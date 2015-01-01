ZEOLITH WISSEN: Neue Studie aus Jena rückt das Immunsystem im Darm ins Zentrum gesunden Alterns

Forscher zeigen: Nicht das Mikrobiom allein entscheidet über gesundes Altern. Darmbarriere, Immunsystem und PMA-Zeolith gewinnen in Prävention und Longevity zunehmend an Bedeutung.

Eine neue wissenschaftliche Studie des Leibniz-Instituts für Alternsforschung (FLI) und der Friedrich-Schiller-Universität Jena sorgt derzeit in der Alterns- und Mikrobiomforschung für Aufmerksamkeit. Die Wissenschaftler kommen zu dem Schluss, dass die zunehmenden Probleme des Mikrobioms im vorgerückten Alter offenbar nicht primär durch die Darmbakterien selbst entstehen, sondern durch eine nachlassende Immunüberwachung in der Darmbarriere. Damit rückt eine Struktur in den Mittelpunkt, die bislang eher stiefmütterlich behandelt wurde, nun aber in der modernen Präventionsmedizin und Longevity-Forschung zunehmend diskutiert wird: die Darmbarriere. Denn dort sitzt ein Großteil unseres Immunsystems.

Darmbarriere: Kontrollzentrum zwischen Umwelt und Immunsystem

Rund 70 bis 80 Prozent aller Immunzellen befinden sich direkt im darmassoziierten Immunsystem (GALT), also in und unter der Darmschleimhaut, die wiederum Teil der Darmbarriere ist. Genau dort entscheidet sich permanent, welche Stoffe, Mikroorganismen oder Umweltbelastungen vom Körper toleriert werden – und welche Entzündungen auslösen können.

Die Forscher aus Jena beschreiben das Mikrobiom deshalb als eine Art „Ökosystem an der Leine“. Solange das Immunsystem die Kontrolle behält, bleibt das mikrobielle Gleichgewicht stabil. Lässt diese Überwachung jedoch im Alter nach, können entzündungsfördernde Mikroorganismen die Oberhand gewinnen. Die Folge sind chronische unterschwellige Entzündungen – in der Wissenschaft heute als „Inflammaging“ bekannt, die wiederum zu zahlreichen Erkrankungen wie Krebs, Alzheimer, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes führen können.

Prävention: Immer mehr Forschung richtet den Blick auf die Darmgesundheit

Die neue Arbeit aus Jena gilt deshalb als wichtiger Hinweis darauf, dass gesundes Altern möglicherweise weit stärker mit der Stabilität der Darmbarriere zusammenhängt als bislang angenommen. In der modernen Longevity-Forschung wird heute intensiv über Themen wie Zellalterung, Entzündungen, Mikrobiom, Stoffwechselgesundheit und Umweltbelastungen diskutiert. Immer deutlicher zeigt sich dabei: Eine instabile Darmbarriere kann viele dieser Prozesse beeinflussen.

Deshalb beschäftigen sich inzwischen immer mehr Ärzte, Therapeuten und Wissenschaftler mit Strategien, die nicht nur einzelne Darmbakterien verändern und das Mikrobiom aufbauen, sondern die Darmumgebung selbst stabilisieren sollen.

Naturwirkstoff PMA-Zeolith entwickelt sich zunehmend zu einem Grundlagen-Tool moderner Prävention

Dabei rückt auch der medizinisch erforschte PMA-Zeolith, eine optimierte Form des Vulkangesteins Zeolith, immer stärker in den Fokus. Anders als klassische Probiotika führt PMA-Zeolith dem Darm keine neuen Bakterien zu, sondern beeinflusst die Darmumgebung selbst. Immer mehr klinische Studien zeigen auf, dass der PMA-Zeolith die Darmbarriere stabilisieren, entzündliche Prozesse reduzieren sowie Schadstoffe und Stoffwechselabbauprodukte wie Ammonium binden kann. Gerade vor dem Hintergrund zunehmender Umweltbelastungen – etwa durch Schwermetalle, Mikroplastik, Pestizide, PFAS oder hochverarbeitete Nahrung – gewinnt dieser Ansatz zunehmend an Bedeutung.

Viele Mediziner sehen den PMA-Zeolith deshalb heute nicht mehr nur als klassisches „Detox-Mittel“, sondern zunehmend als mögliches Grundlagen-Tool moderner Prävention, Darmgesundheit und Longevity-Konzepte, das als Basis alle weiteren Maßnahmen dient.

Wissenschaft ist sich einig: Prävention beginnt heute maßgeblich im Darm

Die neue Studie aus Jena könnte damit wieder einen kleinen Paradigmenwechsel einleiten. Nicht allein die Zusammensetzung des Mikrobioms scheint entscheidend zu sein, sondern die Fähigkeit des Körpers, dieses komplexe Ökosystem langfristig stabil zu kontrollieren – und zwar dort, wo Darmbarriere, Mikrobiom und Immunsystem unmittelbar aufeinandertreffen.

Der vollständige Artikel zur Studie sowie weiterführende Informationen zu Darmbarriere, Immunsystem, Umweltbelastungen und PMA-Zeolith sind auf ZEOLITH WISSEN abrufbar:

https://www.zeolith-wissen.de/zeolith-news/praevention/studie-uni-jena-immunsystem-darm

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