Neu erschienen: „Das systemische Mitarbeitergespräch“ – Mit den richtigen Fragen bessere Ergebnisse erzielen

Neues Fachbuch zeigt, wie systemische Fragetechniken Mitarbeitergespräche wirksamer, lösungsorientierter und nachhaltiger machen.

Hamburg, Juni 2026 – Viele Führungskräfte kennen die Situation: Ein Mitarbeitergespräch ist sorgfältig vorbereitet, die Herausforderungen liegen auf dem Tisch und die Führungskraft hat bereits eine Lösung im Kopf. Trotzdem verändert sich nach dem Gespräch wenig. Vereinbarungen werden nur teilweise umgesetzt, Konflikte schwelen weiter oder Mitarbeitende bleiben in einer passiven Haltung.

Mit seinem neuen Buch „Das systemische Mitarbeitergespräch – Mit den richtigen Fragen Klarheit schaffen, Lösungen fördern und Wirkung erzielen“ zeigt Führungskräfte-Trainer und Coach René Laxy, warum genau dieser klassische Ansatz häufig an seine Grenzen stößt – und wie Führungskräfte durch systemische Fragen mehr Eigenverantwortung, Reflexion und nachhaltige Veränderung fördern können.

Wenn gut gemeinte Gespräche das Gegenteil erreichen

Führungskräfte kennen das Dilemma: Das Feedbackgespräch, das motivieren sollte, führt zu Rückzug. Das Zielgespräch, das Orientierung geben sollte, erzeugt Druck statt Klarheit. Das Entwicklungsgespräch, das Potenziale wecken sollte, bleibt ohne Wirkung.

Der Grund liegt häufig nicht im mangelnden Willen – sondern in einer unbewussten Gesprächshaltung: Wer als Führungskraft Lösungen anbietet, übernimmt Verantwortung für das, was später nicht gelingt. Wer systemisch fragt, gibt Verantwortung dorthin zurück, wo sie hingehört.

Systemische Fragen gehören seit vielen Jahren zum Handwerkszeug von Coaches und Organisationsentwicklern. Im Führungsalltag werden sie jedoch häufig nur punktuell oder unsystematisch eingesetzt.

Das neue Buch zeigt, wie Führungskräfte diese Fragetechniken gezielt in Mitarbeitergesprächen nutzen können – nicht als isolierte Methode, sondern als Bestandteil einer klar strukturierten Gesprächsführung.

12 Fragetypen, konkret und sofort einsetzbar

Das Buch stellt zwölf systemische Fragetypen vor, jeder mit einer eigenen Wirkungslogik: hypothetische Fragen, Skalierungsfragen, zirkuläre Fragen, Ausnahmefragen, Praxistransferfragen – und sieben weitere. Für jeden Typ beschreibt Laxy:

* Was diese Frageart auszeichnet und wie sie wirkt

* In welchen Gesprächssituationen sie besonders wirksam ist

* Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Anwendung

* Vollständige Beispieldialoge aus dem Führungsalltag

* Typische Fallstricke und wie man sie vermeidet

Der zweite Buchteil widmet sich konkreten Gesprächsanlässen: Zielklärung, Feedback, Konfliktsituationen, Kritikgespräche, Veränderungsprozesse. Systemische Fragen verändern in all diesen Situationen die Gesprächsdynamik grundlegend – weil sie nicht Lösungen vorgeben, sondern Denkräume öffnen.

Ein Praxisbeispiel aus dem Buch

Statt der üblichen Frage: „Was müssten Sie ändern, damit das Projekt gelingt?“ – die Druck erzeugt – empfiehlt Laxy:

„Angenommen, das Projekt gilt in drei Monaten als Erfolg. Woran würdest du und deine Kolleginnen und Kollegen das zuerst erkennen?“

Eine kleine Verschiebung in der Frageformulierung. Ein grundlegend anderes Gespräch.

Über den Autor

René Laxy ist Trainer, Coach und Gründer von Kompetenztraining.de. Seit mehr als 23 Jahren begleitet er Führungskräfte aus Wirtschaft und öffentlichem Sektor bei der Entwicklung wirksamer Gesprächs-, Kommunikations- und Führungskompetenzen. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Mitarbeitergespräche, Führungskommunikation, systemische Fragetechniken, Konfliktklärung und Persönlichkeitsentwicklung. „Das systemische Mitarbeitergespräch“ ist sein aktuelles Buch, erschienen im renommierten managerSeminare Verlag.

Pressevertreter sind herzlich eingeladen

Journalistinnen und Journalisten, die das Thema „Systemische Führungskommunikation“ für ein ausführliches Interview, eine Rezension oder einen Hintergrundartikel recherchieren, sind herzlich eingeladen, Kontakt aufzunehmen. René Laxy steht für Interviews, Gastbeiträge und Fachkommentare gern zur Verfügung.

Rezensionsexemplare können auf Anfrage bereitgestellt werden.

Buchinformationen

Titel: Das systemische Mitarbeitergespräch – Mit den richtigen Fragen Klarheit schaffen, Lösungen fördern und Wirkung erzielen

Autor: René Laxy

Verlag: managerSeminare Verlag

ISBN: 978-3949611483

Amazon: https://amzn.eu/d/0deK2EO6

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