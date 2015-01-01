  • Neuauflage: Mystik und Vernunft – Zwei Pole einer Wirklichkeit von Hubertus Mynarek

    Mystik und Vernunft bei Hubertus Mynarek: Eine philosophische Analyse der Verbindung von Aufklärung, Naturwissenschaft und spiritueller Tiefe.

    BildNach dem Zeitalter der Vernunft und der Aufklärung kommt der andere Pol des Menschseins wieder zu seinem Recht: die Mystik. In seinem Werk _Mystik und Vernunft – Zwei Pole einer Wirklichkeit_ zeigt der bekannte Religionsphilosoph Hubertus Mynarek, dass Mystik und Rationalität keine Gegensätze sein müssen, sondern sich gegenseitig ergänzen können.

    Während die moderne technokratische Vernunft zur Entfremdung von Natur, Seele und Ethik geführt habe, entdecke ausgerechnet die moderne Naturwissenschaft die „mystische Tiefendimension“ neu: Albert Einstein, Carl Friedrich von Weizsäcker, Hoimar von Ditfurth oder Fritjof Capra seien nur einige der Denker, die Natur und Geist wieder miteinander verbinden.

    Mynarek fordert ein Umdenken, das die rationalen Errungenschaften der Aufklärung bewahrt, zugleich aber den geistig-symbolischen, mythischen Zugang zur Welt rehabilitiert. Denn ohne Sinn, Vertrauen und Transzendenz, so Mynarek, drohe die Vernunft selbst zu verarmen und in bloße Zweckrationalität umzuschlagen.

    In klar gegliederten Kapiteln behandelt der Autor Themen wie Spiritualität und Bewusstsein, Glaube als Partner der Vernunft, den Rückfall in Technokratie, ökologische Verantwortung und das Verhältnis von Mythos, Religion und Rationalität. Besonders eindrucksvoll sind die Abschnitte zur „kosmischen Weihnacht“ und zur „mystischen Tiefe der Vernunft“, in denen Mynarek die geistige Einheit von Mensch und Kosmos zu fassen sucht.

    _“Der Geist aber ist nicht auslotbar, ist grenzenlos, unendlich. Daher ist auch das Abenteuer des Lebens eine Entdeckungsreise ohne Ende.“_ _Hubertus Mynarek_

    Mit diesem Werk legt Mynarek eine philosophisch wie spirituell herausfordernde Synthese vor – ein Buch für alle, die nach Orientierung jenseits religiöser Dogmen und rein technischer Rationalität suchen.

    _Hubertus Mynarek: _
    Mystik und Vernunft – Zwei Pole einer Wirklichkeit

    Erweiterte und veränderte Neuauflage 2025
    Softcover | 377 Seiten | ISBN 978-3-943624-97-7 | EUR 24,90

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Angelika Lenz Verlag
    Frau Ortrun Lenz
    Beethovenstraße 96
    63263 Neu-Isenburg
    Deutschland

    fon ..: 01701822881
    web ..: https://lenz-verlag.de
    email : info@lenz-verlag.de

    ALV – Angelika Lenz Verlag – das Haus für humanistische Literatur. Bücher für Freigeister, Freidenker, Freireligiöse, Humanisten, Atheisten und alle, die gerne gute Bücher lesen und weiterdenken. Wir arbeiten mit freigeistigen Autoren und Verbänden zusammen. Unser Verlagsprogramm umfasst Themen wie Humanismus, Ethik, Religionskritik, Skeptizismus, Philosophie in der Tradition der Aufklärung, aber auch Belletristik, Kinder- und Jugendbücher. Gegründet 1990.

    Pressekontakt:

    Angelika Lenz Verlag
    Frau Ortrun Lenz
    Beethovenstraße 96
    63263 Neu-Isenburg

    fon ..: 01701822881
    email : info@lenz-verlag.de


