  • Shea Glow No.1 Lip Balm – Natürliche Lippenpflege trifft modernes Design

    Mit dem Shea Glow No.1 Lip Balm präsentiert Jislaine Naturkosmetik eine minimalistische Lippenpflege für alle, die natürliche und vegane Inhaltsstoffe im ansprechendem Design schätzen.

    BildHadersleben, März 2026

    Gerade bei jüngeren Konsumentinnen zwischen 16 und 49 Jahren wächst der Wunsch nach transparenter, unkomplizierter Kosmetik. Shea Glow No.1 greift diesen Trend auf: eine klare Formel ohne unnötige Zusätze, die Lippen intensiv pflegt und ihnen einen natürlichen, gesunden Glow verleiht.

    Pflege mit nur zwei Inhaltsstoffen

    Die reichhaltige Sheabutter unterstützt die natürliche Hautbarriere und schützt vor dem Austrocknen. Rizinusöl sorgt für geschmeidige Lippen und einen dezenten, natürlichen Glanz. Die wasserfreie Formel ist besonders ergiebig und eignet sich nicht nur für die Lippen, sondern auch für kleine trockene Hautstellen.

    Nachhaltig gedacht – stilvoll umgesetzt

    Auch bei der Verpackung setzt Jislaine auf ein bewusst reduziertes Konzept: Der Lip Balm wird in einem hochwertigen Glastiegel mit Bambusdeckel angeboten. Dadurch wird Kunststoff weitgehend vermieden und gleichzeitig ein elegantes, zeitloses Design geschaffen. Das minimalistische Erscheinungsbild macht Shea Glow No.1 zu einem stilvollen Begleiter – ob in der Handtasche, im Beauty-Case oder auf dem Schminktisch.

    Produktvorteile auf einen Blick

    o 100 % natürlicher und veganer Pflegebalsam aus Sheabutter und Rizinusöl
    o Intensive Pflege für Lippen und trockene Hautpartien
    o Wasserfreie, besonders ergiebige Formel
    o Glasverpackung mit Bambusdeckel – plastikreduziert
    o Dezenter natürlicher Duft der Rohstoffe

    Produktdetails:

    Shea Glow No.1 Lip Balm
    von Jislaine Naturkosmetik
    Inhalt: 15 ml
    Preis: 7,99 EUR (53 EUR/ 100 ml)
    Zertifizierte Naturkosmetik: ICADA natural + organic
    Erhältlich in ausgewählten Drogeriemärkten, Biomärkten, Reformhäusern und unter: www.jislaine.de
    Weitere Informationen unter:
    https://www.jislaine.de/products/shea-glow-no1-lip-balm

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Jislaine Organics ApS
    Frau Anja-Kristina Voss
    Sønderbro 13A st. tv
    6100 Haderslev
    Dänemark

    fon ..: +494018041401
    fax ..: +494018043086
    web ..: http://www.jislaine.de
    email : anja.voss@jislaine.de

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

    Pressekontakt:

    Jislaine Organics ApS
    Frau Anja-Kristina Voss
    Sønderbro 13A st. tv
    6100 Haderslev

    fon ..: +494018041401
    email : anja.voss@jislaine.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Neu: Shea & Mandel Pflegebalsam von Jislaine Naturkosmetik – Geschmeidige Alternative zu purer Sheabutter
      Ein geschmeidiger Pflegebalsam aus Sheabutter und Mandelöl, der intensive natürliche Pflege mit besonders leichter Verteilbarkeit verbindet - verpackt im eleganten Glastiegel mit Bambusdeckel....

    2. Strahlende Haut über Nacht mit dem neuen Watermelon Glow AHA Night Treatment von Glow Recipe
      Schönere Haut über Nacht...

    3. Spenden Programm Glow for Good von Glow Recipe: 1 Mio Dollar bis Ende 2022
      Glow For Good Schönheit leuchtet aus einem großzügigen Herzen heraus heller....

    4. Glow Recipe’s Spenden Programm Glow for Good: 1 Mio Dollar bis Ende 2022
      Glow For Good Schönheit leuchtet aus einem großzügigen Herzen heraus heller....

    5. Relay Medical gratuliert Glow LifeTech Corp. zu seiner Notierung an der CSE unter dem Kürzel „GLOW“
      15. März 2021 – Relay Medical Corp. (Relay oder das Unternehmen) (CSE: RELA, OTC: RYMDF, Frankfurt: EIY2) möchte Glow LifeTech Corp. (Glow) zu seiner kürzlichen Notierung an der Canadian Securities...

    6. Modernes Corporate Design und Website für Arztpraxis von greiterundcie.
      Eine moderne Website und ein ansprechendes Corporate Design gehören zum erfolgreichen Praxismarketing dazu. greiterundcie. unterstützt die Gemeinschaftspraxis COC Kempten bei der Umsetzung....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.