Neue hochgradige Antimonzone erstreckt sich 1 km nach Norden im Projekt Antimony Canyon

HIGHLIGHTS

– Neue Bonanza-Grade-Gesteinssplitter- und Kanalproben ergaben 29,4 % Sb von Little Emma, 25,24 % Sb aus den Pluto Workings, 17,94 % Sb aus der Gem-Mine-Zone, wobei mehrere Proben über 1 % Sb im gesamten Antimony Canyon-Projekt lagen (Anhang 1).

– Gesteinssplitterproben haben eine bedeutende neue Zone mit hochgradigem Antimon identifiziert, die die Mineralisierung 1 km nördlich des Kerngebiets des Antimony-Canyon-Projekts erweitert (Nördliche Erweiterung).

– Hochgradige Ergebnisse aus dieser neuen Zone der nördlichen Erweiterung umfassen 3,59 % Sb, 2,62 % Sb, 2,38 % Sb und 2,18 % Sb, was mit der Ausdehnung eines kohärenten Leiters zusammenfällt, der in den CSAMT-Daten sichtbar ist und sich von Little Emma – GEM Workings nach Nord-Nordwest erstreckt (Abbildung 1, Anhang 1).

– Die Mineralisierung in der Zone der nördlichen Erweiterung wird als von Verzweigungen der regionalen Paunsaugunt-Verwerfung kontrolliert interpretiert, wodurch ein bedeutendes neues Suchgebiet entlang des Streichens entsteht.

– Systematische Folgeprobenahme in der zentralen hochgradigen Zone hat mehrere hochgradige Ergebnisse ergeben, darunter 8,98 % Sb, 3,93 % Sb, 2,95 % Sb und 2,25 % Sb (Anhang 1).

– Das Programm bestätigt, dass die hochgradige Stibnit-Mineralisierung innerhalb eines spezifischen, kartierbaren Salt n Pepper-Sandstein-Tuff-Horizonts in der Gem Mine beherbergt ist, was das Explorationsmodell des Unternehmens bestätigt.

– Systematische Kanalprobenahmen aus dem Zielgebiet Salt n Pepper Tuffhorizont (9 Proben) bei Gem ergaben einen beeindruckenden Durchschnittsgehalt von 3,07 % Sb, was einen robusten, hochgradigen Mineralisierungskörper bestätigt.

– Die Multielementanalyse der Kanalproben bestätigt, dass der hochgradige Kern geochemisch eindeutig ist und im Vergleich zu Antimon einen sehr geringen Anteil an schädlichem Quecksilber und Arsen aufweist.

– Die Ergebnisse demonstrieren die Größe des Antimony-Canyon-Systems, das sich nun über mehr als 3,5 km Streichlänge mit mehreren gestapelten mineralisierten Horizonten erstreckt.

Bei dieser Übersetzung handelt es sich um einen Auszug einer im Original 21-Seitigen Pressemeldung. Sie können die gesamte Meldung hier abrufen: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03027676-6A1298884&v=undefined

Geschäftsführer, Herr Andre Booyzen, erklärte:

Diese neuen Ergebnisse sind außergewöhnlich, mit Bonanza-Gehalten von 29 % Antimon, was ein fantastisches Ergebnis ist, aber dies im Rahmen eines systematischen Kanalprobenprogramms zu erreichen, ist noch bedeutender. Es bestätigt, dass die hohen Gehalte, die in unserem ersten Programm gemeldet wurden, keine isolierten Ereignisse sind, sondern Teil eines robusten, hochgradigen mineralisierenden Systems.

Während die Bonanza-Gehalte in den Little-Emma-, Gem-, Pluto- und Star-Minen spektakulär sind und die hochgradige Natur unseres Kernassets bestätigen, ist die Entdeckung von hochgradiger Mineralisierung einen ganzen Kilometer weiter nördlich ein Wendepunkt.

Die Identifizierung von hochgradigem Antimon, das mit einem CSAMT-Leiter in der neu definierten nördlichen Erweiterung verbunden ist, unterstützt unser Explorationsmodell im Distriktmaßstab. Es zeigt, dass das mineralisierende System viel weitläufiger ist, als es der historische Fußabdruck vermuten lässt.

Besonders spannend aus technischer Sicht ist der Erfolg des Teams, den Code geknackt zu haben, was die geologischen Kontrollen betrifft. Wir haben nun bestätigt, dass der Salt n Pepper-Tuff unser Haupthostgestein für hochgradigen Stibnit ist. Dies ist ein Wendepunkt für die Exploration. Es verschiebt das Projekt von der Erkundung zur Abgrenzung.

Bei dieser Übersetzung handelt es sich um einen Auszug einer im Original 21-Seitigen Pressemeldung. Sie können die gesamte Meldung hier abrufen: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03027676-6A1298884&v=undefined

Ergebnisse und nächste Schritte

Diese jüngsten Ergebnisse aus mehreren historischen Minen des Antimony-Canyon-Projekts, darunter Little Emma, Gem, Nevada, Star und Pluto, unterstützen das in den früheren Mitteilungen des Unternehmens dargelegte hydrothermale Modell nachdrücklich. Der Tuffhorizont Salt n Pepper stellt die günstige stratabound-Einheit (die strukturelle/chemische Falle) dar, während hochgradige, mit Stibnit gefüllte Brüche einen späteren hydrothermalen Fluidpuls aufzeichnen. Systematische Kartierung und Probenahme dieser Einheit sind entscheidend, um das Ausmaß und die Kontinuität der Mineralisierung zu bestimmen.

