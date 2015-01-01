  • Netzwerksanierung im Bestand: Warum viele Gebäude für digitale Anwendungen nachrüsten müssen

    Hecking Elektrotechnik modernisiert Netzwerkinfrastrukturen in Bestandsgebäuden so, dass digitale Anwendungen langfristig funktionieren und die technische Basis mit den Anforderungen wächst.

    BildOb Homeoffice, Videokonferenzen, digitale Verwaltung oder smarte Gebäudetechnik: Moderne Anwendungen setzen voraus, dass das Netz im Gebäude stabil, schnell und ausfallsicher ist. Viele Bestandsgebäude sind dafür jedoch nicht ausgelegt. Die Folgen zeigen sich im Alltag: WLAN bricht ab, Videokonferenzen stocken, zentrale Systeme reagieren verzögert oder einzelne Bereiche sind gar nicht erreichbar. Hecking Elektrotechnik unterstützt Eigentümer, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen dabei, ihre Netzwerkinfrastruktur im Bestand zu modernisieren – mit dem Ziel, alte Strukturen so zu erneuern, dass sie heutigen und zukünftigen Anforderungen standhalten.

    „In vielen Gebäuden ist die digitale Nutzung längst weiter als die Infrastruktur. Die Anforderungen steigen, aber die Netzwerktechnik stammt oft aus einer Zeit, als Streaming, Cloud-Anwendungen oder vernetzte Gebäudetechnik noch keine Rolle gespielt haben. Wer hier nicht nachrüstet, schafft sich dauerhaft Engpässe“, sagt Winfried Hecking, Geschäftsführer von Hecking Elektrotechnik. Das Unternehmen mit Sitz in Mönchengladbach begleitet seit Jahren die Umsetzung professioneller Telekommunikations- und Netzwerkstrukturen und ist Ansprechpartner für Neuinstallationen und Modernisierungen in Praxen, Unternehmen und öffentlichen Gebäuden.

    Bei der Netzwerksanierung geht es nicht nur darum, „schnelleres Internet“ ins Gebäude zu bringen. Entscheidend ist eine Struktur, die Lasten verteilt, Ausfälle reduziert und klare Zuständigkeiten schafft. Gerade in größeren Immobilien oder in Gebäuden mit mehreren Nutzern ist eine durchdachte Verkabelung die Grundlage dafür, dass stabile Funknetze entstehen und dass Geräte wie Access Points, Kameras, Zutrittskontrollen oder Sensorik zuverlässig funktionieren. Dazu gehören die Bestandsaufnahme, die Prüfung der vorhandenen Leitungswege und Anschlusspunkte sowie ein Planungskonzept, das sowohl Kabelinfrastruktur als auch Funkversorgung berücksichtigt.

    Hecking Elektrotechnik setzt dabei auf einen End-to-End-Ansatz, der sich am praktischen Betrieb orientiert. Neben der Installation moderner Verkabelung und Netzkomponenten werden Messungen und Protokolle erstellt, die die Qualität nachvollziehbar machen und die späteren Wartungs- und Serviceprozesse erleichtern. So entsteht eine Infrastruktur, die nicht nur heute funktioniert, sondern die auch neue Anwendungen ermöglicht – etwa smarte Energie- und Lichtsteuerung, moderne Kommunikationstechnik oder sichere, leistungsfähige WLAN-Netze. „Viele Betreiber unterschätzen, wie viel sich durch eine saubere Basis im Netz verbessern lässt. Es geht um Stabilität, um Betriebssicherheit und um die Fähigkeit, neue Services überhaupt einführen zu können. Wer hier strukturiert saniert, reduziert Störungen, spart Folgekosten und schafft eine technische Grundlage, die den Wert einer Immobilie nachhaltig steigert“, betont Winfried Hecking.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Hecking Elektrotechnik
    Herr Winfried Hecking
    Stadtwaldstraße 70
    41179 Mönchengladbach
    Deutschland

    fon ..: 02161 495810
    web ..: http://www.firma-hecking.de
    email : kundenservice@firma-hecking.de

    Über Hecking Elektrotechnik
    Die Firma Hecking Elektrotechnik ist ein in Mönchengladbach ansässiger Spezialist für sämtliche Fragestellungen rund um Kabelanlagen für TV, Internet und Telefonie. Das Familienunternehmen wird seit 2007 in zweiter Generation von Elektromeister Winfried Hecking geführt und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter, die für gewerbliche und private Kunden in zahlreichen Bereichen tätig sind: Neuinstallation und Modernisierung von Kabelanlagen, Neuinstallation und Modernisierung von Satellitenanlagen, Abschluss von Kabelnetzverträgen, Installation/Einrichtung von Analog-/Digital-TV, Internet und Telefonie, Neuverkabelung von Breitband-Kabelanschlüssen, Service/Entstörung bei Empfangs- oder Übertragungsproblemen für TV, Internet und Telefonie. Zudem befasst sich Hecking Elektrotechnik mit der Einrichtung von LAN- oder WLAN-Verbindungen für die Internetnutzung, der Einspeisung des Netzbetreiber-Telefonanschlusses in die Hausanlage sowie das Verlegen von zusätzlichen Antennendosen innerhalb der Wohnung (Aufputz) und übernimmt unter anderem für Hauseigentümer, Bauherren und Projektentwickler die Installation und Wartung aller TV-, Internet- und Telefonanlagen in sämtlichen Größenordnungen. Weitere Informationen unter www.firma-hecking.de.

    Pressekontakt:

    Dr. Patrick Peters – Klare Botschaften
    Herr Dr. Patrick Peters
    Heintgesweg 49
    41239 Mönchengladbach

    fon ..: 01705200599
    web ..: http://www.pp-text.de
    email : info@pp-text.de


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