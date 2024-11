NEU für Händler: Direkte Marktplatz-Anbindung an Subke Fulfillment

In der heutigen Handelslandschaft stehen Händler vor der Herausforderung, ihre Kosten zu minimieren. Eine Möglichkeit ist die direkte Marktplatz-Anbindung an ein Fulfillment Center.

Hamburg, Deutschland – 14. November 2024: In der heutigen digitalen Ära ist die Anbindung an Online-Marktplätze wie Amazon und Otto ein entscheidender Erfolgsfaktor für viele Unternehmen. Diese Plattformen bieten eine enorme Reichweite und ermöglichen es Unternehmen, ihre Produkte einem breiten Publikum anzubieten. Eine direkte Marktplatz-Anbindung an das Fulfillment der Subke GmbH kann den gesamten Verkaufszyklus zentral gestalten.

Optimierung der Logistikprozesse: Durch die direkte Anbindung an unser Fulfillment Center können Händler ihre Logistikprozesse optimieren und Lagerkosten senken. Dies führt zu einer zentralen Abwicklung der Bestellungen, einer geringeren Fehlerquote und einer übersichtlichen Bestandsverwaltung. Die direkte Integration von Amazon und Otto in das Fulfillment-System von Subke ermöglicht die automatische Verarbeitung von Kundenaufträgen und die Übernahme der Fulfillment by Merchant (FBM) Dienstleistung.

Vorteile der automatisierten Bestellabwicklung: Ein wichtiger Bestandteil der Marktplatz-Anbindung ist die automatisierte Bestellabruffunktion. Bestellungen werden direkt an unser Fulfillment Center übermittelt und bearbeitet. Dies gewährleistet, dass alle Bestellungen schnell und effizient im Versandprozess abgewickelt werden. Unser Fulfillment-Team übernimmt die komplette Bestellabwicklung, von der Kommissionierung der Produkte bis hin zur Verpackung und dem Versand an den Kunden.

Optimierung für Amazon FBM, Prime und Otto Direktversand: Unser Fulfillment Service optimiert die Prozesse sowohl für Fulfilled by Merchant (FBM) als auch für Fulfilled by Amazon (FBA). Durch maßgeschneiderte Lösungen können Unternehmen ihre Lagerbestände optimal verwalten und gleichzeitig die speziellen Anforderungen von Amazon und Otto erfüllen. Diese Expertise im Bereich Logistik gewährleistet erhebliche Arbeitseinsparungen.

Kostenvorteile durch unsere Fulfillment-Dienstleistungen: Ein wesentlicher Vorteil der Anbindung an unser Fulfillment Center sind die Lagerkosten und transparenten Fulfillment-Preise. Unternehmen können flexibel nur für den tatsächlich genutzten Lagerplatz bezahlen, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt. Diese Transparenz ermöglicht eine bessere Finanzplanung für Unternehmen und die Preiskontrolle Ihrer Produkte.

Fazit: Die direkte Anbindung an unser Fulfillment für Amazon und Otto bietet Unternehmen Kostenvorteile und kann den Lagerbestandsindex (LBI) verbessern. Händler erhalten einen Lagerort und eine zentrale Bestellabwicklung, wenn Sie auf mehreren Marktplätzen oder zusätzlich über den eigenen Onlineshop verkaufen. Durch die Automatisierung der gesamten Bestellabwicklung und die nahtlose Integration der Marktplätze in unser Warenwirtschaftssystem können Händler Zeit sparen, ihre Effizienz steigern und sich auf das Wachstum ihres Geschäfts konzentrieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Subke GmbH

Herr Jens Schmidt

Industriestr. 30

21394 Kirchgellersen

Deutschland

fon ..: +49-4135 – 298 080 3 106

web ..: https://www.subke.com/

email : jens.schmidt@subke.com

Subke Fulfillment ist ein erfahrenes und spezialisiertes Unternehmen, das sich auf die Auftragsabwicklung für Händler konzentriert. Wir bieten umfassende Dienstleistungen in den Bereichen D2C, B2B, pre-FBA, FBM und das Vendor-Programm an. Unser Ziel ist es, unseren Kunden den Weg zu optimalen Lösungen zu ebnen und sie durch die dynamische Landschaft des Online-Handels zu navigieren. Mit unserem Know-how stehen wir stets bereit, um unsere Kunden auf Veränderungen wie die aktuellen Änderungen im Amazon Vendor-Programm vorzubereiten und sie zu unterstützen.

