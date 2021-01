BetterLife reicht Patentantrag für sein Psychedelika-Derivat der zweiten Generation für 2-Bromo-LSD zur Behandlung der Major Depression ein

4. Januar 2021 – BetterLife Pharma Inc. (BetterLife oder das Unternehmen) (CSE: BETR / OTCQB: BETRF / FWB: NPAU), ein aufstrebendes Biotechnologieunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es einen Antrag auf Patentschutz für neue 2-Bromo-LSD-Formulierungen (TD-0148A) und ihre Verwendung in der Behandlung von Depression und Gemütsstörungen eingereicht hat.

2-Bromo-LSD ist ein nicht toxisches, von LSD abgeleitetes Molekül der zweiten Generation, welches das therapeutische Potenzial von LSD imitiert, jedoch keinerlei psychedelische Wirkungen oder Halluzinationen hervorruft. Durch die jüngste Übernahme der Vermögenswerte von Transcend Biodynamics ist BetterLife das einzige Unternehmen, das in der Lage ist, 2-Bromo-LSD unter Anwendung eines patentierten Verfahrens zu synthetisieren, das die Notwendigkeit der vorherigen Synthetisierung von LSD-25 überflüssig macht und so die regulatorischen Hürden für die Arbeit mit einer Schedule-I-Substanz (Anm.: einer Substanz laut Anhang I des US Controlled Substances Act) beseitigt.

Ahmad Doroudian, CEO von BetterLife, meint: Die Erfindung, auf die sich diese vorläufige Patentanmeldung bezieht, birgt großes Potenzial für die Behandlung verschiedener psychiatrischer Störungen und unterstützt uns bei unseren weiteren Bemühungen, Therapeutika für eine Reihe von psychischen Erkrankungen, einschließlich Depression und Angstzuständen, zu entwickeln und auf den Markt zu bringen.

Über BetterLife Pharma Inc.

BetterLife Pharma Inc. ist ein aufstrebendes Biotechnologieunternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Arzneimitteln sowie Arzneimittelverabreichungstechnologien beschäftigt. BetterLife verfeinert und entwickelt Arzneimittelkandidaten aus einer breiten Palette von komplementären Technologien auf Interferonbasis, die das Potenzial haben, das Immunsystem zur Bekämpfung von Virusinfektionen, die von Erregern wie dem Coronavirus (COVID-19) und dem humanen Papillomavirus (HPV) ausgelöst werden, anzuregen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.abetterlifepharma.com.

Ansprechpartner:

Ahmad Doroudian, Chief Executive Officer

E-Mail: Ahmad.Doroudian@blifepharma.com

Tel: 604-221-0595

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung wurde von keiner Wertpapierbörse geprüft und diese Institutionen übernehmen somit auch keine Verantwortung für die Angemessenheit und Richtigkeit dieser Pressemeldung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die Produktentwicklung, die Lizenzierung, die Vermarktung und die Erfüllung der behördlichen Auflagen sowie weitere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig anhand von Begriffen wie werden, könnten, sollten, annehmen, erwarten und ähnlichen Ausdrücken beschrieben. Alle nicht auf historischen Fakten basierenden Aussagen in dieser Meldung sind zukunftsgerichtete Aussagen und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die Nichterfüllung der Auflagen der jeweiligen Wertpapierbörse(n) sowie sonstige Risiken, die in regelmäßigen Abständen in den Berichten, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden einreicht, beschrieben werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich Annahmen, auf denen die Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen basiert, möglicherweise als unrichtig herausstellen könnten. Bestimmte Ereignisse oder Umstände könnten bewirken, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken und Unsicherheiten sowie anderer Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen, von den Prognosen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Obwohl diese Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung von der Geschäftsleitung als zutreffend erachtet wurden, könnten sie sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse könnten erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Gesetzen ausdrücklich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

