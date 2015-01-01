Neubauimmobilien als Investment: Wenn Qualität, Energieeffizienz und Cashflow zusammenpassen

Wenn Qualität, Energiekonzept, Finanzierung und Vermietungsstrategie sauber zusammengeführt werden, entsteht ein belastbares Investment bei Neubauwohnungen.

Neubauimmobilien sind kein Selbstläufer, sondern ein Baustein in einer durchdachten Vermögensarchitektur. Sie kombinieren planbare Bauqualität mit einer modernen energetischen Ausstattung und einer Vermietbarkeit, die auf aktuelle Wohnbedürfnisse zugeschnitten ist. Für Investoren eröffnen sie die Chance, langfristige Cashflows mit einem hohen Standard bei Gebäudehülle und Haustechnik zu verbinden und so das Risiko steigender Instandhaltungskosten zu begrenzen. Gleichzeitig verlangen sie Disziplin in der Projektprüfung: Baukosten, Zeitpläne, Energiekennwerte und Zielgruppenstrategie müssen frühzeitig realistisch bewertet werden, sonst drohen vermeidbare Überraschungen.

„Der wirtschaftliche Wert einer Neubauwohnung entscheidet sich nicht erst bei der ersten Vermietung, sondern schon in der Planungsphase. Wer Neubau als Investment versteht, denkt nicht in Grundrissen allein, sondern in Lebenszyklen. Wie entwickelt sich die Nachfrage am Standort, welche Mietersegmente lassen sich langfristig gewinnen und wie stabil ist die Zahlungsfähigkeit dieser Zielgruppen“ erklärt Christian Paschertz, Geschäftsführer des Willicher Bauträgers und Projektentwicklers (www.paschertz.com). Das Unternehmen konzentriert sich seit der Gründung 1982 auf die Planung, Errichtung, Sanierung und Vermarktung hochwertiger Wohn- und Gewerbeobjekte an Rhein und Ruhr. Eine gute Neubauinvestition stärkt den Vermögensaufbau laut Christian Paschertz in drei Dimensionen: laufende Mieteinnahmen finanzieren den Kapitaldienst, die Tilgung erhöht Ihren Eigenkapitalanteil Jahr für Jahr und ein moderner Standard sichert die Wettbewerbsfähigkeit am Markt. Diese Mechanik unterscheidet substanzorientiertes Investieren deutlich von kurzfristigen Spekulationen auf Preisbewegungen.

Die Bauqualität eines Neubaus bestimmt, wie hoch die laufenden Instandhaltungskosten ausfallen, wie störungsanfällig die Haustechnik ist und wie stabil sich der Cashflow im Alltag darstellt. Hinzu kommt die energetische Qualität, die direkt auf Nebenkosten, Vermietbarkeit und Bewertung einwirkt. Eine gute Gebäudehülle mit durchdachter Dämmung, hochwertigen Fenstern und minimierten Wärmebrücken reduziert Wärmeverluste. Effiziente Anlagentechnik mit Wärmepumpen, Hybridlösungen, moderner Übergabetechnik und intelligenten Regelsystemen sorgt dafür, dass die Energie dort ankommt, wo sie benötigt wird. Ergänzende Bausteine wie Photovoltaik, Speicherlösungen, Lüftung mit Wärmerückgewinnung und smartes Metering unterstützen ein Verbrauchsprofil, das nicht nur ökologisch, sondern auch betriebswirtschaftlich überzeugt. Für Investoren bedeutet das: Ein klarer Energie-Fahrplan gehört zur Ankaufsprüfung. Welche Maßnahmen sind bereits umgesetzt, welche Optionen bestehen für spätere Nachrüstungen, wie wirken sich diese auf Betriebskosten und Beleihungswert aus. Je besser ein Neubau hier aufgestellt ist, desto größer sind die Chancen auf stabile Mieteinnahmen und eine positive Wahrnehmung bei Finanzierern.