Die Bestätigung hochgradiger Mineralisierung in der Nähe der Paunsaugunt-Verwerfung in der Nördlichen Erweiterung bestätigt Triggs CSAMT-Interpretation. Das Verwerfungssystem könnte als primärer Weg für tiefsitzende Fluide dienen, die Stibnit ablagern, wenn sie auf reaktive und spröde Salt n Pepper-Tuffhorizonte treffen.

Das Unternehmen finalisiert nun die Planungen für eine erste Bohrkampagne. Das Programm wird darauf ausgelegt sein:

1. Die Tiefenausdehnung der Bonanza-Grade-Zonen in der Gem-Emma-Minenzone zu testen.

2. Die stratigraphische Kontinuität der Wirts-Tuffeinheiten über das 3,5 km große Projektgebiet zu validieren.

Der Erfolg dieses Programms hat eine Reihe hochvertrauenswürdiger, bohrbereiter Ziele in der Gem-Emma-Minenzone definiert. Das Unternehmen konzentriert sich nun auf die Planung eines ersten Bohrprogramms, das darauf ausgelegt ist:

– Die Kontinuität des hochgradigen Salt n Pepper-Tuffhorizonts in der Tiefe unterhalb der historischen Abbaubereiche zu testen;

– Die Streichausdehnung der Mineralisierung entlang des 3,5 km langen mineralisierten Fußabdrucks zu testen; und

– Die ersten modernen Bohrdaten des Projekts zu liefern, die den Weg für eine mögliche künftige Ressourcenschätzung ebnen.

Die Bekanntmachung wurde vom Vorstand der Trigg Minerals Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Andre Booyzen

Trigg Minerals Limited

Managing Director

info@trigg.com.au

+61 (08) 6256 4403

Kristin Rowe

NWR Communications

Investor Relations

kristin@nwrcommunications.com.au

+61 (0) 404 889 896

ÜBER TRIGG MINERALS

Trigg Minerals Limited (ASX: TMG, OTCQB: TMGLF) treibt die Entwicklung kritischer Minerale in Tier-1-Jurisdiktionen der USA voran und verfolgt die strategische Vision, ein vertikal integrierter, konfliktfreier Lieferant für westliche Volkswirtschaften zu werden.

Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens, das Antimony Canyon Project in Utah, USA, ist eines der größten und höchstgradigen unerschlossenen Antimonvorkommen des Landes – historisch abgebaut, jedoch nie moderner Exploration unterzogen. Das kürzlich gesicherte Tennessee Mountain Tungsten Project in Nevada stärkt Triggs Position im Bereich kritischer Minerale zusätzlich, indem es Größe und Diversifikation innerhalb einer Tier-1-Jurisdiktion bietet.

Mit einem bewährten Führungsteam, aktiver Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen und dem im Aufbau befindlichen Hüttenbetrieb ist Trigg strategisch positioniert, um die Wiederbelebung der Antimon- und Wolframversorgung aus zuverlässigen westlichen Quellen anzuführen.

Für weitere Informationen über Trigg Minerals Limited besuchen Sie bitte die ASX-Plattform (ASX: TMG) oder die Unternehmenswebsite unter www.trigg.com.au.

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Erklärung der sachkundigen Person

Die Informationen in dieser Bekanntmachung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Jonathan King, Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (AIG), zusammengestellt wurden und diese auch zutreffend wiedergeben. Herr King ist Direktor von Geoimpact Pty Ltd und dient als unabhängiger geologischer Berater für Trigg Minerals Limited. Herr King verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung, den Lagerstättentyp und die durchgeführten Tätigkeiten, um gemäß der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC Code) als Competent Person zu gelten. Herr King stimmt der Einbeziehung der auf seinen Informationen basierenden Angaben in dieser Bekanntmachung, in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mehrere Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden in gutem Glauben gemacht und gelten als auf einer angemessenen Grundlage beruhend. Diese Aussagen spiegeln aktuelle Erwartungen, Absichten oder Strategien in Bezug auf die Zukunft wider und beruhen auf Annahmen, die auf derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sollten ein oder mehrere Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sich zugrunde liegende Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse von den in dieser Bekanntmachung beschriebenen Erwartungen, Absichten und Strategien abweichen. Es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Meinungen und Schätzungen ändern sollten oder um andere zukünftige Entwicklungen widerzuspiegeln.

Zuvor gemeldete Informationen

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf zuvor veröffentlichte Explorationsergebnisse beziehen, stammen aus ASX-Marktmitteilungen des Unternehmens, die an dem im Text genannten Datum veröffentlicht wurden. Die früheren Marktmitteilungen sind auf der Website des Unternehmens oder der ASX-Website (www.asx.com.au) einsehbar.

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in den ursprünglichen Marktmitteilungen enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen würden. Das Unternehmen bestätigt außerdem, dass Form und Kontext, in denen die Ergebnisse der Competent Person präsentiert werden, gegenüber den ursprünglichen Marktmitteilungen nicht wesentlich verändert wurden.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die vollständige englische Originalmeldung hier abrufen: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03027676-6A1298884&v=undefined

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Trigg Minerals Limited

Andre Booyzen

Suite 2, 68 Hay Street

6008 Subiaco, WA

Australien

email : info@trigg.com.au

Pressekontakt:

Trigg Minerals Limited

Andre Booyzen

Suite 2, 68 Hay Street

6008 Subiaco, WA

email : info@trigg.com.au

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Desert Gold veröffentlicht aktualisierte PEA für das SMSZ-Projekt mit einem Nachsteuer-NPV (10 %) von 61 Mio. USD und einer IRR von 57 % bei einem Goldpreis von 2.850 USD/Unze für die Lagerstätten Barani und Gourbassi Alpenüberquerung vom Tegernsee nach Sterzing – die optimierte Route bei TMC Reisen