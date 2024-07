Neu bei Socken shoppen: Tradition trifft Moderne – BREITEX produziert für Schulze Socken

Schulze Socken freut sich, die neueste Erweiterung seines Sortiments bekanntzugeben:

Schulze Business Socken, Schulze Sneaker Socken und Schulze Kniestrümpfe, alle zu 100 Prozent aus biologisch angebauter Baumwolle und in Deutschland hergestellt. „In Kooperation mit der Traditionsstrumpfmanufaktur Breitex aus dem Erzgebirge, einem nach dem Global Organic Textile Standard (GOTS) zertifizierten Unternehmen, bieten wir hochwertige Socken in den Größen 35-46 an“, erklärt Inhaber Michael Schulze.

Qualität und Nachhaltigkeit im Fokus

Die neuen Socken vereinen höchsten Tragekomfort mit einem starken Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. Die Verwendung von biologisch angebauter Baumwolle und die Produktion in Deutschland garantieren nicht nur eine exzellente Qualität, sondern auch umweltfreundliche Herstellungsprozesse. Die Zusammenarbeit mit Breitex, einem führenden Hersteller von in Deutschland produzierten Strumpfwaren, sichert strenge ökologische und soziale Kriterien in der gesamten Lieferkette.

Perfekt für jeden Anlass

Alle Socken sind in den Größen 35-46 erhältlich und überzeugen durch ihre hervorragende Passform, Hautfreundlichkeit, Atmungsaktivität und Langlebigkeit. Hergestellt ohne den Einsatz von schädlichen Chemikalien.

– Schulze Business Socken: Ideal in Schwarz für den professionellen Auftritt.

– Schulze Sneaker Socken: Perfekte Begleiter in verschiedenen Farben für einen sportlich-legeren Look.

– Schulze Kniestrümpfe: Komfort und Stil in Schwarz für die kalte Jahreszeit.

Engagement für lokale Produktion

Mit der Herstellung der Strumpfwaren in Deutschland setzt Schulze Socken auf kurze Transportwege und unterstützt zusätzlich die lokale Wirtschaft. Dies trägt nicht nur zur Reduzierung der Umweltbelastung bei, sondern ermöglicht auch eine strenge Qualitätskontrolle, um den Käufer:innen stets die besten Produkte zu bieten.

Erhältlich ab sofort

Die neuen, nachhaltig produzierten Schulze Socken sind ab sofort exklusiv im Onlineshop „Socken shoppen“ erhältlich. Mit dem Kauf unterstützen die Kund:innen zudem nachhaltige und faire Textilproduktion und setzen ein Zeichen für umweltbewusstes Einkaufen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schulze GmbH

Herr Michael Schulze

An der Beek 53

22851 Norderstedt

Deutschland

fon ..: +49 (0) 40 60928527

fax ..: +49 (0) 3212 1454786

web ..: https://www.sockenshoppen.de/Impressum

email : MichaelSchulze@sockenshoppen.de

Über Schulze Socken:

Schulze Socken, ein führender Anbieter von hochwertigen Strümpfen und Socken, steht seit über 10 Jahren für Qualität und Innovation. Mit einem umfangreichen Sortiment, das von Alltagssocken bis hin zu speziellen Funktionssocken reicht, bietet Schulze Socken für jeden Bedarf das passende Produkt. Alle Produkte werden mit größter Sorgfalt und Liebe zum Detail hergestellt, um höchsten Tragekomfort und Langlebigkeit zu gewährleisten. Eine vielfältige Auswahl an Premium-Strumpfwaren für die ganze Familie finden Sie unter sockenshoppen.de.