Auch bei Neubauinvestments gilt: Der Hebel Fremdkapital wirkt nur dann positiv, wenn er konservativ eingesetzt wird. Zins- und Tilgungsstruktur, Rücklagenplanung und Liquiditätsreserve müssen zu Mieteinnahmen und persönlicher Vermögenssituation passen. Neubau bietet hier den Vorteil, dass Instandhaltung in den ersten Jahren typischerweise geringer ausfällt und sich Budgets leichter planen lassen. Gleichzeitig können Abschreibungen auf den Gebäudeteil und gegebenenfalls begünstigte energetische Maßnahmen die Steuerlast spürbar dämpfen und so die Kapitaldienstfähigkeit verbessern. Die Paschertz Unternehmensgruppe errichtet alle Objekte nach dem QNG-Standard (Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude), sodass Investoren durch die Kombination aus der Sonderabschreibung (§ 7b EStG) und der degressiven AfA von jeweils fünf Prozent (Sonderabschreibung in den ersten vier Jahren) sehr hohe steuerliche Abschreibungssätze nutzen können.

Das Fazit lautet daher: „Neubauimmobilien entfalten ihre Stärke, wenn sie nicht als fertiges Produkt, sondern als Teil einer klar gesteuerten Investmentstrategie verstanden werden. Qualität, Energieeffizienz, Vermietbarkeit und Finanzierung greifen ineinander und bilden eine Grundlage, auf der sich auch zukünftige Entscheidungen solide aufbauen lassen“, betont Christian Paschertz.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Paschertz Unternehmensgruppe

Herr Christian Paschertz

Karl-Arnold-Straße 3

47877 Willich

Deutschland

fon ..: 02154 95400990

web ..: http://www.paschertz.com

email : info@paschertz.com

Über die Paschertz Unternehmensgruppe

Die Paschertz Unternehmensgruppe aus Willich ist ein in zweiter Generation inhabergeführtes Immobilienunternehmen und konzentriert sich seit der Gründung 1982 auf die Planung, Errichtung, Sanierung und Vermarktung hochwertiger Wohn- und Gewerbeobjekte an Rhein und Ruhr. Das Unternehmen unter der Leitung von Christian Paschertz setzt auf einen etablierten Prozess in der Immobilienentwicklung für langfristig beste Ergebnisse für Mieter:innen und Investor:innen. Die Paschertz Unternehmensgruppe arbeitet dafür mit einem Team bestehend aus Vermietungsspezialist:innen, Bauleiter:innn, Architekt:innen, Immobilienvertriebler:innen und Kaufleuten. Für den kontinuierlichen Ausbau des Portfolios sucht die Paschertz Unternehmensgruppe ständig Grundstücke, Ein- und Mehrfamilienhäuser, Geschäftshäuser und Büroimmobilien in Düsseldorf oder vergleichbar guten Lagen (vom Niederrhein bis Köln) sowie ganze Immobilienportfolios und Wohnquartiere zur zukunftsorientierten Bebauung beziehungsweise Sanierung und Revitalisierung. Über Mamisch & Paschertz als Teil der Paschertz Unternehmensgruppe bietet Christian Paschertz gemeinsam mit Stefan Wittlich gehobene Investments in Neubau- und Sanierungsprojekte an, um damit insbesondere Family Offices und andere Investor:innen mit besonderen Ansprüchen zu bedienen. Ein wichtiger strategischer Aspekt für die Paschertz Unternehmensgruppe ist die Nachhaltigkeit. Klimaschonendes, nachhaltiges Bauen ist für das Unternehmen bei allen Neubauprojekten selbstverständlich. Im Fokus stehen Effizienzhäuser, die langfristig das Klima schonen, CO2 reduzieren und so auf dem Stand der aktuellen Technik zu einer nachhaltigeren Welt beitragen. Darüber hinaus pflanzt die Paschertz Unternehmensgruppe für jeden verkauften Quadratmeter Wohnfläche einen Baum. In Kooperation mit der Initiative „Grow my tree“ unterstützt das Unternehmen somit die aktive Schaffung natürlicher Lebensräume. Weitere Informationen unter https://www.paschertz.com

Pressekontakt:

Paschertz Unternehmensgruppe

Herr Christian Paschertz

Karl-Arnold-Straße 3

47877 Willich

fon ..: 02154 95400990

web ..: http://www.paschertz.com

email : info@paschertz.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wie die Digitalisierung die Immobilienprojektentwicklung transformiert Uran und Uranunternehmen wie Skeleton Coast Uranium sind gefragt