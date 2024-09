Navco erhält Zulassung von Health Canada für antimikrobiellen Nanosilber-Hautschutz

Das auf Silbernanopartikeln basierende Hautschutzspray erhält Zulassung von Health Canada als Naturerzeugnis

Vancouver, British Columbia-(3. September 2024) Navco Pharmaceuticals Inc. (TSXV: NAV) (Navco oder das Unternehmen) hat für sein antibakterielles/antimikrobielles Hautschutz- und Wundspray eine Zulassung von Health Canada als Naturerzeugnis (Natural Health Product, NPN) erhalten. Dabei handelt es sich um die erste Produktzulassung von Health Canada für Navco für ein topisches Spray, das darauf ausgelegt ist, mit einer proprietären Silbernanopartikel-Technologie als Wirkmechanismus vor Keimen zu schützen, zu reinigen und kleinere Hautverletzungen und Infektionen zu behandeln.

Das topische Spray von Navco mit NPN-Zulassung reinigt und schützt die Haut vor Bakterien, Mikroben, Viren, Pilzen und anderen Krankheitserregern. Die Silbernanopartikel von Navco zerstören Bakterien und Mikroben bei Kontakt und sorgen für eine längerfristige Barriere und Schutzschicht für die Haut. Sie sind auch bei kleineren Verletzungen, Verbrennungen sowie zur Befeuchtung und Verjüngung der Haut wirksam. Die proprietäre Entwicklung dieser Silbernanopartikel führt zu einer erheblich höheren Bioverfügbarkeit und baut auf dem umfangreichen Know-how im Zusammenhang mit den Vorteilen neuartiger Wirkmethoden unter Einsatz einer Behandlung mit Silber auf. Das antimikrobielle Spray von Navco ist mit natürlichen und bekannten Verbindungen formuliert, alkoholfrei und darauf ausgelegt, Hautreizungen und Toxizität zu minimieren und eine gesunde Hautfunktion zu maximieren.

Wir sind hocherfreut, dass wir den Konsumenten die innovativen, proprietären, auf Silbernanopartikeln basierenden, alkoholfreien Hautpflegelösungen von Navco bereitstellen können. Mit einem zunehmenden Bewusstsein und der Besorgnis über die Wirkung, die die bestehenden Produkte auf die menschliche Haut haben können, etwa mit signifikantem Anstieg von Hauterkrankungen wie Ekzemen, kann das antimikrobielle Hautschutzprodukt von Navco für eine wirksamere und hautfreundlichere Alternative sorgen, sagte Marek Jasinski, COO von Navco Pharma. Wir verfolgen das Ziel, die wachsende Konsumentennachfrage nach neuartigen, verbesserten, nachhaltigen Hautpflege- und Keimpräventionslösungen zu befriedigen.

Über das Unternehmen

Navco ist ein in Burlington (Ontario) ansässiges Unternehmen, das sich derzeit eine Position als Marktführer bei der Nutzung der Nanotechnologie zur Entwicklung und Vermarktung neuartiger Produkte gegen Bakterien, Pilze, Viren und Infektionskrankheiten aufbaut. Navco verfügt über ein Sortiment aus zum Patent angemeldeten und von der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada zugelassenen Produkten. Die Anwendungspipeline des Unternehmens ist auf die Abwehr von Krankheitserregern gerichtet und nutzt neue Wirkmethoden zur Befriedigung ungedeckter Gesundheits- und Produktbedürfnisse. Dabei kommen natürliche und bekannte Wirkstoffe und Nanopartikel mit hoher Wirksamkeit zum Einsatz. Zielmärkte sind die Gesundheitsvorsorge und persönliche Hautpflege beim Menschen, Haushaltsprodukte, institutionelle Produkte sowie die Tiergesundheit.

Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) oder kontaktieren Sie das Unternehmen wie folgt: Geoffrey Lee, CEO, unter 604-861-8980.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar, wie dieser Begriff in den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen definiert ist. Die Wörter können, würden, könnten, sollten, potenziell, werden, anstreben, beabsichtigen, planen, antizipieren, glauben, schätzen, erwarten und ähnliche Ausdrücke, die sich auf das Unternehmen beziehen, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Informationen sein. Solche Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten und Absichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse auf Basis der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen wider und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, von den hier beschriebenen abweichen, falls eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

