HASE BIKES Tech Support: Spezialräder einfach erklärt

Neue Serie mit Videotutorials gestartet

Wie viele andere Unternehmen, setzt auch HASE BIKES seit dem letzten Jahr verstärkt auf den digitalen Austausch mit den Kunden: Mit den Tech Support-Videos wendet sich HASE BIKES nun an Händler wie Endkunden gleichermaßen.

Ein Thema, ein Video

„Im Tech Support gehen wir gezielt auf ein konkretes Thema ein und erklären in kurzen Clips alles, was man dazu wissen sollte“, sagt Dario Valenti vom HASE BIKES-Marketingteam. „Dabei erläutern wir nicht nur die reine Montage, sondern auch die Funktion.“

In den ersten drei Videos dreht sich alles um das Stufentandem PINO, welches im letzten Jahr einem Redesign unterzogen wurde. So wird die richtige Anpassung an die Körpergröße ebenso anschaulich und leicht verständlich gezeigt, wie der praktische Lowrider für ein bis zwei Gepäcktaschen. Auch der der neue, von HASE BIKES entwickelte Zweibeinständer hat einen eigenen Videoclip bekommen. „Der Zweibeinständer verleiht dem PINO eine noch bessere Standfestigkeit, was z.B. das Aufsteigen erleichtert. Außerdem ist er geschmiedet, was ihn stabiler und belastbarer als seinen Vorgänger macht“, so Valenti.

Support in drei Sprachen

Die Videos der Tech Support-Reihe werden sowohl in Deutsch als auch in Englisch gedreht. „Eine französische Version gibt es mit Untertiteln zum englischen Video“, ergänzt Valenti, der bisher den Großteil seiner Arbeitszeit auf nationalen und internationalen Messen verbracht hat. Jetzt ist er der Hauptverantwortliche für die neuen Videoformate, die er auch moderiert.

Weitere Themen in Vorbereitung

Die Liste der Videos, die noch gedreht werden sollen, ist lang. Valenti: „Die Clips kommen gut an, und der Bedarf, unsere Händler sowie deren Kunden mit Informationen zu versorgen, ist enorm hoch. Neben den Online-Workshops für unsere Händler konzentrieren wir uns deshalb im ersten Schritt auf die Erstellung von Videos zu den verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten des PINO.“

Natürlich werden auch die Trikes von HASE BIKES Thema des Tech Supports werden. Aber auch Themen wie Service und Wartung sind in Vorbereitung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HASE BIKES

Frau Jean Kittler

Hiberniastr. 2

45731 Waltrop

Deutschland

fon ..: +49 23 09 – 93 77 0

fax ..: +49 23 09 – 93 77 201

web ..: https://www.hasebikes.com

email : info@hasebikes.com

Seit über 25 Jahren entwickelt Dipl. Ing. Marec Hase, Inhaber und Geschäftsführer von HASE BIKES, außergewöhnliche Fahrräder. Seine Delta Trikes und Tandems sind im Freizeitsport gefragt, auf Radreisen, im Familienalltag und im Reha-Bereich. Ihre innovative Konstruktion, die hochwertige Technik und das mehrfach ausgezeichnete Design machen sie für jeden attraktiv, unabhängig von Alter oder körperlichen Einschränkungen. Durch ein großes Spektrum an Zubehör für verschiedene Anwendungen lassen sich HASE BIKES so individuell an die Bedürfnisse von Radfahrern anpassen, dass selbst die Grenzen zwischen „gesund“ und „handicapped“ verschwinden.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, was die Räder und die Menschen von HASE BIKES so speziell machen, besuchen Sie www.hasebikes.com.

Pressekontakt:

amedes gbr

Frau Gina Wilbertz

Untere Hardt 7

53773 Hennef

fon ..: +49 2242 90166-13

web ..: https://www.amedes.de

email : hasebikes@amedes.de

