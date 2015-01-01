Last Minute Rad- und Schiffsreisen 2026: Attraktive Preisvorteile für die Sommersaison

Entdecken Sie per Rad und Schiff die schönsten Landschaften zwischen Ostsee, Usedom, Odertal und Berlin – jetzt attraktive Last-Minute-Vorteile für die Sommersaison 2026 sichern.

2. Person reist bei ausgewählten Terminen mit 50 % Ermäßigung oder kein Einzelkabinenzuschlag Bad Salzungen, Juni 2026 – Wer seinen Sommerurlaub aktiv gestalten und gleichzeitig komfortabel reisen möchte, kann jetzt von attraktiven Last-Minute-Angeboten für ausgewählte Rad- und Schiffsreisen profitieren. Für verschiedene Reisetermine der Sommersaison 2026 gilt aktuell: Die zweite Person erhält 50 Prozent Ermäßigung oder Alleinreisende profitieren von einem entfallenden Einzelkabinenzuschlag.

Rad- und Schiffsreisen erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit. Die gelungene Kombination aus entspanntem Radurlaub und komfortabler Kreuzfahrt ermöglicht es, faszinierende Regionen intensiv zu entdecken, ohne täglich das Hotel wechseln zu müssen. Tagsüber erleben die Gäste abwechslungsreiche Landschaften, historische Städte und kulturelle Sehenswürdigkeiten auf dem Fahrrad, während das Schiff am Abend als komfortables schwimmendes Hotel auf sie wartet.

Von Stralsund nach Berlin – Natur, Ostsee und Kultur erleben

Ein besonderes Highlight unter den aktuellen Angeboten ist die achttägige Rad- und Schiffsreise von Stralsund nach Berlin mit der MS Princess.

Die Reise beginnt in der historischen Hansestadt Stralsund und führt entlang einiger der schönsten Landschaften Norddeutschlands. Bereits zu Beginn erwartet die Gäste die beeindruckende Insel Rügen mit ihren idyllischen Dörfern, weiten Boddenlandschaften und reizvollen Küstenabschnitten.

Anschließend steht die Sonneninsel Usedom auf dem Programm. Feinsandige Strände, traditionsreiche Seebäder und herrliche Küstenlandschaften machen diesen Abschnitt der Reise zu einem besonderen Erlebnis. Über das Stettiner Haff führt die Route weiter in die Hafenstadt Stettin, bevor die Reisenden die einzigartige Natur des Nationalparks Unteres Odertal entdecken.

Zu den weiteren Höhepunkten zählen das imposante Schiffshebewerk Niederfinow, die wasserreiche Landschaft entlang des Oder-Havel-Kanals sowie die ausgedehnten Wälder Brandenburgs. Den Abschluss bildet die deutsche Hauptstadt Berlin mit ihren weltbekannten Sehenswürdigkeiten und ihrem einzigartigen kulturellen Angebot.

Komfortable Urlaubstage auf der MS Princess

Während der gesamten Reise begleitet die MS Princess die Gäste durch die abwechslungsreichen Wasserlandschaften. Das komfortable Schiff verfügt über gemütliche Außenkabinen, ein Restaurant, einen Salon sowie ein Sonnendeck, von dem aus sich die vorbeiziehenden Landschaften besonders entspannt genießen lassen.

Die täglichen Radtouren führen überwiegend über gut ausgebaute und verkehrsarme Wege. Mit Tagesetappen zwischen etwa 15 und 65 Kilometern eignet sich die Reise sowohl für Genussradler als auch für aktive Urlauber mit durchschnittlicher Kondition.

Jetzt Last-Minute-Vorteile sichern

Neben der Route Stralsund – Berlin stehen zahlreiche weitere Rad- und Schiffsreisen in Deutschland und den Niederlanden zur Auswahl. Da die verfügbaren Kabinenkontingente begrenzt sind, empfiehlt sich eine rechtzeitige Buchung.

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 03695 622074.

Last-Minute-Angebote:

https://www.fahrradreisen-wanderreisen.de/last-minute-radreisen

Flusskreuzfahrten mit Fahrrad:

https://www.fahrradreisen-wanderreisen.de/flusskreuzfahrten-mit-fahrrad

Die aktuellen Angebote bieten eine ideale Gelegenheit, Naturerlebnisse, kulturelle Entdeckungen und den Komfort einer Schiffsreise miteinander zu verbinden und die schönsten Regionen Deutschlands und Europas aktiv zu erkunden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Reisebüro Platzdasch, Inhaber Andreas Weitz

Herr Andreas Weitz

Johann-Theodor-Roemhildt-Str. 6

36433 Bad Salzungen

Deutschland

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email : mail@reisebuero-platzdasch.de

Reisebüro Platzdasch wir bieten Ihnen mit dem Internetportal www.fahrradreisen-wanderreisen.de eine riesige Auswahl von speziellen Fahrradreisen rund um die Welt an. Unermüdlich sitzen wir für Sie im Sattel und erkunden neue Radtouren und besonders schöne Radfahrregionen, um Ihnen hier die nach unserer Erfahrung interessantesten und spannendsten Bike-Touren präsentieren und vermitteln zu können. 18 Jahre Erfahrung im Radreisen-Segment geben Ihnen das beruhigende Gefühle die Planung Ihrer nächsten Fahrradtour in die Hände von Profis zu geben. Auch für Ihre individuellen (Gruppen-) Reisen beraten wir Sie gern.

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