikrobiom übrigens unerlässlich ist – und damit das empfindliche ökologische Gleichgewicht des Darms beeinträchtigen können. Entsprechend gilt es, dieses Gesamtsystem zu schützen und zu unterstützen. Dies gelingt gemäß Forschung mit einem bereits bekannten Wirkstoff: dem PMA-Zeolith.

Längst mehr als nur „Detox“: Wirkstoff PMA-Zeolith wird zum neuen Grundstein effektiver Prävention

PMA-Zeolith ist eine optimierte Form des Vulkanminerals Klinoptilolith-Zeolith, der einfach als Pulver oder als Kapseln eingenommen dafür sorgt, dass das gesamte Darmmilieu ausgeglichen, von Belastungen befreit und so regeneriert wird. Er bildet aufgrund seiner wissenschaftlich in etlichen Studien nachgewiesenen Wirkfunktionen übrigens sogar die notwendige Grundlage für das Wirken von Probiotika – denn ohne intaktes Darmmilieu „verpuffen“ die eingenommenen Bakterienstämme sofort, das heißt schlicht, sie sterben ab.

Wie funktioniert der PMA-Zeolith im Magen-Darm-Trakt? Durch seine Fähigkeit, bestimmte Schadstoffe wie etwa Schwermetalle, Toxine oder Medikamentenrückstände zu binden – allesamt mittlerweile bekannte Mitverursacher zahlreicher Erkrankungen wie Krebs, Diabetes oder Morbus Crohn – reguliert dieser Zeolith das gesamte Darmmilieu, allem voran den Zustand der Darmbarriere, die wiederum entscheidend für die Funktion des Mikrobioms ist. Damit entwickelt sich der PMA-Zeolith zunehmend weg von einem klassischen Detox-Produkt hin zu einem grundlegenden Baustein moderner Präventions- und Longevity-Konzepte. Immer mehr Mediziner raten deshalb, den PMA-Zeolith als Grundstein in die tägliche Routine einzubauen – einfach genug ist dies ja, da es den PMA-Zeolith in Pulver- und in Kapselform gibt.

Fachliche Hintergründe zur neuen NATURE-Studie auf ZEOLITH WISSEN

Der vollständige Fachartikel auf dem Info-Portal ZEOLITH WISSEN erläutert die neue Nature-Studie, ihre Bedeutung für die Mikrobiomforschung und warum der Zustand des Darmmilieus künftig eine immer größere Rolle für Prävention, Healthy Aging und Longevity spielen wird:

https://www.zeolith-wissen.de/zeolith-news/wissenschaft/mikrobiom-forschung-schreitet-voran-darm

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