Wie die Digitalisierung die Immobilienprojektentwicklung transformiert

Datengetriebene Immobilienentwicklung ist entscheidend für effiziente Bauprojekte, überzeugende Finanzierungsgespräche und frühzeitige Risikominimierung. Digitale Prozesse sind dabei unerlässlich.

In der klassischen Immobilienprojektentwicklung basierte Effizienz häufig auf individueller Erfahrung, punktueller Kontrolle und intuitiver Einschätzung. Mit der zunehmenden Komplexität von Projekten, der Vielzahl an Stakeholdern und dem steigenden Druck durch regulatorische Anforderungen reicht dieses Erfahrungswissen jedoch nicht mehr aus. Digitale Lösungen, insbesondere moderne Business Intelligence-Plattformen, bieten hier Abhilfe, indem sie punktuelle Entscheidungen in strukturierte Steuerungsmodelle umwandeln. Die durchgängige digitale Erfassung und Auswertung von Baufortschritt, Kostenentwicklung, Terminplanung und Vertragsbeziehungen bildet die Grundlage für ein professionelles Projektcontrolling in Echtzeit.

„Dies schafft nicht nur Transparenz für die Projektverantwortlichen selbst, sondern auch für externe Partner. Banken, Investoren und institutionelle Kapitalgeber erwarten heute belastbare, tagesaktuelle Informationen zum Projektstand, zur Liquiditätsplanung und zu potenziellen Abweichungen. Digitale Systeme liefern genau diese Transparenz – vorausgesetzt, sie sind intelligent angebunden, zentral gesteuert und auf die spezifischen Anforderungen der Projektentwicklung ausgerichtet. Die Integration von Datenquellen aus Architektur, Bauleitung, Finanzierung und Vertrieb ist dabei nicht nur eine technische, sondern vor allem eine strategische Aufgabe. Sie entscheidet darüber, ob digitale Systeme zum echten Werttreiber werden oder nur als isolierte Tools im operativen Alltag verharren“, sagt Christian Paschertz, Geschäftsführer der Paschertz Unternehmensgruppe (www.paschertz.com). Das inhabergeführte Immobilienunternehmen konzentriert sich seit der Gründung 1982 auf die Planung, Errichtung, Sanierung und Vermarktung hochwertiger Wohn- und Gewerbeobjekte an Rhein und Ruhr und setzt eine sogenannte Business-Intelligence-Lösung (BI) für effizientes Immobilienmanagement ein.

Business Intelligence (BI) wird oft fälschlicherweise mit der bloßen grafischen Darstellung von Daten verwechselt. Tatsächlich handelt es sich um ein umfassendes System zur Verknüpfung, Analyse und Interpretation von Daten. Moderne Lösungen wie cloudbasierte BI-Plattformen oder projektorientierte ERP-Systeme ermöglichen es Unternehmen, Daten aus verschiedenen Quellen zu einem einheitlichen Lagebild zu konsolidieren. So können beispielsweise verspätete Teilgewerke, die Auswirkungen steigender Materialkosten auf das Gesamtbudget oder anstehende Zahlungsströme mit wenigen Klicks analysiert werden. Nur wer auf Basis belastbarer Erkenntnisse agiert, steuert auf Basis fundierter Daten. Christian Paschertz betont: „Gerade im Zusammenspiel mit Finanzierungspartnern zeigt sich der strategische Wert solcher Systeme. Wir haben mit unserem Partner Mamisch ein eigenes System entwickelt, was alle Prozesse im Unternehmen abbildet. Während früher Projektfinanzierungen auf Basis von Gutachten, Meilensteinplänen und Vertrauensvorschüssen vergeben wurden, verlangen Kapitalgeber heute ein laufendes Reporting mit Soll-Ist-Abgleichen und dynamischen Forecasts. Digitale Systeme ermöglichen diese Kommunikation – standardisiert, revisionssicher und in einer Sprache, die auch für Dritte nachvollziehbar ist. Das schafft Vertrauen und kann sich unmittelbar auf die Finanzierungsbedingungen auswirken.“

Für Bauherren bietet die Digitalisierung weit mehr als nur Prozessvereinfachung. Sie ermöglicht eine neue Qualität der Projektverantwortung, insbesondere in Bezug auf Steuerungstiefe, Reaktionsfähigkeit und wirtschaftliche Klarheit. Mit einem digitalen Frühwarnsystem können Bauherren Abweichungen frühzeitig erkennen und proaktiv gegensteuern, anstatt von ihnen überrascht zu werden. Darüber hinaus beschleunigt die Digitalisierung Entscheidungsprozesse erheblich. Die digitale Abwicklung von Materialbestellungen, Ausschreibungen und Vertragsprüfungen spart wertvolle Zeit – in einem Markt, in dem jede Woche Bauzeit Kosten in sechsstelliger Höhe verursachen kann.

