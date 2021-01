NetCents erweitert Produktangebot durch die Einrichtung von verzinslichen Konten

Vancouver, B.C., 4. Januar 2021 – NetCents Technology Inc. (NetCents oder das Unternehmen) (CSE: NC / Frankfurt: 26N / OTCQB: NCCTF), ein Unternehmen für Kryptowährungszahlungen, freut sich, bekannt zu geben, dass es verzinsliche Kryptokonten auf seiner Plattform anbieten wird.

Das Management von NetCents ist der Ansicht, dass verzinsliche Konten eine natürliche Erweiterung der Produkte sind, die Einzelpersonen zur Verfügung stehen sollten, die an der Kryptowährungswirtschaft teilnehmen. NetCents ist der Ansicht, dass es innerhalb der Kryptowährungsbranche in einer einzigartigen Position ist, um eine breitere Auswahl an Finanzprodukten für seine Benutzerbasis anzubieten. NetCents war führend bei der Bereitstellung von Kryptowährungstechnologien für Zahlungen und beabsichtigt, seine Führungsrolle an der Spitze der Branche beizubehalten, während die Marktteilnehmer dazu übergehen, die Produkte der herkömmlichen Finanzdienstleistungsbranche zu replizieren. Das Markenzeichen von NetCents ist es, neue Ideen aufzugreifen und erstklassige Technologien mit einer leicht verständlichen Benutzeroberfläche zu kombinieren.

Die Pandemie hat deutlich gemacht, dass es in Nordamerika 80 Millionen Haushalte gibt, die keine Bankverbindung haben, und dass das derzeitige Finanzsystem nicht darauf ausgerichtet ist, Lösungen für die breite Masse zu bieten, sondern die Einnahmen zu maximieren, indem es sich auf die Reichen konzentriert. Die Verzinsung von Einlagen ist etwas, das schlanke Unternehmen wie NetCents gut anbieten können, sagte der CEO von NetCents, Clayton Moore.

Dies ist eine natürliche Entwicklung der Finanzprodukte, die in der Kryptowährungsbranche geschaffen werden. NetCents hat Pionierarbeit in der Transaktions- und Zahlungstechnologie geleistet, bevor andere folgten, und wird nun einen Weg einschlagen, der sowohl Transaktionen als auch zinsbringende Konten für seine Händler und Wallet-Inhaber ermöglicht.

Das Unternehmen sieht eine große Chance, diese Arten von Transaktionen zu erleichtern, und zwar auf der Grundlage der Erfahrung seiner Händlerbasis, die sich jetzt dafür entscheidet, einen höheren Prozentsatz ihrer Einnahmen in Kryptowährungen zu bekommen. Darüber hinaus sind Einzelinvestoren daran interessiert, Zinsen auf ihr Vermögen zu verdienen, wenn sie im Laufe der Zeit kapitalisiert werden, im Vergleich zu traditionellen Bankprodukten, die minimale Zinsen oder negative Zinsen zahlen, wie sie in Europa üblich sind.

NetCents beabsichtigt, diese Art von Transaktionen zu erleichtern, aber eine Ebene der Redundanz und Sicherheit hinzuzufügen, die den Anlegern mehr Komfort bei der Sicherheit ihrer Vermögenswerte bietet. Krypto reift – mehr Bank-ähnliche Funktionen und Stabilität werden für den endgültigen Erfolg unerlässlich sein, so Clayton Moore.

Das Unternehmen befindet sich in Gesprächen mit zahlreichen Partnern, die bei der Bereitstellung dieser Dienstleistungen helfen würden, und wird einzelne Vereinbarungen mit Partnern bekannt geben, sobald sie abgeschlossen sind. NetCents beabsichtigt, diese Produkte erst dann anzubieten, wenn das Unternehmen von den Aufsichtsbehörden und Beratern die Freigabe erhalten hat, dass die Produkte konform sind.

Dieses neue Produkt wird die erste Unternehmensentwicklung sein, die den vollen Nutzen aus dem von uns gebildeten Advisory Board ziehen wird – das Team verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Management von Banken und Finanzprodukten, einschließlich Erfahrungen bei UBS und Goldman Sachs. Unser Advisory Board verfügt über Erfahrungen in Nordamerika, Europa und Asien. Wir sind qualifiziert, eine Lösung zu entwickeln, die im gesamten globalen Finanzdienstleistungsumfeld konform ist, erklärte Moore.

Über NetCents

NetCents Technology Inc., das Transaktionszentrum für alle Kryptowährungszahlungen, stattet zukunftsorientierte Unternehmen mit der Technologie aus, um die Verarbeitung von Kryptowährungen nahtlos in ihr Zahlungsmodell zu integrieren, ohne dabei dem Risiko oder der Volatilität des Kryptomarktes ausgesetzt zu sein. NetCents Technology ist als Money Services Business (MSB) bei FINTRAC registriert.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.net-cents.com oder über den Anlegerservice: investors@net-cents.com.

Um auf dem Laufenden zu bleiben, stellen Sie sicher, dem Telegrammkanal unter t.me/NetCents beizutreten.

Für das Board of Directors:

NetCents Technology Inc.

Clayton Moore

Clayton Moore, Gründer und Chairman des Board of Directors

NetCents Technology Inc.

1000 – 1021 West Hastings Street

Vancouver, BC, V6E 0C3

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen – mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Handlungen der Regulierungsbehörden, die Marktpreise und die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

