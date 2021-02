Neue Fujitsu LIFEBOOK Notebooks für die Arbeitsanforderungen des „New Normal“ konzipiert

Das neue Fujitsu Notebook LIFEBOOK U9311 erfüllt die hohen Ansprüche des aus der globalen Pandemie resultierenden „New Normal“ der Arbeitswelt, und ist noch dünner, leistungsfähiger und ausdauernder.

München, 04. February 2021

Auf einen Blick:

– Praxisnahe Verbesserungen der LIFEBOOK Notebooks sind auf die aktuellen Arbeitsweisen abgestimmt

– Einführung der Intel vPro Plattform der elften Generation und mobiler 5G-Datenkonnektivität

– Die superleichten Vorzeigemodelle LIFEBOOK U9311 und LIFEBOOK U9311X wiegen nur ab 885 Gramm

Das neue Fujitsu Notebook LIFEBOOK U9311 erfüllt die hohen Ansprüche des aus der globalen Pandemie resultierenden „New Normal“ der Arbeitswelt. Das neue Vorzeigemodell der LIFEBOOK-Reihe basiert auf der Intel vPro Plattform der elften Generation und ist noch dünner, leistungsfähiger, ausdauernder und leichter als seine Vorgänger.

Die neuen LIFEBOOKs – das U9311X Convertible und das U9311 13,3-Zoll-Notebook – wiegen mehrere hundert Gramm weniger als gängige andere Kombinationen aus Tablet und Tastatur auf dem Markt. Beide Geräte laufen mit Windows 10 Professional und verfügen über eine Tastatur in voller Größe. Das LIFEBOOK U9311X lässt sich zudem flach in ein Tablet mit einem großzügigen 13,3-Zoll-Touchscreen umklappen.

Die Verbesserungen passen sich den Bedürfnissen der neuen Arbeitswelt an

Mit einem sehr schmalen Displayrahmen ist der Bildschirm des LIFEBOOK U9311 fast randlos. Das robuste Magnesium-Gehäuse bietet dennoch ausreichend Schutz beim Transport des Notebooks.

Für Videokonferenzen optimiert: Eine integrierte HD-Kamera an der Vorderseite sorgt für ein scharfes Bild und lässt sich mit einer neu integrierten mechanischen Klappe bei Nichtverwenden komplett verschließen. Das eingebaute Kameracover bietet zusätzlichen Schutz und Kontrolle über die Privatsphäre. Speziell auf kleine Lautsprecher zugeschnittene Lautstärkeregelungstechnologien von Dirac gewährleisten beste Audioqualität in den LIFEBOOK-Modellen.

PM 2021-02-04 – LIFEBOOK U9311 frontAtemberaubende Grafik: Die Einführung der Intel Iris Xe-Grafik sorgt für ein flüssiges und immersives Erlebnis bei grafikintensiven Anwendungen – und kann mit Notebooks, die teurere GPUs der Einstiegsklasse verwenden, mithalten.

Eingebaute Sicherheit: Die neuen LIFEBOOK-Modelle integrieren Windows Hello für eine bequeme Anmeldung. Für eine berührungslose biometrische Authentifizierung bietet die PalmSecure Technologie von Fujitsu das höchste Sicherheitsniveau im Vergleich zu jeder anderen integrierten biometrischen Authentifizierung. Die Notebooks verfügen zudem über das Intel Hardware Shield, das exklusiv über die Intel vPro Plattform erhältlich ist. Die neuen Notebooks verfügen über die weltweit umfassendste hardwarebasierte Sicherheit für Unternehmen, einschließlich Schutz unterhalb des Betriebssystems, Anwendungs- und Datensicherheitsschutz sowie erweiterte Bedrohungserkennung.

Beste Konnektivität: Ausgewählte LIFEBOOK-Modelle sind erstmals mit 5G-Mobilfunk ausgestattet und bieten damit integrierten Zugang zur neuesten und schnellsten Internetverbindung. Die neuen Modelle verfügen darüber hinaus über einen LAN-Anschluss, der über einen innovativen Klappriegel in voller Größe zugänglich und ohne zusätzlichen Adapter nutzbar ist.

Setzt neue Maßstäbe: Die ganztägige Akkulaufzeit der neuen LIFEBOOKS gewährleisten mehr Mobilität, ohne immer Ladeadapter und Kabel mitnehmen zu müssen. Für zusätzlichen Komfort sind die Modelle standardmäßig mit USB-C Thunderbolt 4 zum Aufladen ausgestattet. Ein neuer Vier-Zellen-Akku sorgt für verbesserte Akkuleistung und Haltbarkeit.

Rüdiger Landto, Head of Product Category Management EMEA – Client Computing Devices – bei Fujitsu, kommentiert: „Wir hatten die perfekte Gelegenheit, neue Arbeitsanforderungen in den Vordergrund zu stellen, als wir die neuen LIFEBOOK-Modelle entwickelt haben. So konnten wir uns darauf konzentrieren, das LIFEBOOK zum perfekten Partner für mobiles und dezentrales Arbeiten zu machen – egal, ob man ein Notebook lieber als Clamshell-Modell, als Tablet oder angedockt nutzt.“

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Fujitsu bei den neuen, superdünnen und leichten LIFEBOOKs, die auf der Intel vPro Plattform der elften Generation basieren. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, den vielfältigen Anforderungen von Unternehmen mit leistungsstarken, sicheren und vielseitigen Geräten gerecht zu werden“, kommentiert Stephanie Hallford, VP und GM der Business Client Group bei Intel. „Mit den modernen Notebooks von Fujitsu lässt sich schnell und produktiv arbeiten – und das mit der Gewissheit, dass Intel Hardware Shield umfassende, hardwarebasierte Sicherheit für Unternehmen bietet.“

Fujitsu führt zudem die elfte Generation der Intel vPro Plattform für das aktualisierte LIFEBOOK U7311 und das STYLISTIC Q7311 Tablet ein, beide mit ganztägiger Akkulaufzeit.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen LIFEBOOK und STYLISTIC Modelle können ab sofort bestellt werden. Die Preise variieren je nach Land und Spezifikation.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.fujitsu.com/de/products/computing/pc/tablets/index.html

Bildmaterial finden Sie hier: https://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/search.php?search=U9311&k=&order_by=resourceid&sort=ASC&per_page=48&offset=0&archive=0&restypes=&sfolder_id=1

