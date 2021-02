Neue Fujitsu LIFEBOOK-Modelle sorgen für mehr Produktivität

Fujitsu stellt besonders leistungsfähige LIFEBOOK-Modelle der ultramobilen Premium-Business-Familie vor.

München 16. Februar 2021

Auf einen Blick:

– Neue Produktreihe LIFEBOOK U7x11 umfasst leistungsstarke Business Notebooks mit Intel Pro-Plattform der 11. Generation und bietet 5G-Konnektivität für ausgewählte Modelle

– Die neuen Sicherheitsfunktionen stehen über die gesamte Produktpalette hinweg für ein Höchstmaß an Datenschutz und Privatsphäre

– Die langlebige LIFEBOOK E5-Serie ist stabil und robust – mit 24-Monats-Laufgarantie ohne Updates

Fujitsu stellt besonders leistungsfähige LIFEBOOK-Modelle der ultramobilen Premium-Business-Familie vor. Das Update der FUJITSU Notebook LIFEBOOK U7-Serie beinhaltet die aktuellen Intel Core-Prozessoren der 11. Generation sowie eine Vielzahl von Neuerungen. Diese sind dahingehend optimiert, den Anwender in seiner täglichen Arbeit zu unterstützen und seine Produktivität auf das nächste Level zu bringen.

Hinter der LIFEBOOK U7 Serie verbergen sich drei Modelle mit unterschiedlichen Displaygrößen: das LIFEBOOK U7311 in 13,3 Zoll, das LIFEBOOK U7411 in 14 Zoll und das LIFEBOOK U7511 in 15,6 Zoll. Die 14- und 15,6-Zoll-Ausführungen sind jetzt mit einem nahezu rahmenlosen Display ausgestattet. Alle neuen Modelle sind deutlich schlanker und bis zu 15 Prozent kompakter als die Vorgänger. Ihr Farbschema – warmes Silber oder klassisch schwarz – macht sie auch optisch sehr attraktiv. Dank des Bildschirmdesigns, der Intel IRIS Xe-Grafik und dem Dual-Channel-Speicher füllen die gestochen scharfen Bilder den Screen fast bis zum Rand aus.

Für alle, die viel unterwegs sind, sind die neuen LIFEBOOK U7-Modelle U7411 und U7511 auch optional mit integriertem 5G ausgestattet. Ein leistungsstarker 65-Wh-Akku sorgt einen ganzen Arbeitstag für mobile Produktivität ohne Adapter und Kabel. Zusätzlich können die neuen LIFEBOOKs über praktische Intel Thunderbolt 4 USB-C-Anschlüsse geladen werden.

Der Fokus der neuen Modelle liegt auf Mobilität, Sicherheit und Komfort. Die Nutzer haben die Wahl zwischen Windows Hello und der berührungslosen Fujitsu PalmSecure-Authentifizierung. Dabei bietet PalmSecure im Vergleich zu allen anderen integrierten biometrischen Authentifizierungen die höchste Sicherheit. Ein elektronischer ePrivacy-Filter sorgt bei ausgewählten Modellen für besseren Sichtschutz des Bildschirms. Das macht Unberechtigten das heimliche Mitlesen schwer. Nicht zuletzt lässt sich die eingebaute Webcam bei Bedarf durch eine integrierte manuelle Kameraabdeckung komplett verschließen.

Mehr Ausrüstung bedeutet auch mehr Kilos? Nicht bei der LIFEBOOK U-Serie! Mit dem neuen, stabilen Magnesiumgehäuse werden die Geräte der gesamten Produktlinie noch leichter. So wiegt das 14-Zoll LIFEBOOK U7411 nur 1200, das größere 15,6-Zoll Modell gerade einmal 1500 Gramm.

Leistungsstarke Business-Plattform mit Long-Lifecycle-Garantie

Darüber hinaus stellt Fujitsu die LIFEBOOK E5-Serie mit Long-Lifecycle-Garantie vor. Sie ermöglicht eine Nutzung für volle 24 Monate ganz ohne Updates von Mainboard oder BIOS. Die Long-Lifecycle-Garantie empfiehlt sich besonders im Hinblick auf die Zertifizierung mit kundenspezifischen Hardware- und Softwareanwendungen. Auch für vertikale Märkte wie das Gesundheitswesen, den Einzelhandel und den öffentlichen Sektor bietet sie beste Voraussetzungen. Alle neuen Systeme sind vorab getestet und zertifiziert, damit die Kompatibilität mit geschäftskritischem Zubehör und Peripheriegeräten gewährleistet ist.

Dazu Rüdiger Landto, Head of Client Business Europe bei Fujitsu: „Unsere neue Notebook-Generation stellt das Nonplusultra an Rechenleistung, Sicherheit, Flexibilität und Portabilität dar, das heute zu realisieren ist – besonders wichtig in einer Arbeitswelt, die sich durch die globale Pandemie für immer verändert hat. Mit diesen Geräten können die Nutzer den ganzen Tag über produktiv sein, ganz egal wo. Zudem haben die Unternehmen die beruhigende Gewissheit, dass unsere langlebigen Notebooks die Kontinuität und Verfügbarkeit ihrer Systeme gewährleisten.“

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen LIFEBOOK Modelle können ab sofort bestellt werden. Die LIFEBOOK U7-Serie ist ab 1099 Euro und die LIFEBOOK E5-Serie ab 849 Euro erhältlich.

Bildmaterial der LIFEBOOK U7-Serie finden Sie hier: https://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/search.php?search=u7511&k=&order_by=resourceid&sort=DESC&per_page=48&offset=0&archive=0&restypes=&sfolder_id=1

Bildmaterial der LIEBOOK E5-Serie finden Sie hier: https://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/search.php?search=E5&k=&order_by=resourceid&sort=DESC&per_page=48&offset=0&archive=0&restypes=&sfolder_id=1

