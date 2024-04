Neotech Metals Corp. gibt die Veröffentlichung eines aktualisierten und modifizierten NI 43-101-konformen technischen Berichts für das Seltenerdmetall-Konzessionsgebiet TREO bekannt

Vancouver, British Columbia – 3. April 2024 / IRW-Press / – Neotech Metals Corp. (Neotech oder das Unternehmen) (CSE: NTMC) (OTCQB: NTMFF) (FWB: V690) freut sich, die Veröffentlichung eines aktualisierten technischen Berichts (technischer Bericht) gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101) für das Seltenerdmetall-Konzessionsgebiet TREO (TREO oder Konzessionsgebiet TREO), nahe Prince George, British Columbia, bekanntzugeben.

Die wichtigsten Highlights des Konzessionsgebiets TREO:

– Strategische Lage und Zugang: Das Konzessionsgebiet TREO, 80 Kilometer nordöstlich von Prince George gelegen, umfasst ungefähr 16.342 Hektar in 38 nicht patentierten Bergbaukonzessionen im alleinigen Besitz von Neotech. Das Konzessionsgebiet ist strategisch positioniert und profitiert von ausgezeichneten Zugangsmöglichkeiten und der Nähe wichtiger Infrastruktur wie Autobahnen, Schienenverkehr und Energieversorgung.

– Geologisches Umfeld und Mineralisierung: Lage im mineralreichen Foreland-Gürtel nahe dem Omineca-Gürtel, der hauptsächlich Gestein der Neoproterozoikum- bis Ordovizium-Periode, wie bedeutenden Kalkstein, Argillite und Phyllit-Formationen, enthält.

– Ausgedehnte historische Exploration: Im Konzessionsgebiet TREO fanden seit den 1960er Jahren Explorationsarbeiten statt; die Exploration erreichte ihren Höhepunkt zwischen 2006 und 2011. Während dieser Periode führten mehrere Unternehmen ausgiebige Schürfarbeiten, Kartierungen, Gesteinsprobeentnahmen, geochemische Bodenproben und geophysikalische Untersuchungen sowie Diamantbohrungen durch.

– Künftige Explorationspläne: Neotech hat ein robustes Explorationsprogramm in zwei Phasen zur weiteren Entwicklung des wirtschaftlichen Potenzials des Konzessionsgebiets TREO ausgearbeitet. Die erste Phase wird sich auf hochauflösende luftgestützte Untersuchungen und Bodenuntersuchungen, Kartierungen und geochemische Probenahmen konzentrieren, einschließlich weiterer regionaler geochemischer Untersuchungen, Schürfungen, Kartierungen und Bohrproben in seinen Prioritätszielen.

Der von Faarnad Geological Consulting Inc. erstellte technische Bericht ist auf der Website des Unternehmens und in seinem Profil auf SEDAR+ verfügbar.

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Ike Osmani, P.Geo., ein Berater des Unternehmens und eine im Sinne von NI 43-101 qualifizierte Person, geprüft und genehmigt.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Reagan Glazier, Chief Executive Officer

E-Mail: regan@neotechmetals.com

Telefon: (403) 815-6663

Über Neotech Metals Corp.

Neotech Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung wertvoller mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Regionen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren.

Das Unternehmen hat seinen Sitz in Vancouver, B.C., und hält sämtliche Anteile an seinem Seltenerdmetall-Konzessionsgebiet TREO, das 80 km nordöstlich von Prince George (British Columbia) entfernt liegt, sowie 100 % seines Seltenerdmetall-Konzessionsgebiets Foothills in Central British Columbia. Außerdem hat es Optionen auf das Nickel-Kobalt-Konzessionsgebiet EBB in British Columbia (Kanada).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird, wird sein oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, auf die hier Bezug genommen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

