West Mining Corp. ernennt Linda Dandy P.Geo. zum Vice President of Exploration

Vancouver, B.C. – 10. März 2021 – West Mining Corp. (West oder die Gesellschaft) (CSE: WEST) (OTC: WESMF) (FRA: 1HL) gibt bekannt, dass Linda Dandy, P. Geo. (Professional Geoscientist), als Vice President of Exploration in die West Mining Corp. eingetreten ist.

Wir freuen uns sehr, dass Linda unser Explorationsteam leiten und betreuen wird, erklärte Nicholas Houghton, President und CEO von West. Linda war während der gesamten aktiven Explorationsgeschichte eng mit Kena, unserem Vorzeigeprojekt, verbunden und kennt die darunter liegenden geologischen Formationen, die es beherbergt. Das Projekt Kena Copper Gold weist über 37 Kilometer an Bohrungen, die mittels moderner Exploration in den letzten 20 Jahren durchgeführt wurden, auf und bleibt in alle Richtungen und in der Tiefe offen. Unter Lindas Leitung werden wir dieses Vorzeigeprojekt mit einem bevorstehenden Bohrprogramm weiter vorantreiben, um dieses potentielle Weltklasse-Asset weiter abzustecken.

Frau Dandy ist Absolventin der University of British Columbia. Sie ist Geowissenschaftlerin und seit über 40 Jahren in allen Aspekten der Mineralienexploration und -erschließung tätig. Während dieser Zeit hat sie als Beraterin für große Bergbauunternehmen sowie Junior-Ressourceunternehmen und das Bergbauministerium von British Columbia gearbeitet. Obwohl sie über internationale Erfahrung durch ein breites Spektrum von Lagerstättentypen verfügt, bestand der Großteil ihrer Karriere bisher aus Edelmetallexploration in den nordamerikanischen Kordilleren. Frau Dandy war maßgeblich bei der Entdeckung der Gold Mountain Zone (Gold-Porphyr) bei dem Kena Objekt von West beteiligt. Ein weiterer Höhepunkt umfasst die Exploration, Erschließung und Genehmigung der Yellowjacket Goldmine im Norden von British Columbia.

Frau Dandy hat den Großteil der früheren Explorations- und Bohrprogramme des Kena Objekts direkt geleitet. Die Planung für 2021 ist bereits im Gange und die Ziele, die das Team von West definiert hat, umfassen:

– Geophysikalische und geologische Untersuchung und Prospektieren am wenig erkundeten Südende des Objekts

– Definition, Datenerfassung und Diamantbohrung der großen geochemischen und geophysikalischen Anomalien der Kena Copper Zone

– Step-Out-Diamantbohrungen von zuvor identifizierten hochwertigen Goldzielen auf dem Daylight Objekt

– Fertigstellung einer aktuellen Gold-Ressourcenschätzung für die Kena Gold und Gold Mountain Zonen (im Gange)

– Infill- und Step-Out-Bohrungen der Kena Gold und Gold Mountain Zonen mit dem Ziel der Ressourcenausweitung

Über West Mining Corp.

West Mining Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das über ein Portfolio von äußerst höffigen Projekten in erstklassigen Bergbaugebieten verfügt. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Kupfer-Gold-Projekt Kena, kann auf eine umfangreiche Explorationsgeschichte zurückblicken, wobei Bohrungen über mehr als 37 Kilometer absolviert wurden. Die moderne Exploration des Projekts umfasst 20 Jahre und das Projekt ist nach wie vor in alle Richtungen und in der Tiefe offen. Die anderen Projekte von West befinden sich in unmittelbarer Nähe zu jüngsten Goldentdeckungen in British Columbia und New Brunswick.

Linda Dandy, P.Geo., eine qualifizierte Sachverständige im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

