Neu: Shea & Mandel Pflegebalsam von Jislaine Naturkosmetik – Geschmeidige Alternative zu purer Sheabutter

Ein geschmeidiger Pflegebalsam aus Sheabutter und Mandelöl, der intensive natürliche Pflege mit besonders leichter Verteilbarkeit verbindet – verpackt im eleganten Glastiegel mit Bambusdeckel.

Mit dem Shea & Mandel Pflegebalsam hat Jislaine Naturkosmetik eine besonders hochwertige und zugleich alltagstaugliche Form der natürlichen Hautpflege entwickelt. Im Unterschied zu purer Sheabutter überzeugt der Pflegebalsam durch seine geschmeidige, leicht verteilbare Textur und ein angenehm gepflegtes Hautgefühl.

Die Kombination aus naturbelassener, kaltgepresster Sheabutter und wertvollem Mandelöl unterstützt die Haut dabei, ihre natürliche Geschmeidigkeit zu bewahren und sorgt für intensive Pflege trockener und beanspruchter Haut. Viele Anwenderinnen und Anwender schätzen besonders, dass sich der Balsam deutlich leichter auftragen lässt als reine Sheabutter und schnell einzieht, ohne zu beschweren.

Der Pflegebalsam eignet sich für Menschen jeden Alters – von jüngeren Anwendern mit anspruchsvoller Haut bis hin zu reifer und empfindlicher Haut, die eine besonders sanfte und schützende Pflege benötigt. Auch im Rahmen der täglichen Hautpflege bei pflegebedürftigen oder bettlägerigen Menschen wird eine regelmäßige, hochwertige Hautpflege geschätzt, um die Haut geschmeidig und widerstandsfähig zu halten.

Neben der Qualität des Inhalts überzeugt auch die nachhaltige Verpackung: Der Pflegebalsam wird in einem eleganten Glastiegel mit Bambusdeckel abgefüllt, der nicht nur hochwertig aussieht, sondern auch plastikfreie und langlebige Aufbewahrung ermöglicht. Die klar gestalteten, hochwertigen Etiketten unterstreichen den Anspruch an Qualität und Natürlichkeit.

Der Shea & Mandel Pflegebalsam steht damit für eine moderne Interpretation traditioneller Hautpflege – reduziert auf das Wesentliche, ohne jegliche Zusatzstoffe, entwickelt für Menschen, die ihrer Haut und auch der Umwelt bewusst etwas Gutes tun möchten.

Produktdetails: Shea & Mandel Pflegebalsam von Jislaine Naturkosmetik

Inhalt: 120 ml Preis: 16,99 EUR (14,12 EUR/ 100 ml)

Zertifizierte Naturkosmetik: ICADA natural + organic

Erhältlich in ausgewählten Drogeriemärkten, Biomärkten, Reformhäusern und unter:

www.jislaine.de

Weitere Informationen unter:

https://www.jislaine.de/products/shea-mandel-pflegebalsam

Über die Marke Jislaine Naturkosmetik

Jislaine Naturkosmetik ist eine deutsche Marke, die seit Januar 2012 auf dem Markt ist. Unter der veganen Marke werden naturbelassene Produkte verkauft, wie sie zum Teil seit Generationen in verschiedenen Regionen der Erde verwendet und geschätzt werden. Schwerpunkt des Sortimentes bilden die Aleppo-Seifen. Auch unbehandelte Sheabutter, Arganöl und Konjac-Schwämme gehören zum Angebot. Jislaine verwendet kein Palmöl.

Hautverträglichkeit steht an erster Stelle

Deswegen wird bei den Produkten von Jislaine bewusst auf Zusätze wie Konservierungsstoffe, Mineralöle, Silikone, Farbstoffe aber auch auf zugesetzte Duftstoffe und Emulgatoren verzichtet.

Denn eine gesunde Haut ist die schönste Haut.

