Neubau und Neugründung – REICHLE ROLLLADEN & SONNENSCHUTZ GMBH

Eberhard Reichle wird sich mit seiner neu gegründeten Firma Reichle Rollladen & Sonnenschutz GmbH ab 01.01.2023 auf die Produkte Rollladen, Sonnenschutz und Insektenschutz spezialisieren.

Neubau und Neugründung bei REICHLE in Donnstetten

Seit 1974 ist das Traditionsunternehmen REICHLE GmbH Rollladen & Fenster in Römerstein-Donnstetten ansässig. Zum 31.12.2022 wird Eberhard Reichle als Geschäftsführer bei der REICHLE GmbH Rollladen & Fenster austreten und sich mit seiner neu gegründeten Firma Reichle Rollladen & Sonnenschutz GmbH ab 01.01.2023 auf die Produkte Rollladen, Sonnenschutz und Insektenschutz spezialisieren.

„Bereits bei der Reichle GmbH habe ich mich auf dieses Gebiet spezialisiert, sodass ich Sie hier optimal beraten und Ihre Wünsche durch meine jahrzehntelange Erfahrung realisieren kann.

Erwähnenswert ist außerdem, dass mein bisheriges Team in die neue Firma übernommen wird, somit können wir die Arbeiten auch in Zukunft in der gewohnten Qualität ausführen“ freut sich der 54- jährige Eberhard Reichle. Für das kommende Jahr plant er außerdem weitere Neueinstellungen.

Anfang 2023 sollen Rollladen & Sonnenschutzmechatroniker, Servicetechniker oder Kundendienst-Monteure eingestellt werden, um der hohen Nachfrage der Kunden entgegenzukommen.

Aktuell baut Eberhard Reichle eine neue Gewerbehalle mit Bürogebäude im Gewerbegebiet „Eichenried“ in Römerstein-Donnstetten. Hier ist auch ein kleiner Ausstellungsbereich in Planung, damit Produkte bei Bedarf vor Ort angeschaut und ausgewählt werden können.

Den Einzug hat Tochter Tamara Reichle für Frühjahr 2023 geplant. Sie wird zukünftig die kaufmännische Leitung der neu gegründeten Firma REICHLE Rollladen & Sonnenschutz GmbH übernehmen und erklärt:

„Wir stehen für Qualität und Zuverlässigkeit. Durch den Einsatz von hochwertigen Produkten namhafter Hersteller und durch unsere jahrelange Erfahrung bieten wir individuelle Lösungen im Bereich Rollladen & Sonnenschutz. Die Beratung, Planung und Umsetzung kommt aus einer Hand und Sie können sich auf eine kompetente, frist- und fachgerechte Umsetzung verlassen“.

Bis zum geplanten Einzug ist das Unternehmen noch am Firmensitz der Reichle GmbH Rollladen & Fenster im Wiesengrund 6 in Römerstein-Donnstetten anzutreffen.

Auch in Sachen Digitalisierung will das Unternehmen vorangehen. Über Social Media möchten sie verstärkt, über Angebote und Aktivitäten sowie offene Arbeitsplätze informieren und die Spezialisten der REICHLE Rollladen & Sonnenschutz GmbH ins rechte Licht rücken.

