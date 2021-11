Neu im Angebot von e-typisch sind kreative Stofftaschentücher aus Biobaumwoll-Jersey als nachhaltiges Geschenk

Im unserem findet ihr nachhaltige Geschenke, kreative Ideen, aussergewöhnliche Geschenkartikel, also ökologische Geschenkideen, die plastikfrei und CO2-neutral versendet werden!

Mitteil

Neu bei e-typisch !!!

Stofftaschentücher aus Bio-Baumwoll-Jersey

Liebe Fans des nachhaltigen Lebens. Passend zur Schniefzeit haben wir sie endlich gefunden. Schon länger hatten wir für euch nach einer wirklich neuen Art von Bio-Stofftaschentüchern gesucht. Diese Taschentücher haben uns überzeugt. Sie sind richtig guter Stoff für die Nase. Da müsst ihr unbedingt eure Nasen mal reinstecken. Mit den StoffOS fällt der Wechsel von Einweg zu Mehrweg besonders leicht. Glücksmomente für die Nase! Sie werden euren Alltag beglücken, denn sie sind:

-naturweiße Nasenschmeichler

-aus 100 % Bio-Baumwoll-Jersey

-bei 60 °C waschbar

-bügelfrei

-plastikfrei verpackt

-gewirkt, nicht gewebte Stofftaschentücher

-elastisch und anschmiegsam

-saugfähig

-umweltfreundlich, nachhaltig, lang haltbar

-nach dem Zero Waste Prinzip produziert

Größe, Einsatzmöglichkeiten und Qualität

Mit ihren 22,5 cm zum Quadrat passen sie in jede Tasche und sie sind echte Allrounder.

Das Druckmotiv aus der Manufaktur der Osnabrücker Handdrückerin veredelt sie. Sie schmücken als kleine feine Serviette jede Kaffeetafel, die sanfte Art, seine Mundwinkel zu pflegen. Apropos sanft: Sie sind tolle Brillenputztücher, für die Hautfaltenpflege von Babys und Schmiermünder von Kindern bestens geeignet. Mit dieser nachhaltigen „Stoff statt Papier“-Lösung habt ihr die ökologische Trendsetter-Nase ganz weit vorn.

Das Material wird speziell für unsere Lieferantin ( StoffOS ) produziert und von Hand genäht. Die kleinen Fäden an den Ecken solltet ihr nicht auf mehr als auf 5 mm kürzen. Sie entstehen durch den Kettelprozess, da nicht um die Ecke gekettelt werden kann. Die Alternative, die Ecken abzurunden, hätte zu sehr viel Abfallmaterial geführt. Um das zu vermeiden sind wir den Kompromiss der Fädchenbildung an den Ecken eingegangen. Diese können sich nach dem Waschen und Schleudern stärker ausbilden und können dann wieder bis auf 5 mm gekürzt werden.

Bedeutung für die Umwelt und den Klimawandel

Wusstet ihr schon, dass wir jährlich in Deutschland gedankenlos 80.000 Tonnen Papiertaschentücher verbrauchen? So werfen wir mit jedem Papiertuch unsere Wälder in den Restmüll. Mit derselben Bewegung, aber einer viel positiveren Öko-Bilanz werfen wir die Stofftaschentücher zu unserer 60° C Wäsche und sparen so Ressourcen und bewahren Wälder als Lebensräume weltweit. Die Stofftaschentücher haben wir immer im Haus, wir müssen sie nicht nachkaufen.

Bitte entsorgt niemals ein Papiertaschentuch in einer Toilette. Sie bereiten Abflussrohrverstopfungen vom Privathaushalt bis in die Klärwerke, da sie im Vergleich zum Toilettenpapier extrem reißfest sind.

Hygiene und Pflege

Lasst uns gemeinsam schmutzige Wäsche waschen. Auch wenn Waschgänge mit niedrigen Temperaturen die umweltschonendste Variante sind, so sollte eine Waschmaschine regelmäßig auch einen Waschgang bei 60°C oder 95°C durchlaufen, um das System keimfrei zu erhalten.

Sind Stofftaschentücher unhygienisch?

Das Bundesumweltministerium und die Zeitschrift Öko Test empfehlen uneingeschränkt und aus umweltschonenden Gründen die Benutzung von waschbaren Stofftaschentüchern, wenn sie regelmäßig, spätestens täglich gewechselt werden. Sie raten lediglich ein Behältnis für die benutzten Tücher, wie einen Beutel oder eine Dose bei sich zu tragen und nach dem Schnäuzen die Hände zu waschen, wie auch bei der Papiertaschentuchvariante empfohlen ( Ein spezielles Behältnis für die Taschentücher ist in Arbeit und wird auch dann im Sortiment von www.e-typisch.eu angeboten )

Wer nach einem starken bakteriellen oder viralen Infekt ganz auf Nummer sicher gehen möchte, bügelt die Stofftaschentücher oder wäscht sie bei 95° C. Dies führt bei den StoffOS allerdings zu einem kleinen Einlaufen von zwei bis drei Prozent.

Ein Investment, dass sich langfristig lohnt. Die StoffOS sind nett zu Nase, Natur und Geldbörse.

Da können wir uns mal selbst an die eigene Nase fassen, denn Nachhaltigkeit beginnt beim Naseputzen.

e-typisch.de begleitet euch bei dem verantwortlichen, nachhaltigen, umweltbewussten, umweltfreundlichen, tierversuchsfreien, schadstoff- und plastikfreien Einkaufserlebnis und bietet nachhaltige Geschenkideen, umweltfreundliche Artikel, originelle Geschenke, kreative Ideen, gewöhnliche aber auch außergewöhnliche Produkte und ökologische Geschenkideen im eigenen Onlineshop, www.e-typisch.de, an.

Lasst euch von unserem e-typischen Angebot in die Welt von regionaler Herstellung und plastiklosen Versand entführen und gönnen Sie sich und ihren Liebsten ein verantwortliches, vergnügtes Einkaufsgefühl auf www.e-typisch.eu.

Zum Abschluß noch ein paar Worte die wir in diesen Tagen immer wieder sagen möchten „…bleibt einfach alle gesund “ und feiert das Leben verantwortungsvoll.

Euer e-typisch-Team

