Shea Glow No.1 Lip Balm – Natürliche Lippenpflege trifft modernes Design

Mit dem Shea Glow No.1 Lip Balm präsentiert Jislaine Naturkosmetik eine minimalistische Lippenpflege für alle, die natürliche und vegane Inhaltsstoffe im ansprechendem Design schätzen.

Hadersleben, März 2026

Gerade bei jüngeren Konsumentinnen zwischen 16 und 49 Jahren wächst der Wunsch nach transparenter, unkomplizierter Kosmetik. Shea Glow No.1 greift diesen Trend auf: eine klare Formel ohne unnötige Zusätze, die Lippen intensiv pflegt und ihnen einen natürlichen, gesunden Glow verleiht.

Pflege mit nur zwei Inhaltsstoffen

Die reichhaltige Sheabutter unterstützt die natürliche Hautbarriere und schützt vor dem Austrocknen. Rizinusöl sorgt für geschmeidige Lippen und einen dezenten, natürlichen Glanz. Die wasserfreie Formel ist besonders ergiebig und eignet sich nicht nur für die Lippen, sondern auch für kleine trockene Hautstellen.

Nachhaltig gedacht – stilvoll umgesetzt

Auch bei der Verpackung setzt Jislaine auf ein bewusst reduziertes Konzept: Der Lip Balm wird in einem hochwertigen Glastiegel mit Bambusdeckel angeboten. Dadurch wird Kunststoff weitgehend vermieden und gleichzeitig ein elegantes, zeitloses Design geschaffen. Das minimalistische Erscheinungsbild macht Shea Glow No.1 zu einem stilvollen Begleiter – ob in der Handtasche, im Beauty-Case oder auf dem Schminktisch.

Produktvorteile auf einen Blick

o 100 % natürlicher und veganer Pflegebalsam aus Sheabutter und Rizinusöl

o Intensive Pflege für Lippen und trockene Hautpartien

o Wasserfreie, besonders ergiebige Formel

o Glasverpackung mit Bambusdeckel – plastikreduziert

o Dezenter natürlicher Duft der Rohstoffe

Produktdetails:

Shea Glow No.1 Lip Balm

von Jislaine Naturkosmetik

Inhalt: 15 ml

Preis: 7,99 EUR (53 EUR/ 100 ml)

Zertifizierte Naturkosmetik: ICADA natural + organic

Erhältlich in ausgewählten Drogeriemärkten, Biomärkten, Reformhäusern und unter: www.jislaine.de

Weitere Informationen unter:

https://www.jislaine.de/products/shea-glow-no1-lip-balm



Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Jislaine Organics ApS

Frau Anja-Kristina Voss

Sønderbro 13A st. tv

6100 Haderslev

Dänemark

fon ..: +494018041401

fax ..: +494018043086

web ..: http://www.jislaine.de

email : anja.voss@jislaine.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Jislaine Organics ApS

Frau Anja-Kristina Voss

Sønderbro 13A st. tv

6100 Haderslev

fon ..: +494018041401

email : anja.voss@jislaine.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

C1X gibt Absicht zur Ausübung der EAU-Lithium-Option bekannt und nimmt durch eine Platzierung 5,0 Millionen AUD ein Der KI-Gipfel und der Strombedarf