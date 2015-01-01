Neue Kategorie „Gravelbike Reisen“: Natur, Freiheit und Abenteuer auf zwei Rädern entdecken

Entdecken Sie die neue Freiheit des Radurlaubs! Unsere Gravelbike Reisen führen über Schotterwege und Naturpfade durch beeindruckende Landschaften – aktiv, flexibel und voller Abenteuer.

Immer mehr Radbegeisterte entdecken das Gravelbike für sich. Passend zu diesem anhaltenden Trend erweitert Fahrradreisen & Wanderreisen sein Angebot und präsentiert ab sofort eine neue Kategorie rund um abwechslungsreiche Gravelbike Reisen.

Gravelbike Reisen stehen für maximale Flexibilität, intensive Naturerlebnisse und die Möglichkeit, Regionen fernab stark befahrener Straßen zu erkunden. Ob auf Schotterwegen, Waldpfaden, ruhigen Nebenstraßen oder entlang idyllischer Flusstäler – das Gravelbike verbindet sportliches Fahren mit der Freiheit, neue Wege zu entdecken.

Das speziell für unterschiedliche Untergründe entwickelte Fahrrad vereint die Dynamik eines Rennrads mit der Robustheit eines Touren- und Geländefahrrads. Dadurch eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten für abwechslungsreiche Radreisen, bei denen nicht nur das Ziel, sondern vor allem der Weg im Mittelpunkt steht.

Mit der neuen Kategorie Gravelbike Reisen bietet Fahrradreisen & Wanderreisen eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl attraktiver Reiseangebote für alle, die Aktivurlaub, Natur und individuelle Entdeckungen miteinander verbinden möchten. Die Gravelbike Touren führen durch reizvolle Landschaften, vorbei an historischen Orten und kulturellen Sehenswürdigkeiten sowie durch Regionen, die sich besonders gut mit dem Gravelbike erkunden lassen.

„Gravelbike Reisen sprechen Menschen an, die gerne aktiv unterwegs sind und dabei die Natur bewusst erleben möchten. Die Kombination aus sportlicher Bewegung, abwechslungsreichen Strecken und eindrucksvollen Landschaften macht diese Reiseform zu einem ganz besonderen Erlebnis“, erklärt Andreas Weitz von Fahrradreisen & Wanderreisen.

Mit der Erweiterung des Angebots reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach naturnahen und individuellen Radreisen. Gravelbike Reisen bieten sowohl erfahrenen Radfahrern als auch aktiven Genussradlern ideale Voraussetzungen für unvergessliche Urlaubserlebnisse – von der entspannten Wochenendtour bis zur mehrtägigen Reise.

Weitere Informationen sowie die aktuellen Reiseangebote finden Interessierte unter:

https://www.fahrradreisen-wanderreisen.de/gravelbike-reisen

Über Fahrradreisen & Wanderreisen

Fahrradreisen & Wanderreisen bietet seit vielen Jahren sorgfältig ausgewählte Rad- und Wanderreisen in Deutschland und Europa an. Im Mittelpunkt stehen hochwertige Reiseangebote mit besonderem Augenmerk auf Natur, Kultur, Komfort und nachhaltige Reiseerlebnisse. Das Angebot richtet sich an aktive Urlauber, die Regionen intensiv entdecken und ihren Urlaub entspannt genießen möchten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Reisebüro Platzdasch, Inhaber Andreas Weitz

Herr Andreas Weitz

Johann-Theodor-Roemhildt-Str. 6

36433 Bad Salzungen

Deutschland

fon ..: 03695622074

web ..: https://www.fahrradreisen-wanderreisen.de

email : mail@reisebuero-platzdasch.de

Reisebüro Platzdasch wir bieten Ihnen mit dem Internetportal www.fahrradreisen-wanderreisen.de eine riesige Auswahl von speziellen Fahrradreisen rund um die Welt an. Unermüdlich sitzen wir für Sie im Sattel und erkunden neue Radtouren und besonders schöne Radfahrregionen, um Ihnen hier die nach unserer Erfahrung interessantesten und spannendsten Bike-Touren präsentieren und vermitteln zu können. 18 Jahre Erfahrung im Radreisen-Segment geben Ihnen das beruhigende Gefühle die Planung Ihrer nächsten Fahrradtour in die Hände von Profis zu geben. Auch für Ihre individuellen (Gruppen-) Reisen beraten wir Sie gern.

Pressekontakt:

Reisebüro Platzdasch, Inhaber Andreas Weitz

Herr Andreas Weitz

Johann-Theodor-Roemhildt-Str. 6

Bad Salzun 36433

fon ..: 03695622074

email : mail@reisebuero-platzdasch.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mogotes Metals bohrt 180 m mit 0,98 % Kupferäquivalent und erweitert damit die Kupfer-Gold-Silber-Molybdän-Entdeckung Albor bei Filo Sur im Bezirk Vicuña Vom „Gladiator“ zum „Super-Handwerker“: Ralf Moeller für „Motivation Handwerk“ mit Exoskelett auf dem Dach