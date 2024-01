Neue bbw Qualifizierungsrunde für künftige Fachkräfte

Fortbildung in den Bereichen Optik und Elektronikfertigung gestartet

Mit 34 Teilnehmenden sind die erfolgreich etablierten bbw Fortbildungen zur Fachkraft Optik und

zur Fachkraft Elektronikfertigung am 15. Januar 2024 in eine neue Qualifizierungsrunde gegangen.

In Vorbereitung darauf hatte das bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg in Kooperation mit den Berliner und Brandenburger Arbeitsagenturen und Jobcentern im November

des vergangenen Jahres zu insgesamt acht Informationsveranstaltungen ins Berliner Haus der Wirtschaft eingeladen.

Von den 438 Interessierten haben 52 im Vorfeld einen zweiwöchigen Orientierungslehrgang zur Eignungsfeststellung an den Berliner Bildungszentren der bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung in Karlshorst, Friedrichshain und Marzahn absolviert.

Auch Geflüchtete aus der Ukraine, die eine neue Perspektive auf dem deutschen Arbeitsmarkt suchen, waren dabei.

In diesem Rahmen lernten die Teilnehmenden nicht nur die Tätigkeitsfelder der Optik und der Elektronikfertigung kennen, sondern erfuhren auch etwas über die Anforderungen der kooperierenden Unternehmen ASML und dopa Diamond Tools aus dem Bereich Optik und AEMtech, TE/First Sensor, EPIGAP OSA, Microchip, TDK und Ferdinand-Braun-Institut aus dem Bereich Elektronikfertigung.

Wer sich zur Fachkraft Optik oder Elektronikfertigung qualifizieren möchte, sollte über hervorragende fein- und grobmotorische Fähigkeiten bei der Bearbeitung von Werkstücken und auch über soziale Kompetenzen verfügen. Für die künftige Beschäftigung in der Feinoptikbranche oder im Bereich der Mikrotechnologie ist außerdem theoretisches Wissen aus den Bereichen Mathematik, Deutsch und Geometrie erforderlich.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass das Interesse an unserer Fortbildungsreihe in den Bereichen

Optik und Elektronikfertigung nach wie vor sehr groß ist und bieten den angehenden Fachkräften

an, sie innerhalb eines knappen halben Jahres fit zu machen, damit Sie gleich danach in einem renommierten Unternehmen eine gut bezahlte Arbeit annehmen können“, so die bbw Regional-bereichsleiterin für Berlin, Heike Zilm.

„Dieses bbw Projekt zur Qualifikation von Fachkräften in Kooperation mit mehreren Unternehmen, Arbeitsagenturen und Jobcentern ist immer noch einzigartig in der Region Berlin-Brandenburg und bietet vielen Menschen genau das richtige Sprungbrett für ihre berufliche Karriere.“

Die Chancen auf ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis mit attraktiven Verdienst- und Entwicklungs-möglichkeiten stehen nach der erfolgreich abgeschlossenen Fortbildung zur Fachkraft Optik beziehungsweise zur Fachkraft Elektronikfertigung sehr gut.

Denn die an diesem Gemeinschaftsprojekt beteiligten Unternehmen gehören zu Branchen, die sich durch rasantes Wachstum auszeichnen und daher einen unverändert hohen Bedarf an ausgebildeten Fachkräften zu decken haben.

Die Aufgaben und Beschäftigungsmöglichkeiten der künftigen Fachkräfte sind sehr vielfältig.

Im Bereich Optik können sie bei der Herstellung von Präzisionsbauteilen für Lithografie-Maschinen,

in der Chipherstellung sowie der Fertigung von Optiken für verschiedenste Anwendungen in Forschung, Medizintechnik und Industrie sowie bei der Herstellung von Diamantwerkzeugen eingesetzt werden.

Das Tätigkeitsspektrum in der Elektronikfertigung umfasst unter anderem die Herstellung und Prüfung von mikroelektronischen und mikrooptischen Baugruppen.

Doch bevor es in die Unternehmen geht, ist erst einmal die theoretische Ausbildung zu meistern, an die sich ein Praxismonat anschließt. Mit der Berufspraxis können sich die Teilnehmenden aber auch schon ein Mal pro Woche im Rahmen des fachpraktischen Unterrichts in ihren Partnerunternehmen vertraut machen.

„Wir wünschen allen Teilnehmenden einen guten Start und gutes Gelingen in Theorie und Praxis“, so Heike Zilm.

Wer Interesse an einer künftigen Tätigkeit in den Bereichen Optik oder Elektronikfertigung hat und sich auf diesem Weg zur Fachkraft qualifizieren lassen möchte, kann sich jederzeit per E-Mail an

den Leiter des bbw Bildungszentrums Berlin-Karlshorst, Herrn Michael Wrobel, wenden: michael.wrobel@bbw-akademie.de. Die nächsten Orientierungslehrgänge starten bereits im März dieses Jahres.

Mehr erfahren:

https://www.bbw-gruppe.de/ak/mitarbeiter-in-optikbranche.html

https://www.bbw-gruppe.de/ak/mitarbeiter-in-elektronikfertigung.html

