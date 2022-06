Neue Halle in Betrieb genommen: HASE BIKES erhöht die Produktion und verkürzt die Lieferzeit

Nur sieben Monate nach Baubeginn konnten HASE BIKES ihre neue Produktionshalle einweihen.

„Die neue Halle brauchten wir dringend. In der alten war so wenig Raum, dass wir uns schon mehr im Weg standen, als dass wir vernünftig Fahrräder bauen konnten“, sagt Firmengründer und -inhaber Marec Hase. „Jetzt haben wir genug Platz, um die Montage ganz anders zu organisieren.“

Produktionsziel: 5.000 Bikes in diesem Jahr

Halle 4 ist – der Name sagt es – bereits die vierte Halle von HASE BIKES auf dem historischen Zechengelände in Waltrop und mit 3.000 qm das größte Gebäude bisher. Die Produktion nimmt nun stolze 2.260 qm ein. Zum Vergleich: In der ersten Halle waren es gerade mal 420 qm. Marec Hase: „Bisher haben wir an acht Montage-Karussells gearbeitet, wo ein Mitarbeiter zusammen mit Helfern in einer Arbeitswoche acht Bikes fertiggestellt hat. Mit unserem neuen Montagesystem stellen wir derzeit, je nach Modell, bis zu 26 Räder am Tag fertig, Tendenz steigend.“ Das für dieses Jahr geplante Produktionsziel von 5.000 Bikes ist also realistisch. Die Lieferzeiten von Modellen wie dem PINO und dem KETTWIESEL EVO Steps haben sich bereits jetzt um sechs Monate verkürzt.

Produktionssteigerung durch lineare Montage

Möglich ist die enorme Produktionssteigerung durch den Airliner, eine Art linearen Produktions-Schwebebahn: „Wir hängen am Anfang der Strecke einen Rahmen ein, und am Ende holen wir ein komplettes, qualitätsgeprüftes Bike herunter.“

Mehmet Salman, einer der Koordinatoren am Airliner, fasst die Vorteile der neuen Produktionsart zusammen: „Eine Gruppe von Monteuren arbeitet entlang der Produktionsbahn an 14 Rädern gleichzeitig. Die Kollegen spezialisieren sich auf bestimmte Arbeitsschritte, was die Montage- und Einstellungszeit deutlich verkürzt. Außerdem haben wir die Lagerlogistik modernisiert, so dass die Arbeitswege kürzer geworden sind. Das Material lagert nun direkt dort, wo es verbaut wird, der Materialfluss wird mittels Kanban-System optimiert.“

Laufräder aus eigener Produktion

HASE BIKES montiert nicht nur aus zugekauften Teilen, auch die Eigenproduktion wurde ausgebaut. „Zubehöre wie die Spezialpedalen und den Kurbelarmverkürzer haben wir schon immer selbst hergestellt“, berichtet Marec Hase. „Neu ist, dass wir auch unsere eigenen Laufräder bauen. Damit sind wir wieder ein Stückchen mehr unabhängig von externen Lieferanten. Die einzelnen Bauteile sind schneller zu bekommen als fertige Laufräder. Und es ist einfacher, bei Lieferschwierigkeiten auf andere, gleichwertige Komponenten auszuweichen.“

Halle mit Wohlfühlfaktor

Bei der Gestaltung der Halle hat HASE BIKES großen Wert darauf gelegt, dass sich die Mitarbeiter wohl fühlen. Marec Hase: „Die Kollegen verbringen acht Stunden am Tag hier, da sollte man es auch schön haben.“ Optisches Prunkstück von Halle 4 ist eine fast deckenhohe Zechenwand. Die aufwändig von Hand gemauerte Wand rettet den Charme der historischen Zechenhalle, wo die Produktion ursprünglich beheimatet war, in das moderne Gebäude hinüber. „Uns ist wichtig, dass man sich gerne hier aufhält. Deshalb hat die Halle große Fenster und Gestaltungselemente wie die Zechenwand. Es gibt viel Platz im Pausenbereich, das ist fast schon ein Restaurant. Wir wollten eine hohe Aufenthaltsqualität schaffen“, sagt Marec Hase. „Ich glaube, dass das die Arbeitskultur der Zukunft ist, und dass wir so auch unsere tollen, engagierten Kollegen halten können, die bei uns die Hase Bikes bauen.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HASE BIKES

Frau Jean Kittler

Hiberniastr. 2

45731 Waltrop

Deutschland

fon ..: +49 23 09 – 93 77 0

fax ..: +49 23 09 – 93 77 201

web ..: https://www.hasebikes.com

email : info@hasebikes.com

Seit über 25 Jahren entwickelt Dipl. Ing. Marec Hase, Inhaber und Geschäftsführer von HASE BIKES, außergewöhnliche Fahrräder. Seine Delta Trikes und Tandems sind im Freizeitsport gefragt, auf Radreisen, im Familienalltag und im Reha-Bereich. Ihre innovative Konstruktion, die hochwertige Technik und das mehrfach ausgezeichnete Design machen sie für jeden attraktiv, unabhängig von Alter oder körperlichen Einschränkungen. Durch ein großes Spektrum an Zubehör für verschiedene Anwendungen lassen sich HASE BIKES so individuell an die Bedürfnisse von Radfahrern anpassen, dass selbst die Grenzen zwischen „gesund“ und „handicapped“ verschwinden.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, was die Räder und die Menschen von HASE BIKES so speziell machen, besuchen Sie www.hasebikes.com.

Pressekontakt:

amedes gbr

Frau Gina Wilbertz

Selbachstr. 2

53773 Hennef

fon ..: +49 2242 90166-13

web ..: https://www.amedes.de

email : hasebikes@amedes.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

