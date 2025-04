NetFoundry erhält 12-Millionen-Dollar-Investment zur Neugestaltung sicherer Netzwerke

Risikokapitalgeber für Cybersicherheit SYN Ventures führt die Finanzierungsrunde an

NetFoundry, Spezialist für Secure-by-Design-Netzwerke, hat eine Investition von 12 Millionen Dollar bekanntgegeben. Obwohl dies die erste Venture-Capital-Finanzierung für NetFoundry ist, bedient das Unternehmen bereits acht der zehn größten US-Banken und kritische Infrastrukturen auf drei Kontinenten. NetFoundry ist das erste Unternehmen, das Netzwerken Sicherheit auf Militärniveau bietet und gleichzeitig den Betrieb vereinfacht, indem es Infrastrukturabhängigkeiten und nachträgliche Ergänzungen durch ein Secure-by-Design-Softwaremodell ersetzt.

Galeal Zino, Gründer und CEO von NetFoundry, erklärt: „Dies ist der iPhone-Moment für sichere Netzwerke. Der Ansatz von NetFoundry ist revolutionär, da er Sicherheit auf Militärniveau ermöglicht, aber mit der Geschwindigkeit und Erweiterbarkeit von Software. Unternehmen können die Kompromisse der WAN-/SASE-/Firewall-Architektur nicht länger tolerieren – dieses alte Modell wird von einer KI-beschleunigten Welt zerrissen.“

Neben der Tatsache, dass NetFoundry zwei der Top-5-Unternehmen der Fortune-500-Liste zu seinen Kunden zählt, setzen öffentlich bekannte Lösungen in den Bereichen IT, IoT und OT von Arrow, Capgemini, CERM, Digibee, EdgeX Foundry, FreeWave, IBM, Intrusion, LVT, Marposs, Microsoft, Oracle, Ozone, Redfaire oder TZ auf Technologie von NetFoundry.

Der Ansatz von NetFoundry, sichere Netzwerke als reine Software zu definieren, hilft sowohl Unternehmens-IT als auch Produktanbieter. So integrieren einige der weltweit größten Industrie- und Cloud-Dienstleister die NetFoundry Zero-Trust-Netzwerktechnologie direkt in ihre Produkte – ähnlich wie beim „Intel-inside“-Modell – und bieten damit von Grund auf sichere Lösungen an.

Die Vorreiterrolle bei diesem neuen Secure-by-Design- oder Network-as-Code-Modell haben Unternehmen übernommen, die sowohl hohe Sicherheit als auch eine schnelle Bereitstellung benötigen, wie z. B. Finanzdienstleister. In der aufkommenden KI-Ära wird es für alle Unternehmen an Bedeutung gewinnen.

Josh Schertzer, zuletzt CTO für Unternehmenstechnologie bei Blackstone, erläutert: „Finanzunternehmen profitierten davon, führend im Bereich Infrastructure-as-Code zu sein, und vollziehen nun den letzten Schritt, indem sie die Plattform mit Network-as-Code-Bereitstellungen vervollständigen. Die Neuerfindung sicherer Netzwerke durch NetFoundry war das fehlende Glied – der Weg, die Reise zu einer infrastrukturunabhängigen, Secure-by-Design-Unternehmensplattform abzuschließen.“

NetFoundry ermöglicht das Modell „einmal entwickeln, überall bereitstellen, überall liefern“, bei dem Teams verteilte Rechenleistung nutzen können, ohne diese auf der Netzwerkschicht zusammenfügen zu müssen.

Dan Burns, Partner bei SYN Ventures und ehemaliger CEO des Cybersicherheitsführers Optiv, sagte: „Nur Software kann mit Software mithalten. Abhängigkeiten von Infrastruktur, IP-Adressen, Underlay-Netzwerken, spezifischen Clouds und Firewall-ACLs sind Hindernisse für Geschäftsgeschwindigkeit, Sicherheit und Agilität. Durch die Beseitigung dieser Hindernisse ermöglicht NetFoundry Unternehmen, die digitale Transformation zu vereinfachen, zu sichern und zu beschleunigen.“

Öffentliche Fallstudien von NetFoundry umfassen Beispiele für Just-in-Time-Zero-Trust-Netzwerke für Anwendungsfälle von Finanzdienstleistungen über Militärdrohnen bis hin zur Industrieautomatisierung. Während SASE-Clouds die sensiblen Daten umleiten und entschlüsseln, bietet NetFoundry End-to-End-Verschlüsselung mit den Schlüsseln, die den Endpunkten gehören, sowohl für On-Premises- als auch für Cloud-native Bereitstellungen.

NetFoundry ist der führende Anbieter, der es Applikationsanbietern und Unternehmen ermöglicht, verteilte Anwendungen einfach, sicher und kosteneffizient über beliebige Edge- und Cloud-Sets zu verbinden. Der Zugriff auf die NetFoundry-Plattform und den NPaaS-Service erfolgt über Web-Konsolen, CLI, APIs, SDKs und DevOps-Tool-Integrationen und ermöglicht es Praxisanwendern, Anwendungsentwicklern und Netzwerkadministratoren, den erforderlichen Grad an Automatisierung und Agilität zu erreichen. NetFoundry Inc. ist ein “ Remote-First“-Unternehmen, mit dem größten Standort in Charlotte, North Carolina, und Kunden und Partnern in APAC, EMEA und Nord- und Südamerika.

