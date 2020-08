NetCents Technology tritt dem Fintech Fast Track-Programm von Visa bei

NetCents arbeitet mit Visa zusammen, um die nächste Innovation im Zahlungsverkehr zu entwickeln

VANCOUVER, B.C., 11. August – NetCents Technology Inc. (NetCents oder das Unternehmen) (CSE: NC / Frankfurt: 26N / OTCQB: NTTCF), ein Unternehmen für Kryptowährungs-Zahlungstechnologien, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen dem Fintech Fast Track-Programm von Visa beigetreten ist, was die direkte Zusammenarbeit mit Visa bei der Einführung der Visa-Karte von NetCents in den Vereinigten Staaten und Kanada ermöglicht.

Durch den Beitritt zum Fintech Fast Track-Programm von Visa kann NetCents den Integrationsprozess mit Visa beschleunigen, wodurch NetCents die Reichweite, die Fähigkeiten und die Sicherheit von VisaNet, dem globalen Zahlungsnetzwerk des Konzerns, leichter nutzen kann. Durch das Fast Track-Programm kann NetCents jetzt die NetCents-Visa-Karte ohne Probleme bei seinen Nutzern in Nordamerika einführen und in zusätzliche geografische Märkte expandieren. Davor war das Unternehmen bereit, das NetCents-Kreditkartenprogramm in Kanada einzuführen, hat sich jedoch entschieden, dieses Programm zu beenden, als sich die Möglichkeit zu einer Zusammenarbeit mit Visa ergab.

Durch den Beitritt zum Fast Track-Programm von Visa erhalten spannende Fintech-Unternehmen wie NetCents Zugang zu den Experten, der Technologie und den Ressourcen von Visa, meint Terry Angelos, SVP und Global Head of Fintech bei Visa. Über Fast Track können wir neue Ressourcen bereitstellen, die wachstumsstarke Unternehmen benötigen, um ihre Betriebstätigkeit effizient zu skalieren.

Im Gegensatz zu anderen auf dem Markt erhältlichen Prepaid-Karten auf Kryptowährungsbasis, müssen die Inhaber der NetCents-Kreditkarte die Kryptowährung nicht vorab auf ihre Karte laden, wodurch eine potenzielle verlorene Wertsteigerung infolge steigender Kryptowährungswerte zwischen dem Zeitpunkt des Aufladens und dem Zeitpunkt der Ausgabe verhindert wird. Die Kryptowährungs-Kreditkarte von NetCents ist direkt mit dem NetCents-Wallet der Benutzer verbunden, wodurch die Inhaber die Kryptowährung in ihrem Wallet ausgeben können. Eine der wichtigen Innovationen, die das Unternehmen entwickelt hat, ist die Funktion, die es Nutzern ermöglicht, eine einzige Kreditkartentransaktion automatisch mit mehreren Kryptowährungen abzuwickeln.

Seit wir bei NetCents 2017 unseren Schwerpunkt auf Kryptowährungstransaktionen verlagerten, bestand unsere Aufgabe darin, Effizienz in der Zahlungsverkehrsbranche zu schaffen, erläutert Clayton Moore, Gründer und CEO von NetCents Technology. Durch eine direkte Beziehung zu Visa können wir das am meisten gestraffte und kosteneffektivste System anbieten, bei dem die Fähigkeiten von Kryptowährungen und der Visa-Plattform kombiniert werden. Wir freuen uns auf eine lange und fruchtbare Zusammenarbeit.

Das Fintech Fast Track-Programm von Visa bietet Unternehmen wie NetCents Zugriff auf das wachsende Partnernetzwerk von Visa sowie Zugang zu Experten, die sie bei der möglichst effizienten Einführung ihrer Services unterstützen können. Mehr über das Fintech Fast Track-Programm von Visa erfahren Sie unter Partner.Visa.com.

Über NetCents

NetCents Technology Inc., das Transaktionszentrum für alle Kryptowährungszahlungen, stattet zukunftsorientierte Unternehmen mit der Technologie aus, um die Verarbeitung von Kryptowährungen nahtlos in ihr Zahlungsmodell zu integrieren, ohne dabei dem Risiko oder der Volatilität des Kryptomarktes ausgesetzt zu sein. NetCents Technology ist als Money Services Business (MSB) bei FINTRAC registriert.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.net-cents.com oder über den Anlegerservice: investors@net-cents.com.

Um auf dem Laufenden zu bleiben, stellen Sie sicher, dem Telegrammkanal unter t.me/NetCents beizutreten.

Für das Board of Directors:

NetCents Technology Inc.

Clayton Moore

Clayton Moore, CEO, Gründer & Director

NetCents Technology Inc.

1000 – 1021 West Hastings Street

Vancouver, BC, V6E 0C3

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in diese Pressemitteilung enthaltenen Aussagen – mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Handlungen der Regulierungsbehörden, die Marktpreise und die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NetCents Technology Inc.

Gord Jessop

505 Burrard Street, Suite 880, Box 92

V7X 1M4 Vancouver, BC

Kanada

email : gord.jessop@net-cents.com

Pressekontakt:

NetCents Technology Inc.

Gord Jessop

505 Burrard Street, Suite 880, Box 92

V7X 1M4 Vancouver, BC

email : gord.jessop@net-cents.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Karora kündigt starke Finanz- und Betriebsergebnisse für das zweite Quartal an und bekräftigt Prognose für 2020