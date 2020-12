Neue Compliance Pflichten: Management von Nachhaltigkeitsrisiken – Online Schulung

Management von Nachhaltigkeitsrisiken – Risikomanagement – Corporate Social Responsibility

Buchen Sie Ihr Seminar bequem und einfach online über unser Anmeldeformular.

Zielgruppe:

> Vorstände und Geschäftsführer Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen

> Nachhaltigkeits-Manager und neu bestellte Nachhaltigkeits-Manager

> Compliance Officer, Risikomanager und Interne Revision

Ihr Nutzen:

> Management von Nachhaltigkeitsrisiken: Compliance Pflichten sicher umsetzen

> Risikomanagement: Bewertung und Steuerung von Nachhaltigkeitsrisiken

> Corporate Social Reponsibility: Pflichten aktiv steuern

Seminarprogramm:

Management von Nachhaltigkeitsrisiken – Compliance Pflichten sicher umsetzen

> ESG-Risiken: Welche Risiken sind im Risikomanagement zu beachten?

– Tone at the Top: Risikokultur und Nachhaltigkeit

– Richtige Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken

– Verantwortlichkeiten und Vorbildfunktion

> Neue Anforderungen an die Geschäfts- und Risikostrategie

– Positivliste: In welche Unternehmen, Branchen und Regionen darf investiert werden?

– Green Bonds: Eine neue Asset Klasse für Finanzunternehmen

> CSR-Reporting: Umsetzung der Pflichten §§ 289c, 340a, 341a HGB, DSR 20 und DIN ISO 26000

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar die S&P Tool Box:

+ S&P Test: Ist Ihr Management der Nachhaltigkeitsrisiken compliant?

+ Organisations-Handbuch: Management von ESG-Risiken (Umfang ca. 30 Seiten)

Risikomanagement: Bewertung und Steuerung von Nachhaltigkeitsrisiken

> Neue BaFin-Anforderungen an das Management von Nachhaltigkeitsrisiken

> Risikoanalyse als Basis für das Management von Nachhaltigkeitsrisiken

– Risikoklassifizierungsverfahren: Beurteilung von Nachhaltigkeitsrisiken

– Verwendung von ESG-Ratings

– Stresstests und Szenarioanalysen

> Durchführung der ESG-Risikoanalyse mit Kennzahlen

> Nachhaltigkeits-Management: Erstellen des Sollmaßnahmenkatalogs und Ableiten der risikoreduzierenden Maßnahmen

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar die S&P Tool Box:

+ S&P Tool Risk Assessment: ESG-Risiken und risikoorientierter Ableitung des Sollmaßnahmenkatalogs

Corporate Social Responsibility: Pflichten aktiv steuern

> Aktive Steuerung von Nachhaltigkeitsrisiken in der Geschäftsorganisation:

– Neue Aufgaben für die Compliance Funktion

– Neue Anforderungen an die Qualifikation der Risikocontrolling-Funktion

– ESG-Risiken im Auslagerungscontrolling sicher managen

– Bundeslagebild Korruption: Prävention mit NachhaltigkeitsManagement

– Neue Prüfungsaktivitäten der Internen Revision

> Effiziente Kommunikation von ESG-Risiken: Verantwortlichkeiten und Schnittstellen für das CSR-Reporting klären

> Kontrollplan für das Management von ESG-Risiken: Die wichtigsten Überwachungs- und Kontrollhandlungen

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar die S&P Tool Box:

+ S&P Check: Überwachung und Dokumentation der Kontrollhandlungen

+ S&P Tool: Kennzahlen für das CSR-Reporting

Die inhaltlichen Details sowie unsere weiteren Seminare zum Thema Compliance finden Sie direkt hier.

Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastraße 12 A

85774 Unterföhring

Deutschland

fon ..: 089 4524 2970 100

fax ..: 089 4524 2970 299

web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de

email : as@sp-unternehmerforum.de

Vorsprung in der Praxis

Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

Gemeinsam Lösungen erarbeiten

Ohne Umwege Chancen sichern

Erfahrungen austauschen

Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,

Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.



Pressekontakt:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastraße 12 A

85774 Unterföhring

fon ..: 089 4524 2970 100

web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de

email : as@sp-unternehmerforum.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Grande West erhält Bestellung für 5 Vicinity LightningTM-Elektrofahrzeuge aus den USA und beginnt mit der Serienproduktion für Lieferungen im Jahr 2021