Zugleich stärkt die digitale Steuerung auch die rechtliche Position der Bauherren. Im Konfliktfall lassen sich Maßnahmen lückenlos dokumentieren, Absprachen nachvollziehen und Verantwortlichkeiten transparent darstellen. Digitale Bauakten, revisionssichere Kommunikation und automatische Versionierung sind dabei nicht nur Komfortmerkmale, sondern relevante Werkzeuge im Risikomanagement. In der Summe entsteht ein Steuerungsansatz, der klassische Schwachstellen der Projektentwicklung – etwa Informationsdefizite, Doppelarbeit oder unklare Entscheidungswege – systematisch eliminiert. In der Praxis bedeutet das: Durch Business Intelligence werden sämtliche Projektphasen – von der Grundstücksakquise über die Bauleitung bis hin zur Vermarktung – digital dokumentiert, verknüpft und regelmäßig aktualisiert. Ein zentrales Dashboard zeigt Baufortschritt, Kostenstruktur, Terminpläne und Mieterinteresse in Echtzeit, inklusive beispielsweise Simulationen für Preis- und Bauzeitentwicklungen. Die Plattform ist mit der Hausbank synchronisiert und bietet automatisierte Zahlungsfreigaben auf Basis von dokumentierten Baufortschritten.

„Auf diese Weise gelingt es dem Projektentwickler nicht nur, die Abläufe intern zu straffen, sondern auch den externen Partnern ein Höchstmaß an Sicherheit zu bieten. Die Folge: verkürzte Finanzierungsprozesse, bessere Konditionen und eine deutlich geringere Fehlerquote im operativen Ablauf. Digitalisierung wird hier nicht als Zusatz verstanden – sondern als Voraussetzung für erfolgreiche Immobilienentwicklung im 21. Jahrhundert“, fasst Immobilienunternehmer Christian Paschertz zusammen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Paschertz Unternehmensgruppe

Herr Christian Paschertz

Karl-Arnold-Straße 3

47877 Willich

Deutschland

fon ..: 02154 95400990

web ..: http://www.paschertz.com

email : info@paschertz.com

Über die Paschertz Unternehmensgruppe

Die Paschertz Unternehmensgruppe aus Willich ist ein in zweiter Generation inhabergeführtes Immobilienunternehmen und konzentriert sich seit der Gründung 1982 auf die Planung, Errichtung, Sanierung und Vermarktung hochwertiger Wohn- und Gewerbeobjekte an Rhein und Ruhr. Das Unternehmen unter der Leitung von Christian Paschertz setzt auf einen etablierten Prozess in der Immobilienentwicklung für langfristig beste Ergebnisse für Mieter:innen und Investor:innen. Die Paschertz Unternehmensgruppe arbeitet dafür mit einem Team bestehend aus Vermietungsspezialist:innen, Bauleiter:innn, Architekt:innen, Immobilienvertriebler:innen und Kaufleuten. Für den kontinuierlichen Ausbau des Portfolios sucht die Paschertz Unternehmensgruppe ständig Grundstücke, Ein- und Mehrfamilienhäuser, Geschäftshäuser und Büroimmobilien in Düsseldorf oder vergleichbar guten Lagen (vom Niederrhein bis Köln) sowie ganze Immobilienportfolios und Wohnquartiere zur zukunftsorientierten Bebauung beziehungsweise Sanierung und Revitalisierung. Über Mamisch & Paschertz als Teil der Paschertz Unternehmensgruppe bietet Christian Paschertz gemeinsam mit Stefan Wittlich gehobene Investments in Neubau- und Sanierungsprojekte an, um damit insbesondere Family Offices und andere Investor:innen mit besonderen Ansprüchen zu bedienen. Ein wichtiger strategischer Aspekt für die Paschertz Unternehmensgruppe ist die Nachhaltigkeit. Klimaschonendes, nachhaltiges Bauen ist für das Unternehmen bei allen Neubauprojekten selbstverständlich. Im Fokus stehen Effizienzhäuser, die langfristig das Klima schonen, CO2 reduzieren und so auf dem Stand der aktuellen Technik zu einer nachhaltigeren Welt beitragen. Darüber hinaus pflanzt die Paschertz Unternehmensgruppe für jeden verkauften Quadratmeter Wohnfläche einen Baum. In Kooperation mit der Initiative „Grow my tree“ unterstützt das Unternehmen somit die aktive Schaffung natürlicher Lebensräume. Weitere Informationen unter https://www.paschertz.com

Pressekontakt:

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Herr Christian Paschertz

Karl-Arnold-Straße 3

47877 Willich

fon ..: 02154 95400990

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